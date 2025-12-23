ChatGPT vous laisse épingler vos chats… mais attention à ce détail frustrant

Les conversations épinglées font leur apparition dans ChatGPT

Il est désormais possible d’épingler jusqu’à trois discussions à la fois

Chaque conversation peut également être renommée pour faciliter la recherche

À l’approche des fêtes, OpenAI enchaîne les nouveautés sur ChatGPT : lancement de ChatGPT-5.2, amélioration de la génération d’images, discussions ramifiées, nouvelles intégrations comme Apple Music… et désormais, place aux conversations épinglées.

Alors oui, ce n’est peut-être pas la mise à jour la plus spectaculaire de ces derniers jours, mais elle reste bienvenue. Cette fonction permet en effet d’organiser plus facilement ses échanges.

Le principe est simple : il s’agit d’épingler certaines discussions en haut de la colonne de gauche, pour ne pas les perdre dans la masse.

La fonction est disponible à la fois sur la version web et sur les applications mobiles iOS et Android. Sur ordinateur, il suffit de survoler le nom d’un échange, de cliquer sur les trois petits points, puis de sélectionner « Pin ». Sur mobile, une pression longue sur le nom d’un chat permet d’accéder à la même option.

Lorsque l’historique de discussions commence à s’allonger, il devient facile de perdre de vue les échanges importants — d’autant que les titres générés automatiquement sont parfois peu explicites. C’est là que les conversations épinglées prennent tout leur sens : elles restent toujours visibles en haut de la liste.

Une seule contrainte : il est uniquement possible d’épingler trois discussions. La raison de cette limite n’a pas été précisée, et elle peut paraître un peu frustrante. Quoi qu’il en soit, cette restriction s’applique à tous les utilisateurs, qu’ils soient sur la formule gratuite, Plus ou Pro.

La bonne nouvelle : cette fonctionnalité est accessible à tous, y compris en version gratuite.

(Image credit: OpenAI)

Un petit conseil en plus

Pour éviter de perdre le fil entre plusieurs discussions importantes (puisqu’il n’est possible d’en épingler que trois), il est aussi possible de renommer chaque échange.

Il suffit d’ouvrir le même menu que celui utilisé pour l’épinglage : une option « Rename » s’y trouve également.

Sans faire de bruit, cette nouveauté règle un vrai problème d’organisation. Grâce à elle, les discussions essentielles restent toujours à portée de clic.