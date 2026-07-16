Les 5 outils GPT-5.6 les plus bluffants repérés par Sam Altman, de l’assistant vestimentaire au Pokémon Go pour chats

Le lancement du nouveau modèle GPT-5.6 par OpenAI a déclenché le rituel habituel de graphiques de benchmarks et de débats sur son intelligence par rapport à la version précédente, mais le PDG Sam Altman a demandé un peu plus cette fois. Il a publiquement invité à montrer ce que les utilisateurs construisaient réellement avec.

i'd love to see interesting things people have built with 5.6 sol.i will send the person who made the coolest thing a special gift from the openai archives.July 12, 2026

Cela a donné lieu à une vitrine bien plus intéressante. Les développeurs ont répondu avec toutes sortes d’idées, de projets pilotes et même de services complets. C’est logique, puisque OpenAI affirme que GPT-5.6 est meilleur en programmation et plus fiable pour les tâches longues. Les voir se transformer en logiciels concrets en dit bien plus qu’un billet d’annonce. Voici cinq exemples qui se démarquent dans le flot.

Un collègue ChatGPT

A new way to interface with AI pic.twitter.com/7ip7JPijLOJuly 12, 2026

La démonstration de Kitsune Agent Lab donne presque l’impression que la fenêtre de chat est dépassée. L’agent IA reçoit un objectif et se met au travail, passant d’un outil à l’autre, prenant des décisions et gardant en mémoire ce qui a déjà été fait.

L’aspect intéressant tient à la motivation apparente de l’agent IA à continuer, ainsi qu’à sa capacité à se souvenir de ses actions passées. Les développeurs réclament ce type de fonctionnement depuis un moment. L’IA devient bien plus utile lorsqu’elle peut terminer le travail au lieu de simplement suggérer comment s’y prendre.

Actualités financières

Hi @sama I built a gameboy emulator for NYC that streams real-time city data (subways, weather, ferries, etc) all layered on a 3d map of NYC! All data exists in a spatial intelligence layer that agents can use to experience your fav places in the city!Should I do SF next? pic.twitter.com/uo0niBRvR5July 13, 2026

L’un des projets les plus charmants donne à New York des airs de jeu Game Boy d’origine. Il propose des graphismes pixelisés et repose sur une carte numérique en direct de la ville, qui intègre des informations en temps réel comme les métros, la météo ou les ferries. Au lieu d’explorer un monde de RPG fictif, l’utilisateur parcourt une version miniature et pixelisée de la ville.

Un projet de ce type demande bien plus que quelques lignes de code. Il combine des flux de données en direct, de la cartographie, du design d’interface et de nombreux ajustements pour offrir un résultat abouti plutôt qu’expérimental. C’est l’une des raisons pour lesquelles GPT-5.6 suscite autant d’intérêt chez les développeurs.

Garde-robe IA

i gave 5.6 sol access to my camera roll and had it extract pictures of every piece of clothing i own from my photosthen, told it to find new outfits for me and render them on me with gpt-image!its kinda cool to see your entire wardrobe in a collection like this https://t.co/pkLTjtn7xL pic.twitter.com/SV796uScrBJuly 13, 2026

Ce projet utilise GPT-5.6 pour créer un assistant vestimentaire IA abouti, capable d’organiser les vêtements, de suggérer des tenues et de présenter le tout dans une interface proche d’une application grand public haut de gamme plutôt que d’une simple démonstration d’IA.

L’expérience est particulièrement complète. L’application offre une navigation visuelle et interactive dans sa garde-robe, avec des recommandations basées sur les pièces déjà possédées. La démonstration met aussi en avant la capacité de GPT-5.6 à permettre aux développeurs de créer des applications complètes plutôt que des fonctions isolées. Elle rassemble design d’interface, génération d’images, organisation et recommandations intelligentes, des éléments qui nécessitent habituellement plusieurs systèmes complexes. GPT-5.6 semble prendre en charge une grande partie de ce travail.

Pokémon Go, mais pour les chats du quartier

I made a mobile game https://t.co/J1xWyutGk4 🐱July 13, 2026

Un développeur a conçu un jeu complet basé sur le monde réel, appelé CatchCat. Il s’agit d’une extension numérique d’une chasse aux chats. Il suffit de pointer son téléphone vers un chat réel, de laisser l’application vérifier l’observation via la caméra, puis de transformer cette rencontre en carte numérique à collectionner avec sa personnalité, sa rareté et sa place dans un album.

Les joueurs peuvent constituer des collections, explorer les observations de la communauté, se mesurer à leurs amis et remplir progressivement un album vivant de rencontres félines, le tout dans une interface soignée digne de l’App Store ou de Google Play. Créer un projet comme CatchCat implique de gérer vision par ordinateur, développement mobile, services backend et design de jeu.

Voyager avec goût

Built Atlas Mode for Pearl, an interactive globe that integrates data on the world’s best places + your taste profile to discover and book restaurants, hotels, bars, wineries, and flights. Used 5.6 Sol Ultra + GPT Voice 2.1 pic.twitter.com/b4LlPC7BZRJuly 13, 2026

L’un des projets les plus ambitieux, Atlas Mode pour Pearl, propose un globe interactif qui transforme la planification de voyage en exploration d’une carte vivante. Au lieu de saisir des destinations dans un moteur de recherche, il devient possible de faire tourner le globe, de découvrir des lieux visuellement et de recevoir des recommandations de restaurants, d’hôtels et plus encore, adaptées aux préférences personnelles.

De nombreux éléments fonctionnent en coulisses. L’application combine données géographiques et profil de goûts, puis superpose les recommandations de l’IA directement sur le globe interactif. Un volet audio est également présent grâce à GPT Voice 2.1. Les idées de voyage peuvent se discuter à voix haute au lieu d’ajuster sans fin des filtres de recherche.

C’est un thème récurrent dans les projets présentés à Sam Altman. L’IA n’est plus le produit en soi. Elle devient de plus en plus un moteur discret qui alimente des produits réellement utilisables.