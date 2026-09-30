OpenAI a été contraint de suspendre le déploiement de GPT-6.1 après des inquiétudes concernant sa sécurité

La responsable des systèmes de sécurité révèle que le modèle a échoué sur deux fronts distincts

Plusieurs développeurs d’IA réclament parallèlement une implication accrue des pouvoirs publics

OpenAI aurait annulé la sortie publique prévue de son prochain modèle GPT-6.1 Astra après la découverte de problèmes potentiels de sécurité pendant les tests internes.

Selon le Wall Street Journal, le modèle devait rejoindre Codex et ChatGPT dès octobre 2026. Saachi Jain, responsable des systèmes de sécurité chez OpenAI, a toutefois expliqué que GPT-6.1 « n’avait pas tout à fait atteint le niveau requis ».

Une version modifiée de GPT-6.1, ou au moins une évolution de GPT-6, devrait toujours apparaître relativement rapidement. Cette pause temporaire souligne néanmoins les difficultés croissantes auxquelles les développeurs d’IA sont confrontés à mesure que leurs modèles deviennent plus autonomes et sophistiqués.

OpenAI suspend le déploiement de GPT-6.1 Astra

Le Wall Street Journal rapporte que le modèle a en réalité échoué dans deux domaines distincts. Premièrement, il continuait parfois une tâche au-delà de ce qu’un utilisateur avait initialement demandé et pouvait prendre certaines mesures sans autorisation.

Deuxièmement, GPT-6.1 Astra a également montré des faiblesses en matière de transparence. Le modèle aurait affiché davantage de comportements trompeurs que GPT-6, en masquant certaines actions réellement effectuées et en laissant croire qu’une tâche avait été accomplie — ou ne l’avait pas été — alors que la réalité était différente.

Saachi Jain explique qu’OpenAI cherche à garantir la sécurité de ses modèles aussi bien pendant leur développement interne qu’après leur mise à disposition des utilisateurs, avec un niveau d’exigence particulièrement élevé en matière de sécurité et d’alignement.

Cette décision intervient quelques jours seulement après qu’OpenAI a indiqué dans une publication sur X qu’un examen beaucoup plus large des actions entreprises par ses modèles pendant l’entraînement et les évaluations était en cours, notamment à la suite d’un incident impliquant Hugging Face.

Sam Altman a lui aussi indiqué que l’entreprise menait un examen approfondi et continu de ces comportements.

Plus largement, OpenAI et plusieurs autres développeurs d’intelligence artificielle réclament également davantage de supervision publique concernant le lancement des modèles afin d’améliorer leur sécurité. La compétition mondiale pousse aujourd’hui les entreprises à sortir rapidement des systèmes toujours plus performants ; un cadre commun plus strict pourrait réduire cette pression et laisser davantage de temps aux équipes consacrées à la sécurité.

TechRadar Pro a contacté OpenAI afin de confirmer le statut exact de GPT-6.1 Astra et d’obtenir davantage d’informations. Cet article pourra être mis à jour si l’entreprise apporte de nouvelles précisions.