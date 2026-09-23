ChatGPT sert à bien plus qu’écrire et faire des recherches — voici 7 usages inattendus à essayer

Si ChatGPT ne sert qu’occasionnellement, une certaine lassitude peut finir par apparaître.

L’outil peut servir à relire un texte, préparer un voyage ou créer des images. Mais entre le coût d’un abonnement et les inquiétudes croissantes autour de l’impact environnemental de l’IA, de ses effets sur les capacités cognitives et de ses conséquences possibles sur l’emploi, une question peut légitimement se poser : ChatGPT est-il réellement assez utile pour justifier son utilisation ?

Cette interrogation est loin d’être isolée. De nombreux utilisateurs d’IA expriment le même sentiment. Plusieurs fils Reddit ont donc été parcourus afin de repérer les usages les plus inhabituels et réellement pratiques de ChatGPT, avec quelques idées qui méritent d’être essayées.

Un internaute demandait quelle était la chose la plus utile et la plus inattendue réalisée par ChatGPT. Un autre cherchait les fonctions et usages de ChatGPT les plus utiles mais encore méconnus.

Les réponses les plus populaires ont été passées en revue afin de retenir les idées allant au-delà des habituels usages de rédaction, brainstorming et résumé. Certaines permettent de regarder les capacités de ChatGPT sous un autre angle.

Une précision reste indispensable : toutes les suggestions ci-dessous n’ont pas été testées de manière exhaustive et ChatGPT peut se tromper. Une réponse susceptible d’affecter la santé, la sécurité ou les finances doit donc être traitée avec prudence. Ces idées servent avant tout d’inspiration pour utiliser ChatGPT de façon plus créative, pas de recommandations entièrement validées.

1. Désencombrer un tiroir fourre-tout

(Image credit: Future)

Cette idée peut sembler un peu ridicule. Inutile pourtant d’attendre que ChatGPT possède un corps robotique pour lui demander un coup de main avec le rangement : il peut déjà rendre certaines tâches d’organisation un peu moins pénibles.

Un utilisateur de Reddit explique se servir de ChatGPT pour organiser et désencombrer un tiroir fourre-tout ou une boîte remplie d’adaptateurs secteur, simplement à partir de photos.

Plutôt que d’examiner un par un tous les câbles et adaptateurs mystérieux accumulés depuis dix ans, il suffit de prendre une photo et de demander à ChatGPT d’aider à identifier les objets puis, surtout, à les trier.

L’outil peut proposer des catégories pour ce qui doit être conservé et suggérer où ranger chaque groupe. La même méthode peut fonctionner avec une boîte à outils, un placard de cuisine, du matériel artistique ou cette fameuse boîte de câbles conservés au cas où l’un d’eux deviendrait soudain indispensable.

L’idée a été testée avec une boîte posée sur le bureau de l’autrice, remplie de lentilles de contact, de médicaments, de différents câbles, de notes et d’élastiques à cheveux.

Les conseils se sont révélés utiles : ChatGPT a identifié les différents objets et proposé une manière de les trier. Le plus pratique a été le renvoi de la photo avec des annotations et un code couleur permettant de ranger rapidement le contenu. Un format particulièrement adapté, selon l’autrice, à son fonctionnement avec un TDAH.

(Image credit: Future)

Les limites sont évidentes : il serait imprudent de jeter un objet potentiellement précieux uniquement parce que ChatGPT le recommande. Comme point de départ pour s’attaquer à une collection chaotique d’objets, l’idée peut toutefois être utile.

2. Se convaincre de ne pas acheter quelque chose

Les outils d’achat basés sur l’IA sont généralement conçus pour aider à trouver davantage de produits. Un utilisateur de Reddit utilise au contraire ChatGPT pour se dissuader d’acheter : il lui soumet un achat potentiel et lui demande de construire les arguments les plus convaincants contre cette dépense, une méthode qui lui aurait déjà permis d’économiser une somme importante.

Le renversement est intéressant. Au lieu de demander à ChatGPT s’il faut acheter le casque à 200 € qui attend dans le panier, il est possible de lui expliquer pourquoi ce produit semble attirant puis de lui demander de construire le meilleur argument possible pour ne pas l’acheter.

Le prix peut être précisé, tout comme les produits déjà possédés et l’amélioration espérée. Des questions peuvent ensuite être ajoutées : quel problème cet achat résout-il réellement ? Un objet déjà possédé fait-il la même chose ? Quelles sont les meilleures raisons d’attendre un mois ?

L’idée a été mise à l’épreuve avec un tapis de course compact ou un walking pad. L’autrice apprécie l’exercice en extérieur et en salle, mais explique avoir plus de mal à rester motivée au cœur de l’hiver. Ce type d’appareil ne lui déplaît pas totalement, mais ce n’est pas sa manière préférée de s’entraîner, son logement offre peu d’espace et les bons modèles ne sont pas bon marché. L’objectif était donc de voir si ChatGPT parviendrait à la convaincre de renoncer à l’achat.

Voici la réponse obtenue :

« Ne l’achetez pas. Les arguments contre cet achat sont déjà connus : les entraînements sur tapis ne plaisent pas particulièrement, l’espace manque et la dépense n’est pas souhaitée. Il s’agirait d’acheter un objet assez encombrant pour résoudre un problème qui n’existe que pendant quelques mois sombres chaque année. »

La réponse paraît un peu courte et excessivement douce. Face à un achat réellement imminent, elle n’aurait peut-être pas suffi à empêcher de cliquer sur le bouton de commande. L’idée d’utiliser l’IA pour réintroduire un peu de recul et de friction dans une décision reste néanmoins séduisante.

3. Simplifier une routine de skincare

(Image credit: Future)

Cette idée ressemble à la précédente, mais les sommes dépensées dans les soins de la peau et la complexité des conseils sur la routine « parfaite » la rendent particulièrement intéressante à tester.

Un utilisateur de Reddit explique avoir présenté à ChatGPT tous ses produits de soin afin que l’outil compare les ingrédients, repère les doublons et indique ce qui semblait inutile. Selon cette personne, l’exercice a permis d’économiser du temps et de l’argent.

Autrement dit, au lieu de demander à ChatGPT quels produits supplémentaires acheter, il peut être plus utile de lui montrer ce qui est déjà disponible et de lui demander où se trouvent les redondances, puis si quelque chose manque réellement.

Pour les soins de la peau, cela peut consister à lister les nettoyants, sérums et crèmes hydratantes afin d’identifier les produits contenant des actifs similaires. Le même principe pourrait d’ailleurs s’appliquer à de nombreuses autres collections.

Une photo des principaux produits utilisés par l’autrice a été envoyée à ChatGPT, avec une demande d’analyse des ingrédients, de recherche des chevauchements et d’identification d’éventuels manques, tout en précisant que le budget devait rester limité et la routine simple.

ChatGPT a fourni une analyse détaillée de chaque produit, de ses ingrédients et de leur fonction. Les suggestions d’achats supplémentaires sont restées mesurées, et l’outil a même estimé que la crème pour les yeux n’était pas nécessaire. Les affirmations étaient également accompagnées de sources, un point particulièrement important pour un sujet lié aux soins de la peau.

(Image credit: Future)

Il a ensuite été demandé à ChatGPT de présenter ces informations directement sur l’image, comme pour l’exemple du tiroir, ce qui a produit un visuel pratique à consulter.

Là encore, les limites restent importantes. ChatGPT n’est pas dermatologue et la composition d’un produit ne suffit pas à déterminer s’il convient à une personne. L’idée plus générale — utiliser l’IA pour auditer sa consommation plutôt que pour l’optimiser en ajoutant constamment de nouveaux produits — reste cependant intéressante.

4. Identifier des plantes, animaux et arbres

(Image credit: OpenAI / Apple)

Un utilisateur de Reddit explique utiliser régulièrement ChatGPT pour identifier des plantes et des animaux. Même si le chatbot produit parfois une réponse étrange et incorrecte, ses résultats seraient généralement assez bons.

C’est un autre usage des capacités visuelles de ChatGPT qui peut facilement passer inaperçu lorsque l’outil est surtout utilisé par écrit.

Il suffit de photographier une plante, un insecte ou un oiseau et de demander à ChatGPT ce qu’il pense reconnaître. Mieux encore, il est possible de lui demander quels caractéristiques servent à l’identification et avec quelles espèces proches une confusion reste possible.

Le procédé a été testé sur plusieurs arbres à partir de leurs feuilles. Après vérification, toutes les identifications obtenues étaient correctes et ChatGPT a également fourni des informations sur l’histoire de ces arbres. Les espèces présentes dans la zone de test étaient toutefois assez courantes — chêne, frêne et hêtre — et un essai avec des plantes, arbres ou insectes plus inhabituels pourrait donner des résultats différents.

Pour reconnaître le chant des oiseaux, l’application Merlin reste une option particulièrement recommandée par l’autrice et fait partie de ses applications d’identification préférées.

Il faut surtout garder en tête que ChatGPT peut se tromper lors d’une identification visuelle. Aucun végétal, champignon ou animal potentiellement dangereux ne devrait être mangé, touché ou manipulé sur la seule base de l’identification d’un chatbot.

5. Préparer une balade à pied

(Image credit: Future)

Cette astuce revient sous plusieurs formes. Un utilisateur de Reddit explique montrer à ChatGPT un bâtiment ou un lieu rencontré pendant une promenade dans un quartier historique afin d’obtenir son histoire, comme avec un guide touristique personnel.

Une autre personne prend une capture d’écran d’un itinéraire de randonnée et demande à ChatGPT des faits intéressants sur la géologie, l’histoire et les noms de lieux rencontrés sur le trajet.

L’idée semble évidente une fois formulée. Avant une promenade, une carte peut être envoyée à ChatGPT avec une demande portant sur cinq éléments intéressants à repérer. Face à un bâtiment, monument ou paysage inhabituel, une photo peut également être prise pour demander ce qui se trouve devant l’objectif.

Toute information historique fournie par ChatGPT mérite toutefois d’être vérifiée avant d’être répétée avec assurance. Les chatbots peuvent encore inventer des détails plausibles. L’outil ne doit surtout pas servir à planifier seul un itinéraire, en particulier sur un terrain difficile : plusieurs incidents récents ont déjà montré les risques d’une mauvaise orientation générée par l’IA.

(Image credit: Future)

Cette idée a été testée avec une capture Google Maps de Saltaire, un village pittoresque du Royaume-Uni. ChatGPT a reçu la carte avec pour consigne d’y indiquer les meilleurs endroits à voir pendant une visite.

L’outil a bien fait ressortir les principaux lieux d’intérêt. Rien n’aurait été impossible à trouver avec une recherche très rapide, mais l’affichage directement superposé à une carte existante reste pratique lorsqu’il ne reste que quelques heures pour découvrir un endroit.

6. Dépanner un appareil cassé avec des photos

(Image credit: OpenAI / Apple)

Beaucoup de personnes posent déjà des questions techniques à ChatGPT. Une possibilité moins évidente consiste à combiner ces questions avec la capacité de l’outil à analyser ce qui apparaît sur une photo.

Un utilisateur de Reddit raconte avoir procédé ainsi lorsque son lave-vaisselle est tombé en panne : le message d’erreur et une photo de l’appareil ont été transmis à ChatGPT, qui aurait ensuite guidé le dépannage étape par étape.

Selon ce témoignage, ChatGPT a finalement aidé à identifier un bouchon et proposé plusieurs façons de le retirer. Cette méthode peut être utile pour les problèmes domestiques frustrants où le nom exact de la pièce en cause est inconnu. Plutôt que de chercher « le petit truc en plastique sous le filtre du lave-vaisselle est cassé », il suffit de montrer directement la pièce à ChatGPT.

Il est préférable de fournir la marque et le modèle de l’appareil, une photo du problème et le message d’erreur exact.

Le procédé a aussi été testé avec le système de chauffage de l’eau du nouveau logement de l’autrice, après que le propriétaire lui a fourni le mauvais manuel. ChatGPT a demandé beaucoup d’informations supplémentaires, mais a fini par fournir les bonnes instructions pour des opérations simples comme la programmation d’une minuterie.

Une importante réserve de sécurité s’impose. Des instructions générées par une IA ne devraient pas être suivies lorsqu’elles impliquent de l’électricité, du gaz, des machines dangereuses ou toute autre manipulation où une erreur pourrait provoquer une blessure. Pour un dépannage basique, l’identification de composants et la compréhension de codes d’erreur, l’association du texte et des images peut en revanche se montrer réellement utile.

7. Trouver des lunettes adaptées à son visage

Un utilisateur de Reddit a envoyé sa photo à ChatGPT afin d’obtenir de l’aide pour choisir des lunettes de vue.

Selon son témoignage, ChatGPT a proposé une taille et une forme de monture adaptées, ainsi qu’un site et des références de modèles. Cette personne explique avoir ainsi réalisé que la forme portée jusque-là ne lui convenait probablement pas aussi bien.

L’autrice ayant justement besoin de nouvelles lunettes, cette idée a également été testée.

(Image credit: Future)

L’idée qu’il existerait une forme de lunettes objectivement « bonne » ou « mauvaise » pour un visage doit être prise avec beaucoup de recul. Les règles de style associant certaines montures à certaines formes de visage restent subjectives.

L’expérience a toutefois permis à l’autrice de commencer à réfléchir aux modèles qu’elle souhaite essayer lors de son prochain rendez-vous chez l’opticien et de réduire un choix autrement immense.

Une autre approche consiste à montrer à ChatGPT des montures déjà appréciées et à lui demander d’en décrire les caractéristiques, afin de connaître les termes utiles pour rechercher des modèles similaires.

Le point commun le plus intéressant entre toutes ces suggestions est qu’elles ne reposent pas sur le prompt le plus sophistiqué ou le plus élaboré possible. Elles partent simplement d’un élément du quotidien qui doit être identifié, organisé, vérifié, réparé ou mémorisé.

Pour trouver de nouvelles manières d’utiliser ChatGPT, le meilleur point de départ consiste peut-être à regarder autour de soi et à se demander quel problème concret aurait réellement besoin d’un coup de main.