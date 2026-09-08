OpenAI avertit que GPT-6 Astra excelle à contourner les défenses cyber — puis le déploie malgré tout

OpenAI a commencé à déployer GPT-6 Astra, son IA la plus avancée, dotée de capacités cyber jugées « critiques »

Astra peut découvrir et exploiter de manière autonome des failles inconnues ; son déploiement commence auprès de participants sélectionnés du programme Daybreak

Le lancement progressif a frustré certains utilisateurs et Sam Altman s’est excusé, tout en promettant un accès plus large prochainement

OpenAI a commencé à déployer GPT-6 Astra, son modèle d’intelligence artificielle le plus récent et le plus performant.

Dans une annonce publiée sur son site, OpenAI indique qu’Astra représente une « progression significative des capacités cyber », atteignant le seuil « Critique » défini par l’entreprise.

Selon OpenAI, ce seuil signifie que, dans les bonnes circonstances, l’outil peut découvrir « des failles de sécurité jusqu’alors inconnues et développer de nouvelles méthodes pour les exploiter dans de nombreux systèmes bien protégés sans qu’une personne guide chaque étape ».

Des excuses pour un lancement chaotique

OpenAI affirme également qu’Astra progresse dans des domaines comme l’utilisation d’ordinateurs, l’ingénierie logicielle et les sciences, tout en étant davantage capable de conserver le fil de ce qu’il est en train de faire que les versions précédentes.

Comme beaucoup de modèles précédents, le lancement d’Astra s’accompagne de controverses. Environ un mois plus tôt, OpenAI avait indiqué que les capacités de cybersécurité « critiques » du modèle l’avaient poussée à mettre en pause une partie de son développement interne et à déclencher ses protocoles de sécurité.

À la suite des premières observations, l’entreprise a renforcé certains contrôles de sécurité et même suspendu des activités qui ne respectaient pas ses nouvelles exigences dans ce domaine.

OpenAI a finalement estimé que le moment était venu de lancer le modèle, mais pas encore de le mettre immédiatement à disposition de tout le monde. L’entreprise a choisi un déploiement progressif, en commençant par un groupe limité de sociétés participant au programme Daybreak, une initiative de cybersécurité qui donne à des organisations sélectionnées — spécialisées ou non dans la cybersécurité — accès à des outils d’IA dédiés à la recherche de vulnérabilités et à la détection des menaces.

Cette décision a déplu à de nombreux utilisateurs de ChatGPT, notamment à ceux qui paient un abonnement mensuel. Comme le rapporte The Verge, Sam Altman s’est excusé quelques heures seulement après le lancement pour le déploiement « chaotique » d’Astra.

À l’origine, les utilisateurs Plus, Pro, Business et Enterprise devaient tous obtenir l’accès à Astra, ainsi que ceux passant par l’API OpenAI, Microsoft Azure et AWS Bedrock.

« Nous travaillons pour mettre Astra entre les mains de tout le monde aussi rapidement que possible », a déclaré Altman sur X. « La frustration est compréhensible et la patience est appréciée. Cela devrait être rapide. »

Via CNBC