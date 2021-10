Meilleures brosses à dents électriques 2021 : quels modèles choisir pour une propreté optimale ?

Nous avons testé et classé les meilleures brosses à dents électriques disponibles aujourd'hui, afin que vous puissiez être sûr de choisir la bonne brosse pour garder vos dents et vos gencives propres et saines.

La santé bucco-dentaire est extrêmement importante, non seulement pour maintenir vos dents et vos gencives en bon état et éviter les plombages, les traitements de canaux et les extractions, mais aussi pour votre corps tout entier. Les maladies des gencives (parodontites) ont été associées au développement de pathologies encore plus sérieuses, y compris l'insuffisance cardiaque, en raison de l'inflammation systémique qui commence dans la bouche et se propage dans le sang.

Vous pouvez obtenir un bon nettoyage en profondeur sans brosse à dents électrique, mais il a été constaté que les brosses électriques s'avèrent plus efficaces pour éliminer la plaque dentaire et prévenir les maladies gingivales, ce qui les rend intéressantes.

Quelle que soit la brosse à dents que vous choisissez, votre technique de brossage est également très importante pour vous assurer d'éliminer la plaque dentaire en surface comme en profondeur. La plupart des brosses à dents électriques présentées dans ce guide offrent un guidage en temps réel pour vous aider à brosser plus efficacement, en appliquant la bonne pression et en n'oubliant aucune zone.

Le budget est également un élément important à prendre en compte, et les prix des brosses à dents électriques varient énormément - les modèles haut de gamme coûtant plusieurs centaines d'euros. Il faut cependant garder à l'esprit que les prix baissent considérablement quelques mois après le lancement et que les brosses à dents électriques font souvent l'objet de remises importantes (en particulier lors d'événements commerciaux tels que le Black Friday) ; vous avez donc de bonnes chances d'acquérir une brosse à dents premium à un prix avantageux.

Quelle brosse à dents électrique choisir en 2021 ?

La brosse à dents Oral-B iO Series 9 remporte notre prix de la meilleure brosse à dents électrique de 2021, grâce à son nettoyage efficace et à ses indications intelligentes en temps réel. (Image credit: Future)

La Oral-B iO Series 9 remporte notre prix de la meilleure brosse à dents électrique de 2021, grâce à son action douce qui élimine efficacement la plaque dentaire tout en glissant d'une dent à l'autre. Mais aussi à son précieux retour d'information en temps réel, qui vous encourage à améliorer votre technique de brossage - que vous utilisiez ou non l'application Bluetooth Oral-B sur votre smartphone.

La brosse est très silencieuse (bien plus qu'une brosse oscillante typique) et donne une impression de douceur lorsque vous faites le tour de votre bouche. Le capteur de pression intégré vous avertit non seulement si vous appuyez trop fort, mais aussi si vous n'exercez pas une pression suffisante pour obtenir un bon nettoyage, ce qui vous aide à obtenir un résultat optimal.

Une fois que vous avez terminé de vous brosser les dents (le minuteur vous alerte), l'écran aux couleurs vives de l'iO Series 9 évalue votre brossage avec un emoji approprié. C'est un moyen rapide d'obtenir un retour sur votre technique, et étonnamment motivant. Mais pour des conseils plus approfondis, vous pouvez vous tourner vers l'application Oral-B.

Celle-ci détectera la partie de votre bouche que vous êtes en train de brosser, avec des graphiques qui se mettent à jour en temps réel pour vous amener à nettoyer efficacement chaque région. Lorsque vous aurez terminé, vous obtiendrez un rapport sur vos performances, et vous pourrez gagner des badges et des récompenses au fil du temps.

L'inconvénient de l'Oral-B iO Series 9 est qu'il s'agit de l'une des brosses à dents électriques les plus chères du marché. Elle coûtait 300€ à son lancement, bien que son prix ait considérablement baissé dans les mois qui ont suivi sa sortie et que vous puissiez maintenant l'acheter à un prix beaucoup plus abordable. Les têtes supplémentaires sont également coûteuses, et la iO Series 9 n'est pas compatible avec les têtes des anciens modèles, ce qui signifie que vous ne pourrez pas utiliser vos pièces de rechange si vous passez d'une autre brosse Oral-B à une autre.

Si votre budget le permet, il s'agit d'une brosse à dents électrique extrêmement bien conçue qui aura un impact réel sur votre façon de vous laver les dents et vous aidera à prendre de meilleures habitudes qui auront un effet à long terme sur votre santé bucco-dentaire.

La Philips Sonicare 9900 Prestige a un design épuré et minimaliste et s'appuie sur son application compagnon pour personnaliser votre brossage. (Image credit: Future)

La Philips Sonicare 9900 Prestige est une autre brosse à dents électrique très impressionnante, conçue pour améliorer votre technique à long terme en surveillant votre brossage et en vous donnant un retour en temps réel. Si vous effectuez un geste de brossage trop appuyé, l'appli affichera une alerte vous conseillant de réduire vos manœuvres Appuyez trop fort, et le manche fera une pause, puis reprendra avec une intensité moindre en réaction à votre technique.

L'application Sonicare surveille la position de la brosse dans votre bouche, ce qui vous permet de vous assurer que vous nettoyez chaque surface en profondeur, avec des graphiques à l'écran et des minuteries pour vous assurer que vous n'oubliez aucun endroit. L'application est moins adaptée aux enfants que l'équivalent Oral-B, et ne vous couvrira pas d'émojis et de récompenses pour un travail bien fait. Néanmoins, elle vous donnera des conseils personnalisés, suivra votre technique de brossage et vous permettra de l'optimiser dans le temps.

C'est aussi une brosse à dents électrique très élégante, avec un design épuré et minimaliste et un étui chic pour la garder chargée pendant vos déplacements. Il s'agit enfin de la brosse à dents électrique la plus silencieuse que nous ayons testée à ce jour, n'émettant qu'un léger bourdonnement.

Le seul inconvénient est qu'il n'y a pas de commandes pour régler les modes ou choisir un réglage d'intensité sur la brosse elle-même. Au lieu de cela, toutes les personnalisations se font via l'application mobile. Ce n'est cependant pas un problème une fois que vous l'avez réglée selon vos préférences exactes.

La brosse à dents électrique Philips Sonicare DiamondClean 9000 est une brosse à dents polyvalente qui allie look haut de gamme et praticité. (Image credit: Future)

La Philips Sonicare DiamondClean 9000 est une brosse à dents électrique extrêmement polyvalente, avec quatre modes de brossage et trois réglages d'intensité pour chacun d'eux. Toutes les commandes essentielles se trouvent sur le manche élégant de la brosse, et nos tests avec des tablettes révélatrices ont montré qu'elle faisait un excellent travail d'élimination de la plaque dentaire, même à une intensité moindre.

Comme la Sonicare 9900 Prestige ci-dessus, elle se connecte à l'application mobile Sonicare sur votre téléphone via Bluetooth, mais il y a beaucoup moins d'options disponibles. Le DiamondClean 9000 ne dispose pas de capteurs directionnels pour suivre votre brossage, vous ne bénéficierez donc pas d'un guidage en temps réel lorsque vous faites le tour de votre bouche.

L'application vous offrira cependant des conseils de brossage pratiques, vous alertera si vous exercez une pression trop forte et éteindra la brosse une fois que vous aurez nettoyé pendant deux minutes. Elle peut également suivre l'état de votre tête de brosse et commander automatiquement un remplacement sur Amazon, si vous voulez être vraiment organisé.

Ce n'est pas la brosse la plus intelligente du marché, mais c'est une brosse polyvalente fiable, surtout si vous parvenez à obtenir une offre promotionnelle pendant les périodes de soldes.

L'Ordo Sonic+ est une alternative élégante et abordable aux brosses à dents Philips Sonicare d'entrée de gamme - elle fonctionne sur le même principe. (Image credit: Future)

4. Ordo Sonic+ La meilleure brosse à dents électrique abordable Caractéristiques techniques Modes: 4 Capteurs: Aucun Alertes: Minuterie Têtes: 1 Extras: Couvercle de la tête de brosse LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Check Amazon Pourquoi l’acheter + Design haut de gamme + Super abordable + Nettoyage sonique doux Pourquoi attendre - Pas de capteur de pression

L'Ordo Sonic+ fonctionne sur le même principe que les brosses à dents électriques Philips Sonicare, en envoyant des impulsions rapides d'eau entre les dents pour déloger la plaque collante, mais lors de nos tests, nous avons trouvé qu'elle offrait un nettoyage plus doux, grâce à ses poils souples qui évitent d'endommager les gencives.

Ce n'est pas une brosse à dents intelligente - il n'y a pas de connectivité Bluetooth ou d'application pour smartphone - mais elle est très impressionnante pour son prix. Non seulement elle a un design haut de gamme qui est tout aussi intelligent qu'une brosse haut de gamme comme celle d'Oral-B, mais elle tient sa charge pendant des semaines, nettoie en profondeur et peut être complétée par des packs d'abonnement très avantageux contenant un bain de bouche concentré, du dentifrice, des têtes de rechange et du fil dentaire.

Ces packs comprennent également trois paquets de brosses interdentaires qui, associées à l'action de brossage douce et à la petite tête, font de l'Ordo Sonic+ un choix particulièrement judicieux pour les personnes portant un appareil dentaire. Il n'y a pas à craindre d'endommager les fils ou les bagues.

Notre seul véritable reproche à l'égard de l'Ordo Sonic+ est que son chargeur est doté d'un connecteur USB, mais pas d'un adaptateur pour une prise de courant standard. Il n'y a pas non plus de capteur de pression, pour autant, c'est une superbe option si vous cherchez une brosse à dents électrique d'entrée de gamme qui ne lésine pas sur les caractéristiques ou les performances.

La Genius X d'Oral-B est une brosse à dents intelligente qui fonctionne aussi bien avec son application compagnon que sans elle. (Image credit: Future)

Si vous n'êtes pas sûr d'utiliser pleinement une brosse à dents électrique "intelligente", mais que l'idée vous intéresse, la Genius X d'Oral-B pourrait être le choix idéal pour vous. L'application Oral-B suit l'emplacement de la brosse dans votre bouche avec une précision impressionnante, ce qui vous permet de nettoyer soigneusement chaque surface avant de passer à la suivante, et une fois que vous avez terminé, vous recevez un score pour vos efforts. C'est un moyen pratique de vous motiver (ou d'encourager les enfants à se brosser les dents plus soigneusement). Vous n'aimez pas regarder votre écran pendant le brossage ? Vous pouvez aussi faire sans.

Que vous utilisiez l'application ou non, le capteur de pression vous alerte si vous commencez à appuyer trop fort, ce qui permet d'éviter d'endommager les gencives. La brosse vibre lorsqu'il est temps de passer à la partie suivante de votre bouche et s'éteint au bout de deux minutes par défaut. Lors de nos tests, la brosse a donné un bon nettoyage en profondeur sur le réglage quotidien, bien qu'elle soit assez vigoureuse. Nous vous recommandons donc d'essayer d'abord le mode sensible pour voir comment vous le trouvez ; vous n'aurez peut-être pas besoin d'essayer les réglages plus intenses.

Le boîtier de charge bien conçu de la brosse est un autre point fort qui mérite d'être mentionné, et offre un choix d'options de charge pour que votre brosse reste alimentée lors de vos déplacements.

La Genius X d'Oral-B n'a pas le moteur magnétique sans friction avancé de la iO Series 9, ce qui signifie qu'elle se révèle un peu plus bruyante. Rassurez-vous : cela n'atténue en rien ses incroyables performances.

L'Oclean X Pro Elite n'est pas fournie avec un étui de voyage, mais son prix est si abordable qu'il est difficile de râler. (Image credit: Future)

6. Oclean X Pro Elite Une brosse à dents puissante et super silencieuse. Caractéristiques techniques Modes: 4 sur la brosse, 12 dans l'application Capteurs: Orientation Alertes: Minuterie Têtes: 1 Extras: Support des applications LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR View at Oclean Pourquoi l’acheter + Extrêmement silencieuse + Nettoyage en profondeur + Écran tactile réactif Pourquoi attendre - Application mobile déroutante

L'Oclean X Pro Elite est la brosse à dents électrique la plus silencieuse que nous ayons testée à ce jour. En fait, lorsque vous fermez la bouche, elle est à peine audible - mais ne vous laissez pas tromper. Il s'agit toujours d'une brosse à dents sonique puissante qui assure un nettoyage en profondeur comparable à celui de brosses beaucoup plus coûteuses.

Elle est également bien conçue. Un écran tactile lumineux intégré au manche de la brosse vous permet de choisir parmi différents modes et réglages d'intensité, avec une minuterie qui compte à rebours pendant le brossage. L'affichage est parfait, même totalement mouillé, et il assure un brossage plus intuitif que si vous appuyiez sur une série de boutons physiques.

L'Oclean X Pro Elite n'est peut-être pas livrée avec un étui de charge, mais au prix extrêmement raisonnable de 50€ pour la poignée et une tête, il est difficile de se plaindre.

Malheureusement, la brosse n'est pas livrée avec un câble de chargement ou un adaptateur - seulement un connecteur USB - et l'application mobile se veut excessivement confuse. Alors que Philips et Oral-B ont créé des applications aussi simples que possible, Oclean submerge l'utilisateur avec un flot d'options qui auraient dû être simplifiées.