Tesla dévoile son Cybercab… mais ses Robotaxis inquiètent déjà

Le premier « Cybercab » de Tesla est sorti de la chaîne de production

Mais son activité de Robotaxi accumule les accidents à un rythme alarmant

En comparaison, les conducteurs humains sont plus sûrs

Tesla a célébré cette semaine une étape importante, puisque le premier Cybercab de série est sorti de la chaîne de production de son usine Gigafactory Texas.

Cette machine dorée, hautement autonome, se passe de volant et de pédales traditionnels, ce qui signifie qu’elle dépend entièrement de logiciels pour circuler sur les itinéraires prévus dans les villes américaines très fréquentées.

Malgré les publications de l’entreprise sur X, la production continue du Cybercab ne devrait réellement débuter qu’en avril de cette année, selon Electrek.

De plus, Tesla a rencontré de nombreux obstacles auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) pour obtenir les droits de propriété intellectuelle sur le nom lui-même.

Autrement dit, le Cybercab pourrait ne pas s’appeler « Cybercab ». Plus préoccupant encore, de nouveaux éléments montrent que l’actuelle flotte de Robotaxi de Tesla (celle équipée d’un véritable conducteur prêt à intervenir en cas de problème) a signalé récemment cinq nouveaux accidents à Austin, au Texas.

Cela porte à 14 le nombre total d’incidents depuis le lancement du service en juin 2025. D’après les propres données de référence de Tesla, cela signifie que la flotte de Robotaxi connaît un accident tous les 57 000 miles, selon Electrek.

Comparé aux données concernant les conducteurs humains, qui subissent une collision mineure tous les 229 000 miles et une collision majeure tous les 699 000 miles en Amérique du Nord, le service Robotaxi de Tesla enregistre un incident quatre fois plus souvent.

Plus inquiétant encore, un rapport transmis à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), qui surveille de près tous les projets de véhicules autonomes, indique qu’un accident survenu en juillet 2025 a été requalifié de « dégâts matériels uniquement » à « blessure mineure avec hospitalisation ».

Parmi les autres incidents déclarés par Tesla figurent une collision avec un objet fixe à 17 mph alors que le véhicule roulait en ligne droite, un accident avec un bus alors que la Tesla était à l’arrêt, une collision avec un poids lourd à 4 mph, ainsi que deux incidents distincts au cours desquels la Tesla a reculé dans des objets (l’un contre un poteau ou un arbre à 1 mph et l’autre contre un objet fixe à 2 mph), selon Electrek.

Tous ces incidents se seraient produits de jour et par beau temps, ce qui soulève encore davantage de questions sur la décision de Tesla de viser des niveaux avancés de conduite autonome sans LiDAR ni autres capteurs, en s’appuyant uniquement sur des caméras.

Courir avant de savoir marcher

Même si ces incidents semblent (heureusement) correspondre à des collisions relativement mineures, les données d’accident transmises à la NHTSA suscitent des inquiétudes. Il est estimé que Tesla ne dispose que d’environ 42 Robotaxis en exploitation relativement sporadique autour d’Austin, mais ils entrent en collision à un rythme supérieur à celui des conducteurs humains.

En outre, Tesla est l’un des seuls services de taxis autonomes à masquer l’ensemble de ses informations relatives aux accidents au titre de « renseignements commerciaux confidentiels ». Il est donc impossible de déterminer qui ou quoi était en cause lors de l’incident, qu’il s’agisse des systèmes de conduite autonome de Tesla ou d’un défaut de réaction du conducteur de sécurité.

À titre de comparaison, Waymo a déclaré 51 incidents à Austin sur une période similaire. Mais lors du dernier bilan, l’entreprise avait parcouru 6,337 millions de miles entièrement autonomes à Austin, au Texas, depuis le lancement du service en mars, selon l’Austin American Statesman.

Il est estimé que Tesla aurait parcouru 800 000 miles cumulés… avec un conducteur de sécurité au volant ou un véhicule suiveur positionné pour des raisons de sécurité. En d’autres termes, interpeller ce « Cybercab » doré se fait à ses propres risques.