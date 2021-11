Meilleurs hébergeurs web 2021 : quels fournisseurs choisir pour propulser votre votre site Internet ?

Choisir le meilleur fournisseur d'hébergement web est un excellent point de départ pour construire une présence en ligne solide.

Qu'est-ce qu'un service d'hébergement web, et pourquoi en avez-vous besoin ? Il s'agit d'un service qui permet aux particuliers ou aux organisations d'héberger un site Internet généralement accessible via un navigateur web. C'est un fournisseur spécialisé qui stocke en toute sécurité vos fichiers (HTML, images, etc.) et s'assure que la consultation de votre site soit pleinement opérationnelle 24/7.

Parmi les éléments à prendre en compte pour choisir le bon fournisseur d'hébergement web, citons la typologie des services d'hébergement proposés, la quantité de stockage dont vous avez réellement besoin et si un certificat SSL est inclus dans le forfait.

Nous avons passé en revue (et révisons en permanence) plus de 160 fournisseurs d'hébergement web.

Nous avons fourni des résumés détaillés pour chaque hébergeur web et mis en évidence leurs forces et caractéristiques respectives, leurs tarifs et tout autre élément décisif pour arrêter votre choix final.

Quels hébergeurs web privilégier aujourd'hui ?

Bluehost 1. Bluehost est le meilleur service d'hébergement web global

Alors que la concurrence est féroce, Bluehost continue d'impressionner à presque tous les égards, offrant un ensemble complet de vitesse, de sécurité, de polyvalence et, surtout, une superbe fiabilité pour seulement 2,38 euros par mois. View Deal

Hostgator 2. Hostgator surprend avec le meilleur service d'hébergement partagé

Hostgator nous a surpris avec une offre exclusive qui propose certaines des meilleures caractéristiques d'hébergement partagé que nous ayons vues depuis très longtemps. Notamment des noms de domaine, un certificat SSL et des campagnes marketing générées à partir de 2,64 $ (2,29 €) par mois, seulement. View Deal

Hostinger 3. Hostinger, hébergement premium garanti

Ne cherchez pas plus loin pour trouver le meilleur prix sur une formule d'hébergement mutualisé premium. Hostinger offre aux lecteurs de TechRadar Pro la possibilité d'obtenir un hébergement mutualisé pour seulement 1,99 € par mois, ce qui inclut 100 Go de stockage, un nom de domaine gratuit, un SSL gratuit et une messagerie électronique gratuite. View Deal

Bluehost a été classé meilleur hébergeur web par WordPress.org (Image credit: Bluehost)

Bluehost se situe tout en haut du tableau des hébergeurs de sites Web. Sans doute l'un des plus grands hébergeurs de sites Web au monde, Bluehost gère plus de deux millions de sites Web dans le monde.

De l'hébergement WordPress à l'hébergement mutualisé en passant par WooCommerce, Bluehost est présent partout ,tout en offrant des services de qualité.

Pour un hébergement mutualisé de base, l’abonnement le moins cher de Bluehost coûte 4.28 euros par mois (avec un contrat de trois ans), et ses offres WordPress commencent à 8.59 euros par mois, ce qui inclut un site Web et 50 Go de stockage (bien qu'il s'agisse également d'un tarif de lancement réduit).

Pour ce prix, vous bénéficiez d'une configuration automatisée pour WordPress, sans oublier d'autres applications populaires via un système alimenté par Mojo Marketplace. Vous disposez également d'une zone collaborative (cPanel) permettant aux utilisateurs experts d'apporter des modifications.

Bluehost dispose désormais de son propre créateur de sites Web, qui offre des fonctions d'édition par glisser-déposer, d'édition en direct, d'édition mobile et de dépôt d'images de stock. Il comprend également un accès complet à WordPress et des CSS personnalisés.

De manière générale, Bluehost offre un bon support client, ainsi qu'un outil gratuit de migration de site. Bluehost propose également un service d'aide professionnel pour démarrer votre site Web, fortement recommandé.

bluehost Offre d’hébergement mutualisé Bluehost| 2,38 € par mois | 65% de réduction

Une super affaire pour les lecteurs de TechRadar, Bluehost a réduit le prix de son offre partagé (habituellement 7,78 € / mois) à seulement 2,38 € mensuels (jusqu'à quatre ans de souscription maximum). Vous bénéficiez d'une assistance d'experts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, d'un nom de domaine, d'un créateur de site gratuit et d'une garantie de remboursement de 30 jours. View Deal

HostGator est livré avec une garantie de 45 jours, la meilleure du secteur (Image credit: HostGator)

HostGator existe depuis 2002 et s'est développé au fil des ans pour répondre aux besoins de milliers de clients en matière d'hébergement. Ce fournisseur d'hébergement web est le meilleur en matière de services d'hébergement mutualisé, avec une assistance fiable, réactive et un prix abordable.

HostGator propose trois offres d'hébergement mutualisé spécifiques, à commencer par l'abonnement Hatchling, qui s'accompagne d'une bande passante illimitée, du transfert gratuit de sites web WordPress/cPanel et d'un certificat SSL gratuit. Les allocations sont généreuses et devraient facilement répondre aux besoins d'un seul domaine.

L'offre d'hébergement partagé la moins chère de HostGator est de 2,75 $ (2,38 €) par mois si vous vous inscrivez pour 36 mois.

Outre l'hébergement partagé, HostGator propose une gamme remarquable de services d'hébergement, des domaines aux serveurs dédiés. HostGator prend aussi en charge l'hébergement WordPress et, comme Bluehost, possède son propre service de création de sites Web.

Parmi les avantages supplémentaires offerts par HostGator, citons une garantie de remboursement de 45 jours, des transferts gratuits pour les nouveaux comptes au cours du premier mois suivant l'inscription, une assistance par chat en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an pour ses clients, et un nom de domaine gratuit pendant un an.

Si vous êtes à la recherche d'un fournisseur de services d'hébergement web rentable, HostGator a de nombreux atouts à faire valoir.

Hostinger affiche l'un des prix de départ les plus bas sur le marché de l'hébergement web grand public (Image credit: Hostinger)

Hostinger occupe la première place dans le classement des meilleurs fournisseurs d'hébergement Cloud en raison de sa vitesse, de sa puissance et de son prix abordable.

Trois offres sont disponibles, Cloud Startup, Cloud Professional et Cloud Enterprise, qui supportent jusqu'à 300 sites web et délivrent une bande passante illimitée pour toute souscription.

L'offre Cloud Startup comprend 200 Go de stockage SSD, 3 Go de RAM et un processeur 2 cœurs. Le plan Cloud Professional augmente ces capacités à 250 Go de stockage, 6 Go de RAM et un processeur 4 cœurs, tandis que le plan Cloud Enterprise les étend à 300 Go de stockage, 12 Go de RAM et un processeur 6 cœurs. Tous les abonnements incluent un certificat SSL et d'un nom de domaine gratuits. Mais aussi des sauvegardes quotidiennes et un crédit Google Ads.

Le prix dépend de la durée de votre engagement envers le service. L’offre "Cloud Startup" coûte 19.99 euros par mois. Toutefois, si vous vous engagez pour un an, le coût mensuel tombe à 12,99 euros par mois. Pour un contrat de deux ans, il tombe à 10,99 euros par mois, et pour un contrat de quatre ans, il est disponible pour seulement 9,99 euros par mois.

C'est également l'un des plus grands fournisseurs d'hébergement Web gratuit via sa marque 000webhosting, qui a rassemblé plus de 30 millions d'utilisateurs, et qui propose des prix parmi les plus bas grâce à des coûts de fonctionnement et des frais généraux réduits.

Hostinger délivre un choix pratique d'options cPanel ou hPanel, son propre panneau de contrôle personnalisé. Le panneau de contrôle hPanel, plus intuitif, permet un contrôle plus efficace et plus confortable des performances et des fonctionnalités.

En ce qui concerne la sécurité de votre site Web, Hostinger utilise l'outil de sécurité des serveurs BitNinja pour protéger tous ses serveurs contre les cyberattaques. En outre, la société se targue d'utiliser un logiciel de sécurité intégré et personnalisé qui est régulièrement mis à jour.

Hostinger Optez pour l'hébergement mutualisé Premium de Hostinger

Pour le meilleur prix sur l'hébergement mutualisé Premium, Hostinger offre aux lecteurs de TechRadar Pro l'opportunité d'obtenir un hébergement mutualisé pour 1,99 €par mois, ce qui inclut 100 Go de stockage, un nom de domaine gratuit, un certificat SSL gratuit, une messagerie gratuite, et bien plus encore. View Deal

Dreamhost reste l'un des meilleurs hébergeurs indépendants (Image credit: DreamHost)

Après 20 ans d'existence, on peut s'attendre à ce que DreamHost sache ce qu'il fasse, et les premières impressions ne sont pas décevantes. La société propose un hébergement Web partagé ou dédié avec des tas de fonctionnalités et d'options intéressantes.

DreamHost propose une multitude d’offres différentes, que ce soit l’hébergement WordPress (un domaine dans lequel DreamHost excelle), dans le cloud ou encore une offre à 10$ par mois pour un VPS (Virtual Private Server). Vous avez donc l’embarras du choix, et vous pouvez même désormais utiliser le créateur de Site Web de DreamHost pour réaliser de super sites sans avoir à connaitre une seule ligne de code. Celui-ci est fourni par BoldGrid, et l'activation du constructeur vous donne accès aux outils et thèmes Premium de BoldGrid, ce qui coûterait plus de 5 $ par mois si vous vous inscriviez directement auprès de BoldGrid.

L'hébergement mutualisé commence avec l’offre Starter qui vous offre 50 Go de stockage, des sauvegardes quotidiennes automatiques, une bande passante illimitée, un SSL gratuit, un domaine gratuit (avec confidentialité offerte du domaine) et une installation WordPress automatisée. De plus, la société fournit maintenant un plugin gratuit de migration automatisée DreamHost pour aider à importer votre site.

Un support technique est disponible 24h/24 et 7j/7 pour vous aider à n’importe quel moment si vous rencontrez des difficultés. De plus DreamHost propose un service extrêmement fiable et sécurisé, de quoi dormir sur vos deux oreilles.

Namecheap a élargi ses offres au-delà de l'hébergement web pour inclure un VPN (Image credit: Namecheap)

Si vous voulez héberger votre ou vos sites web avec un petit budget, comme le nom de ce fournisseur le suggère, il vise à être bon marché. Vous bénéficiez d'un rapport qualité-prix impressionnant avec Namecheap, en particulier avec leurs remise initiale pour la première année, et d'autres offres d'hébergement web très intéressantes

Cependant, notez que l‘offre de démarrage ne vous donne que 20 Go d'espace disque dur et 30 comptes de messagerie, mais vous obtenez tout cela pour seulement 2,48 euros par mois.

Namecheap offre une garantie de connectivité de 99,9 %, et c'est un service très facile à mettre en place, avec un e-mail de bienvenue initial qui vous oriente dans la bonne direction pour tout ce dont vous pourriez avoir besoin (soutenu par une FAQ impressionnante). Il abrite également une excellente base de tutoriels appelée « Knowledgebase ».

Pour terminer, os tests ont prouvé que cette société offre généralement des vitesses supérieures à la moyenne par rapport à ses concurrents, ce qui en fait un excellent fournisseur d'hébergement pour ceux qui ne veulent pas dépenser beaucoup d’argent.

Nos journalistes testent chaque service d'hébergement Web en s'inscrivant et en achetant un abonnement pour vérifier ce que chaque fournisseur d'hébergement web offre aux nouveaux utilisateurs, ainsi que la facilité de navigation dans le tableau de bord de chaque marque. Nous accordons une grande attention à l'assistance qui vous est offerte.

Nous évaluons les détails de ce que vous obtenez (et de ce que vous n'obtenez pas !) et classons chaque hébergeur en fonction de la qualité de ses fonctions que de nombreux clients utiliseront.

Parce que nous savons qu'il est important de choisir un hébergeur en qui vous pouvez avoir confiance, nous nous attachons à déterminer si chaque hébergeur présente ses produits de manière honnête, claire et transparente. Dans nos tests, il est facile de s'en rendre compte en comparant la liste des fonctionnalités que chaque société prétend offrir, à ce à quoi nous avons réellement accès une fois que nous commençons à utiliser leur service.

Enfin, pour évaluer la vitesse de migration d'un site, nous téléchargeons une page web statique sur notre espace web, page comprenant des fichiers HTML et CSS et quelques images, puis nous configurons Uptime.com pour qu'il vérifie la disponibilité et le temps de réponse du serveur de notre site à intervalles de cinq minutes. Cela nous donne une indication générale de la vitesse de création ou de migration d'un site complet.

Chaque hébergeur ci-dessus a été sélectionné parce qu'il est au sommet de son art dans des catégories bien précises. De l'hébergement mutualisé à l'hébergement de vitrines commerciales, nous avons rassemblé les meilleurs d'entre eux pour vous permettre de trouver un hébergeur qui répond à vos besoins individuels.

Ils peuvent aussi vous intéresser...

Wix compte plus de 100 millions de comptes actifs (Image credit: Wix)

Wix est un service de création de sites web qui propose une large gamme de forfaits, et se targue d'une profondeur vraiment impressionnante lorsqu'il s'agit de personnaliser votre site pour qu'il réponde au mieux à vos besoins. Le service dispose d'un éditeur très intuitif, riche en contenu et en fonctionnalités, qui vous permet d'affiner votre site de nombreuses façons.

L'offre est riche et variée ; par exemple, en ce qui concerne les templates, vous ne recevez pas seulement une dizaine de sites prédéfinis, mais plus de 500. Avec Wix, vous aurez souvent l'embarras du choix.

Parmi les autres fonctionnalités puissantes, citons un éditeur d'images intégré avec des tonnes de filtres de style Instagram, ainsi qu'un grand nombre de modèles de sites E-commerce (notez que Wix ne prélève pas de frais de transaction sur vos ventes, contrairement à certains de ses concurrents).

Wix a même une offre gratuite, bien qu'elle limite la bande passante et l'espace de stockage (à 500 Mo) et place une marque sur votre site. Passez à l'offre illimitée, qui est l'abonnement le plus populaire, et vous obtiendrez 10 Go d'espace de stockage, un domaine gratuit, une bande passante illimitée (comme son nom l'indique) et 75 $ de crédits publicitaires Google.

Weebly propose des tonnes de fonctionnalités intéressantes, même pour les débutants (Image credit: weebly)

Comme Wix, Weebly est un autre géant dans le domaine de la création de sites Web, et il vous offre également l'option d'une offre gratuite, bien qu'elle soit également limitée à 500 Mo de stockage. Vous recevrez également des publicités sur votre site. Si vous ne voulez pas avoir de publicités imposées par Weebly, vous devrez passer à la formule payante d'entrée de gamme, qui coûte 6,80 $ (5,88 €) par mois.

L'offre Starter ne comporte ni publicité ni limite de stockage, et vous bénéficiez également d'un domaine gratuit. En outre, ce qui est assez intéressant pour ceux qui envisagent de vendre des produits en ligne, c'est qu'il est également possible de créer une boutique en ligne (bien qu'il s'agisse d'une boutique de base contenant un maximum de 10 produits).

Les abonnements plus volumineux vous offrent une tonne de fonctionnalités, vous permettant de créer une boutique en ligne haut de gamme avec prise en charge des coupons, des avis des clients et de la gestion des stocks - et l'offre Performance haut de gamme prend également en charge les cartes-cadeaux, les paniers abandonnés et les campagnes par e-mail (il coûte 35 dollars par mois).

La gamme de templates de sites Web élégants de Weebly est une véritable aubaine, mais l'interface de l'éditeur présente quelques inconvénients, comme l'absence d'une fonction d'annulation générale. Ces légers inconvénients n'enlèvent rien à la qualité de ce service de création de sites Web.

5 conseils indispensables avant de vous abonner D'après notre expérience, nous pensons que ce sont les cinq éléments clés à prendre en compte pour choisir votre hébergeur web : 1. Vous obtenez presque toujours ce pour quoi vous avez payé. Si votre site Web est avant tout un passe-temps , cela ne devrait pas avoir trop d'importance. Cependant, en tant qu'outil professionnel essentiel, il est souvent peu rentable de choisir l'offre d'hébergement la moins chère (ou gratuite), mais cela ne signifie pas que toutes les offres bon marché sont mauvaises. 2. Méfiez-vous des prix trop bas et des remises exceptionnelles. La grande majorité des fournisseurs d'hébergement Web proposent des prix bas au début de leurs contrats, mais augmentent les prix à la fin de la période de lancement, qui peut être de 24, 36 ou même 60 mois après la signature du contrat. Vérifiez toujours le coût total. Quant à ce qui précède, cela ne signifie pas que payer cinq ans à l'avance soit une mauvaise chose. 3. Dans quelle mesure l'hébergeur est-il digne de confiance ? N'importe qui peut se faire passer pour un véritable hébergeur et ne faire que revendre les produits d'un autre. Vérifiez donc depuis combien de temps il existe, s'il a une adresse de contact, qui le possède, s'il fait des promesses réalistes sur ses fonctionnalités, etc. Google est votre ami ici. 4. Définissez vos limites. Êtes-vous à l'aise avec la création de votre propre site web ? Avez-vous besoin d'une aide extérieure pour comprendre les nombreuses ramifications (notamment juridiques et commerciales) qu'implique la publication d'un site ? 5. Envisagez en priorité l'usage d'un créateur de sites web. Vous n'avez pas besoin d'un hébergement web pour être en ligne, et les constructeurs de sites offrent une alternative intéressante et convaincante. Cependant, vous ne pouvez pas migrer facilement votre contenu si vous voulez partir en raison de leur nature propriétaire.

Quel est le meilleur service d'hébergement web en 2021 ? Le meilleur hébergeur web à l'heure actuelle est Bluehost. Les raisons sont nombreuses mais, succinctement, il offre un excellent rapport qualité-prix, héberge plus de deux millions de sites web dans le monde, est recommandé par WordPress et offre un certificat SSL et un domaine gratuit avec une longue garantie de remboursement et une bande passante illimitée peu importe l'abonnement que vous choisissez .

Qu'est-ce que l'hébergement Web ? L'hébergement Web est le nom générique donné à l'activité consistant à héberger un site Web pour des organisations ou des particuliers. La vérité est que cela peut être fait par des particuliers (par exemple, j'héberge un site web depuis chez moi) ou par des entreprises. Mais ce n'est qu'un début : le choix d'un fournisseur d'hébergement Web vraiment fiable, abordable et évolutif est une tâche décourageante et accablante, car il existe de très nombreuses options. De nombreux forfaits comprennent une multitude de fonctionnalités auxquelles vous accordez ou non de l'importance, notamment une liste de diffusion, un panneau de configuration, la possibilité de créer facilement des boutiques en ligne, des outils simples de création de sites Web et différents niveaux d'assistance (par téléphone ou par chat en direct). Que vous cherchiez à créer un site web pour vous-même, un site web pour votre petite entreprise maintenant ou pour l'avenir, ou une simple boutique en ligne, ou que vous souhaitiez simplement économiser de l'argent en passant à un fournisseur d'hébergement web moins cher, nous avons comparé des offres qui correspondent à vos attentes ci-dessus. Le choix d'un hébergeur est une question individuelle : il s'agit d'obtenir la meilleure solution, la plus appropriée, que vous pouvez vous permettre. Il n'est cependant pas nécessaire de vous paralyser financièrement. Si vous débutez ou si vous êtes une entreprise relativement petite et que vous savez vous servir d'un serveur, vous pouvez envisager d'opter pour un serveur privé virtuel (VPS) par exemple.

Quels sont les différents types de services d'hébergement ? Dans un service d'hébergement partagé, un utilisateur partage un serveur avec d'autres sites et comptes d'hébergement web. Bien qu'il soit moins cher, l'hébergement partagé convient mieux aux petits sites web qui n'utilisent pas beaucoup de ressources de bande passante. Les serveurs privés virtuels (VPS) ou l'hébergement cloud vous permettent d'adapter les ressources en fonction de vos besoins, plutôt que d'être restreint par les limites d'un serveur physique. Ils puisent dans un pool de puissance de traitement, de mémoire et de stockage en fonction de vos besoins. Les VPS prennent généralement un serveur physique et lui allouent des ressources dédiées, tandis que l'hébergement cloud prend un ensemble de serveurs et leur alloue des ressources. Avec un serveur web dédié, vous disposez de la totalité du serveur web pour votre propre usage, avec des performances nettement plus rapides au cœur de l'offre. Vous devrez cependant payer un supplément et vous serez responsable de la maintenance. Les sociétés d'hébergement Web proposent généralement trois principaux niveaux payants de formules d'hébergement. Outre les niveaux susmentionnés, nous examinerons également l'hébergement WordPress, ainsi que des logiciels de création de sites Web plus puissants. PS : Nous avons beaucoup utilisé le mot "ressources" dans cette description. Il s'agit d'un terme générique qui englobe l'informatique (comme le processeur), le stockage (le SSD ou le disque dur), la mémoire système (RAM) et le réseau (généralement la bande passante et le débit).

Comment choisir le meilleur service d'hébergement web ? Les services d'hébergement parmi lesquels votre entreprise peut choisir impliquent généralement de prendre une décision quant à savoir si un serveur partagé, dédié ou basé sur le cloud est adapté à votre entreprise. Les très petites entreprises opteront généralement pour un service partagé ou géré, comme on l'appelle parfois. Les coûts sont faibles, mais votre entreprise partagera son serveur avec plusieurs autres entreprises. Vous pouvez toujours passer à un réseau privé virtuel (ou VPS) si nécessaire. Un serveur dédié, comme son nom l'indique, est un seul serveur réservé à votre entreprise. Les serveurs dédiés ne sont plus aussi chers qu'avant et peuvent s'avérer rentables si vous souhaitez que votre entreprise dispose de sa propre plate-forme de serveurs et ne voulez pas avoir à vous soucier de l'impact d'autres entreprises sur un serveur partagé sur votre activité en ligne en cas de problème. Il est important de regarder de près le niveau de service (SLA) qui sera attaché à votre serveur dédié. Recherchez les coûts supplémentaires, tels que la maintenance, ou d'autres "extras" qui ne sont pas couverts par le coût de la location. Enfin, essayez d'acheter un espace serveur dans lequel vous pourrez vous étendre. Vous ne voulez pas vous rendre compte au bout de quelques mois que votre serveur est devenu trop grand et que vous devez en changer. A noter : comme le cloud a eu un impact majeur sur l'environnement professionnel, l'hébergement web professionnel a également adopté le cloud et offre désormais une alternative aux méthodes d'hébergement traditionnelles. La puissance de l'hébergement cloud réside dans la flexibilité qu'il offre : en effet, votre entreprise peut acheter l'espace et les services d'hébergement dont elle a besoin aujourd'hui, et les étendre à tout moment sans interruption de l'activité.

Quel est le meilleur hébergement web ? Payant ou gratuit ? Tout le monde aime la gratuité, et il n'est pas surprenant que les services d'hébergement web gratuits soient très populaires. Cependant, à moins que vous ne prévoyiez de les utiliser pour apprendre le codage ou gérer un site Web personnel, nous ne vous conseillons pas d'utiliser un service d'hébergement web gratuit. Ne vous méprenez pas : nous les apprécions, nous avons même produit un guide des meilleurs hébergeurs web gratuits ( disponible uniquement en anglais ) ; cependant, leur utilisation à des fins professionnelles est entachée de problèmes potentiels qui font qu'il est difficile de les recommander. Contrairement aux logiciels gratuits, les services (hébergement web ou VPN par exemple) coûtent de l'argent pour fonctionner, c'est pourquoi la plupart des sociétés d'hébergement web utilisent un modèle commercial freemium, et essaieront de vous convaincre de passer à un service payant bon marché. Attendez-vous à un certain nombre de limitations sur l'espace disque et la bande passante. Vous n'obtiendrez pas de certificat SSL, qui est une condition sine qua non pour gérer un site Web professionnel correct. Vous n'aurez pas de sauvegardes régulières, et certains fermeront même votre site web une heure par jour !