ChatGPT change de visage avec Intelligent UI : voici 5 nouvelles choses à essayer

OpenAI déploie régulièrement des mises à jour de ChatGPT sans grande annonce préalable. Certaines restent très mineures, mais la dernière ajoute une toute nouvelle manière de répondre aux requêtes en exploitant la puissance de GPT-6.

Au lieu de fournir uniquement les réponses textuelles habituelles, ChatGPT peut désormais mélanger texte, visuels et éléments interactifs selon le format le plus adapté. L’interface utilisée pour écrire une demande reste exactement la même, mais les réponses peuvent devenir beaucoup plus dynamiques.

ChatGPT donne parfois presque l’impression de créer instantanément une petite application pour répondre à la question posée. Le terme « application » ne doit toutefois pas laisser penser que cette fonction est compliquée ou réservée aux développeurs.

Aucune connaissance en programmation n’est nécessaire, et aucune demande spécifique de création d’application n’est indispensable. Une question classique peut désormais déboucher sur un calculateur interactif, un quiz ou un comparateur de produits plutôt que sur un simple mur de texte.

Le moyen le plus simple de comprendre Intelligent UI consiste à observer son fonctionnement. Les cinq exemples suivants montrent comment cette nouvelle interface peut être utilisée et donnent une bonne idée de ses possibilités.

Intelligent UI est accessible à tous les utilisateurs dans l’onglet Chat standard, fonctionne avec GPT-6 et est disponible avec les différentes formules d’abonnement, y compris l’offre gratuite.

1. Un calculateur d’épargne

(Image credit: OpenAI)

Le montant nécessaire pour préparer sa retraite fait partie de ces questions qui prennent davantage d’importance après 50 ans et se prête particulièrement bien à une réponse interactive. Le test repose sur une demande concernant une personne de 55 ans qui épargne 500 £ par mois et souhaite savoir quelle somme elle pourrait accumuler pour la retraite.

ChatGPT produit alors une petite application de calcul permettant de modifier des variables comme l’âge de départ, l’épargne mensuelle et le rendement annuel supposé afin d’observer l’évolution du montant final. L’âge de départ et l’épargne mensuelle apparaissent notamment sous la forme de curseurs, ce qui facilite fortement l’expérimentation avec différents scénarios.

2. Comprendre le fonctionnement des sept vitesses d’un vélo

(Image credit: OpenAI)

Plutôt que de simplement expliquer le fonctionnement d’un mécanisme, ChatGPT peut désormais le montrer. Pour ce test, une demande très simple lui demande d’expliquer le fonctionnement des vitesses d’un vélo à sept rapports.

ChatGPT produit une illustration de la transmission accompagnée d’un curseur permettant de changer virtuellement de vitesse. Le modèle reste simplifié plutôt que parfaitement fidèle au mécanisme réel, mais le pignon arrière change de taille selon le rapport sélectionné. Cette représentation visuelle rend le fonctionnement particulièrement clair, tandis que la réponse fournit aussi des détails comme le nombre de dents des pignons et le rapport de transmission.

3. Apprendre le japonais

(Image credit: OpenAI)

Un autre essai porte sur l’apprentissage des hiragana, l’un des systèmes d’écriture fondamentaux du japonais. Une simple demande d’aide pour apprendre les hiragana conduit ChatGPT à présenter les cinq premiers sons vocaliques — a, i, u, e, o — avec le caractère correspondant et des indications de prononciation, avant de lancer un petit quiz interactif permettant d’identifier les caractères.

Le quiz commence uniquement avec ces cinq premiers caractères, puis propose d’en apprendre cinq autres une fois ce premier groupe maîtrisé. Cette progression rend le format particulièrement intéressant comme outil d’étude.

4. Construire un itinéraire de trois jours

(Image credit: OpenAI)

Un autre test consiste à demander un itinéraire de trois jours à Tokyo afin de vérifier si le budget, les centres d’intérêt ou le temps disponible peuvent être modifiés sans repartir de zéro.

La demande initiale prévoit un budget de 3 000 £, un intérêt particulier pour les temples anciens et un séjour à partir de la fin novembre. La première réponse contient beaucoup plus d’images qu’une réponse ChatGPT habituelle et une carte interactive, mais aucun véritable réglage permettant de modifier les paramètres du séjour.

Après une précision indiquant que le budget ne comprend pas les vols et demandant explicitement la possibilité de l’ajuster, ChatGPT génère cette fois un itinéraire réellement interactif. Un curseur permet de modifier le budget et d’observer immédiatement l’impact sur les différents éléments du voyage, tandis qu’un bouton permet d’afficher l’itinéraire mis à jour.

Cet exemple montre qu’il reste possible de demander explicitement des éléments interactifs lorsque ChatGPT ne les fournit pas dès la première réponse.

5. Comparer des produits

(Image credit: OpenAI)

Le dernier test consiste à demander à ChatGPT de comparer trois ordinateurs portables récents, dont un Chromebook, tout en permettant de modifier l’importance accordée à l’autonomie, au poids et au prix.

La demande porte précisément sur trois machines récentes et sur la possibilité de faire varier le poids de ces trois critères afin de voir si la recommandation change.

ChatGPT sélectionne un Apple MacBook Air 13 pouces M5, un Asus Zenbook S14 UX5406 et un Lenovo Chromebook Plus 14 pouces équipé d’un MediaTek Kompanio Ultra 910. Les trois modèles apparaissent dans un comparateur interactif où l’importance de l’autonomie, du poids et du prix peut être ajustée. Voir la recommandation évoluer à mesure que les curseurs changent rend la comparaison nettement plus intuitive.

ChatGPT devient quelque chose de différent

Ce dernier exemple, consacré aux recommandations d’ordinateurs portables, montre particulièrement bien l’intérêt des nouveaux éléments interactifs. Au lieu de lire une recommandation en se demandant comment elle changerait si l’autonomie devenait plus importante que le prix, le résultat peut être observé immédiatement en déplaçant un curseur.

D’autres chatbots peuvent eux aussi produire des expériences interactives, mais l’un des principaux atouts d’Intelligent UI tient à la manière dont OpenAI les intègre aux conversations ordinaires de ChatGPT. Aucune connaissance du code ou du fonctionnement technique sous-jacent n’est nécessaire : une simple question suffit.

Quelques précautions restent nécessaires. ChatGPT ne génère pas systématiquement une réponse interactive et il peut parfois être nécessaire de la demander explicitement. De même, un calculateur ou un graphique visuellement impressionnant ne garantit pas l’exactitude des informations utilisées. Le comparateur d’ordinateurs portables employait par exemple une estimation de l’autonomie, ce qui impose toujours de vérifier les caractéristiques avant un achat.

Intelligent UI est arrivé sans beaucoup de communication, mais son fonctionnement se montre naturel et intuitif. Une fois ces possibilités connues, certaines demandes peuvent être formulées en anticipant directement une réponse interactive. Cette évolution constitue l’une des améliorations les plus importantes apportées récemment à ChatGPT.