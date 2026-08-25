ChatGPT pourrait bientôt permettre de verrouiller vos conversations les plus sensibles avec un code PIN ou une empreinte digitale

Plusieurs indices suggèrent que les conversations verrouillées arrivent dans ChatGPT

Elles seraient cachées de la plupart des écrans de l’application

Leur fonctionnement avec la mémoire de ChatGPT reste incertain

L’assistant IA ChatGPT d’OpenAI continue d’évoluer et de s’améliorer. La prochaine mise à jour de l’application pourrait permettre de verrouiller les conversations les plus sensibles derrière un code PIN ou une empreinte digitale, afin d’empêcher d’autres personnes de les consulter.

Cette possibilité repose sur du code caché et encore inactif découvert dans la dernière version de ChatGPT pour Android, repéré par Android Authority. Celui-ci contient des références à des « conversations verrouillées » et à la possibilité de « protéger les conversations » des regards indiscrets.

« Verrouillez une conversation pour masquer son titre et son contenu dans la barre latérale, l’historique et les résultats de recherche », explique l’une des lignes découvertes dans le code. Cette description semble résumer assez clairement le fonctionnement prévu de la fonctionnalité.

ChatGPT propose déjà des conversations temporaires pour les échanges plus personnels et sensibles. Elles sont immédiatement oubliées une fois fermées et disparaissent du compte ChatGPT. Ces conversations verrouillées semblent destinées à être un peu plus permanentes.

Garder le secret

Il est déjà possible d’utiliser des conversations temporaires dans ChatGPT. (Image credit: Future)

Certaines questions subsistent quant à la manière dont les conversations verrouillées pourraient interagir avec les fonctions de mémoire et de rappel de ChatGPT. Si la mémoire est activée, il est possible que les informations partagées dans une conversation verrouillée ne puissent être utilisées que par d’autres conversations verrouillées.

Entre des questions médicales embarrassantes, des recherches sur des cadeaux surprises pour des proches ou encore des brouillons de lettres de démission destinées à un employeur, de nombreuses conversations avec une IA peuvent mériter de rester totalement privées.

Un téléphone ou un ordinateur est déjà généralement protégé par un code PIN, une empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Une couche de sécurité supplémentaire peut néanmoins apporter davantage de tranquillité pour certaines conversations.

Rien n’indique encore quand cette fonctionnalité pourrait être activée dans l’application. OpenAI pourrait évidemment changer de direction et décider de ne jamais la lancer, mais elle pourrait être à surveiller dans les comptes ChatGPT au cours des prochaines semaines.