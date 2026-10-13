La Citroën 2 CV revient en électrique, et cet hommage à l’originale réussit son pari

Citroën veut faire de sa nouvelle 2 CV l’une des voitures électriques les moins chères du marché

La petite voiture électrique reprend plusieurs éléments très appréciés du modèle original

Les constructeurs européens puisent de plus en plus dans leur histoire pour mieux affronter leurs concurrents chinois

Appréciée des agriculteurs français, qui pouvaient transporter des œufs sur des chemins défoncés sans les casser dans les années 1940, puis adoptée par une grande partie du public européen grâce à sa simplicité et sa polyvalence, la Citroën 2 CV bénéficie aujourd’hui d’un statut presque culte chez les amateurs de voitures anciennes.

À l’image de Renault, qui a récemment ressuscité la Renault 5 puis la plus populaire Renault 4, Citroën espère profiter à son tour de cette vague de nostalgie automobile avec un véhicule électrique très bon marché capable de répondre à plusieurs usages.

Le PDG de Citroën, Xavier Chardon, explique que la marque vise un prix de départ proche de 15 000 € pour le modèle de série annoncé à l’horizon 2028. Si cet objectif est atteint, la 2 CV pourrait devenir l’une des voitures électriques les moins chères disponibles en France et plus largement en Europe.

Pour atteindre ce tarif, le constructeur français développe une nouvelle plateforme électrique destinée à accueillir plusieurs petits modèles, afin de réduire les coûts de production et de répercuter ces économies sur le prix final.

@flatoutmagazine The new Citroen 2CV unveiled at the Paris Motor Show 2026. A homage to the original but Citroen plans to sell this for around €15,000 (£13,500) when it goes on sale in 2028. ♬ original sound - Dj "S"

Citroën ne précise pas encore la batterie qui équipera sa future 2 CV électrique. Une capacité proche de celle de la nouvelle Renault Twingo paraît néanmoins plausible, cette dernière utilisant une petite batterie LFP de 28 kWh pour environ 250 km d’autonomie.

Xavier Chardon indique en revanche que les ingénieurs cherchent actuellement à réduire fortement la masse des voitures électriques de Citroën. L’objectif consiste à maintenir la future 2 CV sous la tonne, ce qui la rendrait plus légère que pratiquement toutes les voitures électriques actuellement commercialisées et pourrait contribuer à améliorer son efficacité.

La marque refuse également la tendance à l’augmentation constante des dimensions. Avec seulement 3,76 m de long, la 2 CV moderne est même plus courte que son ancêtre.

Encore mieux en vrai

La 2 CV reste pour l’instant un concept, mais plusieurs choix de conception particulièrement ingénieux permettent à l’habitacle de sembler beaucoup plus spacieux qu’il ne l’est réellement.

Aucune planche de bord traditionnelle n’est présente, tandis que les sièges avant et arrière ressemblent davantage à des banquettes de jardin qu’à des fauteuils automobiles conventionnels.

Un panier de rangement en osier amovible placé à l’avant pousse encore plus loin cette identité typiquement française.

À la place d’un imposant système d’infodivertissement, les designers de Citroën ont installé un écran tactile carré de 8 pouces qualifié de « phygital », dont l’apparence évoque une liseuse et dont les graphismes s’inspirent des bandes dessinées.

Le levier de vitesse adopte lui aussi une conception extrêmement simple et semble flotter sur un grand cylindre fixé à la colonne de direction. Une radio amovible située devant le passager avant peut également être utilisée comme enceinte Bluetooth pendant un pique-nique.

(Image credit: Citroen)

En regardant le concept plus attentivement, de nombreux clins d’œil à l’ancienne 2 CV apparaissent. Les pédales utilisent par exemple un lapin — ou peut-être un lièvre — et une tortue pour distinguer l’accélérateur du frein, tandis que les rangements des portières sont spécialement dimensionnés pour accueillir des œufs. Même le klaxon numérique reprend directement le son de celui du modèle original.

L’immense toit en toile, qui transforme presque la 2 CV en cabriolet, constitue un autre lien direct avec son ancêtre. Les solides pare-chocs métalliques avant et arrière sont quant à eux censés résister aux petits contacts caractéristiques des stationnements urbains. L’ensemble parvient ainsi à se montrer à la fois profondément rétro et étonnamment moderne.

Les premières images officielles pouvaient donner l’impression d’un concept un peu trop fantaisiste et moins convaincant que les réinterprétations récentes de Renault. Une découverte physique du véhicule change nettement cette perception.

Citroën a également développé un concept de fourgonnette 2 CV Fourgonnette. (Image credit: Citroen)

Le résultat est attachant, extrêmement pratique et doté d’un intérieur dont la simplicité constitue l’une des principales réussites. L’identité 2 CV est immédiatement reconnaissable, avec également quelques traits évoquant la Volkswagen Coccinelle originale ou la nouvelle Renault Twingo.

Citroën précise que le design de ce concept est déjà proche de celui envisagé pour la production. Une petite déclinaison utilitaire est également étudiée, comme l’illustre le concept 2 CV Fourgonnette présenté parallèlement.

Impossible de savoir si cette renaissance rencontrera autant de succès que celle de la Renault 5. Le prix envisagé se montre néanmoins extrêmement agressif, tandis que cette capacité à exploiter un héritage automobile historique constitue un avantage que les nouveaux constructeurs chinois peuvent difficilement reproduire.

Reste à savoir si cette nouvelle 2 CV convaincra suffisamment pour retrouver une partie de la popularité de son ancêtre.