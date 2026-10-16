Le nouveau Tesla Roadster peut sauter, se retourner en plein vol et même rouler à l’envers

Tesla a enfin montré sa technologie très attendue de propulseurs à gaz froid

Le nouveau Roadster peut « sauter » et se retourner dans les airs

Un système d’aspiration génère un appui considérable qui doit, selon Elon Musk, lui permettre de « pulvériser tous les records sur circuit »

Après une présentation typiquement chaotique au Rocket Test and Development Center de SpaceX à McGregor, au Texas, Tesla a finalement dévoilé son nouveau Roadster après près d’une décennie de retards.

L’événement était animé par le chef du design de Tesla Franz von Holzhausen, le vice-président de l’ingénierie Lars Moravy et Elon Musk. Pendant une vingtaine de minutes, les trois responsables ont enchaîné informations techniques et démonstrations spectaculaires dans une ambiance beaucoup moins conventionnelle que celle d’un lancement automobile classique.

Surtout, Tesla a enfin montré ce qu’elle présente comme une version proche du modèle de série destiné à entrer en production en 2028.

Les courbes et les lignes relativement épurées du précédent prototype disparaissent au profit d’un dessin beaucoup plus anguleux, proche de l’univers du Cybertruck. Tesla explique avoir puisé son inspiration dans le SR-71 Blackbird, les fusées et plus largement l’aérospatial.

Le résultat évoque par moments une interprétation électrique et très futuriste d’une Lamborghini, mais Tesla insiste surtout sur la collaboration avec SpaceX. Cette influence explique les nombreuses références aux fusées intégrées aussi bien dans le design que dans les technologies du véhicule.

Roadster event livestream https://t.co/G0jU4mWfidOctober 15, 2026

« Le résultat est le fruit de la collaboration entre la meilleure entreprise automobile au monde et la meilleure entreprise spatiale au monde », a déclaré Elon Musk avant les démonstrations.

Le Roadster utilise plusieurs propulseurs à gaz froid développés avec SpaceX. Tesla affirme qu’ils permettent non seulement d’obtenir des accélérations extrêmement violentes — jusqu’à moins de 0,59 seconde de 0 à 60 mph, soit environ 0 à 96 km/h, sur la version la plus extrême — mais également de faire brièvement « voler » la voiture. La vitesse maximale revendiquée dépasse 230 mph, soit environ 370 km/h.

Les propulseurs installés à l’arrière peuvent délivrer jusqu’à 80 kN de poussée afin d’améliorer les accélérations en ligne droite. D’autres unités réparties autour et sous la voiture génèrent une poussée verticale et permettent de contrôler ses mouvements lorsqu’elle quitte le sol.

Adapter ce type de technologie, habituellement développé pour fonctionner dans le domaine spatial, à une voiture évoluant dans l’atmosphère terrestre constitue l’un des principaux défis techniques auxquels les équipes de Tesla et SpaceX travaillent depuis plusieurs années.

Pendant une démonstration réalisée sans conducteur à bord pour des raisons de sécurité, le nouveau Roadster a bondi au-dessus de plusieurs véhicules Tesla avant d’effectuer une rotation en plein vol, puis d’atterrir dans un épais nuage de gaz et de repartir.

Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie, indique que Tesla appelle cette figure le « kick-flip », ajoutant que « Tony Hawk serait fier ».

Elon Musk précise que le système repose sur un réservoir d’air à ultra-haute pression capable de se recharger directement dans la voiture. Aucun propergol particulier ne serait donc nécessaire entre deux utilisations.

« Les voitures volantes sont arrivées avant GTA 6 », comme de nombreux internautes l’ont fait remarquer sur les réseaux sociaux. (Image credit: Tesla)

Tesla est ensuite allé encore plus loin en faisant quitter ce surplomb au Roadster. Les propulseurs à gaz froid ont redressé la voiture dans les airs avant qu’elle ne descende vers la scène et se pose à la manière d’un lanceur SpaceX revenant sur Terre.

Selon Tesla, le système d’aspiration utilise également des jupes latérales brevetées et des actionneurs dérivés du robot humanoïde Optimus. L’ensemble ajuste automatiquement son fonctionnement selon la surface afin de ne pas rester limité aux circuits extrêmement lisses actuellement privilégiés par une voiture comme la McMurtry Spéirling.

(Image credit: McMurtry)

« Mieux que n’importe quelle voiture de James Bond », affirme Elon Musk, selon lequel cette technologie doit permettre aux clients de prendre les virages avec l’impression de « défier les lois de la physique ».

« Accélération, virages : elle va pulvériser tous les records sur circuit qui ont jamais existé », promet également le dirigeant.

Caractéristiques et prix ?

(Image credit: Tesla)

Malgré l’avertissement d’Elon Musk selon lequel la réussite du projet n’est « pas garantie », l’événement a confirmé plusieurs rumeurs qui circulaient depuis des mois.

Le futur Roadster utilisera bien des propulseurs à gaz froid pour les accélérations et de courtes phases aériennes, ainsi qu’un « système d’aspiration multimode » destiné à générer énormément d’appui. Tesla affirme également que la voiture sera effectivement commercialisée, mais uniquement avec le volant à gauche.

Elon Musk promet une entrée en production en 2028 et Tesla continue d’accepter les réservations. Aux États-Unis, les nouveaux clients doivent verser 5 000 $ immédiatement, puis 45 000 $ supplémentaires dans les dix jours pour conserver leur réservation. Tesla France propose également toujours de réserver le Roadster, mais aucun prix final français n’est encore communiqué.

Le prix définitif du véhicule n’est d’ailleurs annoncé sur aucun marché. Tesla a toutefois fourni davantage de détails après l’événement concernant les différentes versions prévues.

Le modèle Performance utilisera le système d’aspiration multimode, mais pas les propulseurs à gaz froid. Tesla revendique un 0 à 60 mph — environ 96 km/h — en moins de 1,6 seconde. Cette déclinaison semble être celle qui possède les meilleures chances d’être homologuée pour la route.

La version Thrust, produite en quantité limitée, ajoutera les propulseurs arrière à gaz froid et promet moins de 0,9 seconde pour atteindre environ 96 km/h. Son utilisation devrait principalement se limiter au circuit.

Enfin, la variante Rocket, qui serait réservée à certains clients sur invitation, recevra l’ensemble complet de propulseurs à gaz froid. Il s’agit du modèle capable de réaliser les figures aériennes montrées pendant la présentation. Tesla ne précise toutefois pas encore dans quelles circonstances ces systèmes pourraient être utilisés légalement et en toute sécurité.

Toutes les versions doivent profiter de phares dissimulés, de roues présentées comme « super légères », d’un aileron arrière réglable, de peintures inspirées de l’aérospatial et de vitrages teintés rappelant le revêtement cuivré qui donne aux visières des combinaisons spatiales leur apparence dorée.

L’ancienne promesse d’une autonomie électrique de 600 miles, soit environ 965 km, semble en revanche avoir été largement revue à la baisse. Tesla évoque désormais plutôt 300 miles, environ 480 km, comme estimation réaliste pour le nouveau Roadster.