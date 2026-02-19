Toyota se lance à fond dans l’électrique : pari stratégique ou réaction tardive ?

Toyota lancera quatre nouveaux modèles 100 % électriques aux États-Unis d’ici 2027

L’entreprise s’était auparavant montrée très critique à l’égard des véhicules 100 % électriques

Le vice-président de Toyota en Amérique du Nord souhaite obtenir une « part équitable » du marché américain des véhicules électriques

Toyota vient de dévoiler ses projets concernant quatre nouvelles voitures entièrement électriques. Elles s’inscrivent dans une offensive sur le marché américain qui marque un véritable changement de cap par rapport aux précédentes prises de position du géant automobile sur les véhicules électriques.

Le président de Toyota, Akio Toyoda, s’est déjà exprimé de manière très directe sur les véhicules électriques à batterie. En 2024, il affirmait que le segment des voitures électriques ne représenterait jamais plus de 30 % du marché. Il ajoutait que « les clients, et non les réglementations ou la politique », devaient décider de la voie à suivre, selon un article de Forbes publié à l’époque.

Dans cette logique, l’entreprise a poursuivi une stratégie à plusieurs volets pour réduire ses émissions globales, en mettant fortement l’accent sur les hybrides rechargeables, les hybrides auto-rechargeables et même les véhicules à hydrogène.

Jusqu’à présent, la marque est restée relativement prudente dans le développement d’une gamme comprenant plusieurs modèles 100 % électriques à batterie. Le bZ4x et quelques utilitaires électriques ont ainsi porté les couleurs de la marque sur le terrain des batteries et des moteurs électriques.

Cependant, le constructeur japonais vient d’annoncer plusieurs nouveaux modèles entièrement électriques, avec l’ambition de renforcer sa compétitivité aux États-Unis. Le marché y devient de plus en plus incertain, le gouvernement actuel supprimant des crédits d’impôt et revenant sur des décisions majeures concernant les gaz à effet de serre.

Le futur Highlander proposera sept places et un environnement premium, alors que Tesla a annoncé l’arrêt de son grand Model X. De son côté, Toyota a déjà ouvert les réservations pour le plus compact bZ SUV, le CH-R électrique de taille intermédiaire et un modèle bZ Woodland au style plus baroudeur, proche d’un break surélevé.

Ces quatre véhicules 100 % électriques viendront compléter une gamme déjà étoffée d’hybrides et d’hybrides rechargeables, couvrant aussi bien les monospaces et les pick-up que les crossovers et SUV les plus populaires.

David Christ, vice-président de Toyota Motor North America, a déclaré à Automotive News que l’entreprise reconnaît que les ventes ont reculé depuis que « les incitations fédérales ont disparu ». Toutefois, Toyota estime mériter sa part du marché des véhicules électriques existant. « Ces quatre modèles vont nous y aider », a affirmé David Christ.

Trop tard pour Toyota ?

(Image credit: Toyota)

Cette nouvelle stratégie ne vise pas uniquement à faire parler d’elle aux États-Unis, où le nouveau bZ figurait parmi les véhicules électriques les plus vendus le mois dernier. Selon Electrek, il a devancé le Hyundai IONIQ 5, le Ford Mustang Mach-E, le Kia EV9 et le Honda Prologue.

L’Europe a également vu arriver une vague de nouveaux modèles électriques, parmi lesquels le nouvel Urban Cruiser, un SUV compact proposé à partir de 33 990 €, ainsi que le C-HR+ mentionné précédemment et le bZ4x mis à jour. Plusieurs utilitaires sont aussi au catalogue, de même qu’une version du bZ Woodland, commercialisée au Royaume-Uni sous le nom de bZ4x Touring.

Ce nouvel engagement en faveur des véhicules électriques ne s’accompagne peut-être pas d’autonomies spectaculaires ni de vitesses de recharge ultra-rapides, mais il apporte au marché une réputation de qualité et de fiabilité que Toyota cultive depuis des décennies.

Cette évolution intervient également à un moment où de nouvelles marques chinoises apparaissent presque chaque mois. Pour celles et ceux qui hésitent à se tourner vers un constructeur émergent, Toyota représente une valeur sûre.

Entre cette image rassurante et des tarifs très compétitifs, les propos d’Akio Toyoda pourraient aujourd’hui sembler quelque peu dépassés, d’autant que certains pays européens ont déjà vu les véhicules électriques dépasser largement les 30 % du marché total. En Norvège, les ventes de voitures neuves à zéro émission devraient même atteindre 100 % dans les prochaines années.