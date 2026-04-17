Elon Musk dévoile une puce surpuissante… mais la conduite autonome devra attendre

Elon Musk s’est exprimé sur X pour annoncer la dernière puce développée par Tesla

La puce AI5 est destinée à « Optimus et aux clusters de supercalculateurs »

Musk affirme qu’une seule unité AI5 dispose d’une puissance de calcul cinq fois supérieure à celle de deux puces AI4

Elon Musk a utilisé X pour annoncer l’arrivée de la puce de nouvelle génération de Tesla, qui afficherait un gain de performance de 40 fois par rapport à sa prédécesseure.

Selon Musk sur X (ci-dessous), la puce Tesla AI5 a été « taped out », un terme qui désigne le moment où la conception d’une puce est finalisée avant son envoi vers une usine de semi-conducteurs pour production en masse. Le PDG a ensuite ajouté que « AI6, Dojo3 & other exciting chips in work (sic) », autrement dit qu’AI6, Dojo3 et d’autres puces prometteuses sont en cours de développement.

Le dirigeant a également confirmé qu’une seule unité AI5 dispose de cinq fois la puissance de calcul utile de deux puces AI4 actuelles, selon Not a Tesla App, tandis que Tom’s Hardware rapporte que le module processeur représente environ la moitié de la taille du réticule de l’AI4.

Congrats to the @Tesla_AI chip design team on taping out AI5!AI6, Dojo3 & other exciting chips in work. pic.twitter.com/hm54TdIzBxApril 15, 2026

Interrogé par un utilisateur de X sur la date à laquelle ces nouvelles puces arriveraient dans les véhicules des clients, Musk a répondu en précisant qu’elles seraient d’abord utilisées pour Optimus et pour des « clusters de supercalculateurs ».

« AI4 is enough to achieve much better than human safety for FSD », a-t-il ajouté, affirmant que l’AI4 suffit à atteindre un niveau de sécurité largement supérieur à celui d’un conducteur humain pour le Full Self-Driving.

Cela correspond au fait que Tesla prévoit de conserver la puce AI4 pour alimenter sa prochaine série de Cybercabs spécialement conçus.

Electrek indique que Tesla doit disposer de « plusieurs centaines de milliers de cartes AI5 complètes prêtes en bord de ligne » avant de pouvoir modifier ses lignes de production, et que ce volume n’est pas attendu avant mi-2027. Ceux qui espèrent une avancée majeure des performances du Full Self-Driving devront donc patienter encore un certain temps.

Davantage de technologies Tesla deviendront obsolètes

(Image credit: Tesla)

À l’heure actuelle, les ingénieurs spécialisés dans la conduite autonome sont en partie limités par la puissance de calcul, car les modèles les plus avancés nécessitent une quantité considérable de mémoire pour fonctionner.

Volvo a rencontré un problème similaire avec certaines de ses sorties récentes, dont l’EX90, lancé sans la puissance de calcul nécessaire pour exploiter pleinement ses systèmes de sécurité basés sur le Lidar.

Le constructeur suédois a ensuite mis en pause le Lidar et procédé à des mises à jour matérielles sur de nombreux modèles lorsque de nouvelles technologies de système-sur-puce (SoC) sont devenues disponibles chez ses partenaires Nvidia et Qualcomm.

Les ingénieurs de Tesla sont confrontés aux mêmes contraintes et, l’an dernier, l’entreprise a dû reconnaître que sa précédente génération Hardware 3 (HW3) n’était pas suffisamment puissante pour faire fonctionner les futures versions du Full Self-Driving.

Malgré cela, Musk a réaffirmé que l’actuelle puce AI4, qui équipe le HW4, suffit à atteindre un niveau de sécurité « largement supérieur à celui d’un humain ». Il est toutefois très probable que les clients devront attendre l’intégration complète de la puce AI5 avant de constater des avancées significatives en matière de capacités.

En outre, le cycle de développement prévu sur neuf mois par Tesla, que Not a Tesla App estime susceptible de conduire à l’introduction des puces AI6 dès 2028, rend de facto les véhicules « presque neufs » obsolètes en ce qui concerne leur capacité à offrir une conduite entièrement autonome « sans supervision », un objectif que Musk met en avant depuis des années.