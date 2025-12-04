Ces moteurs électriques cachent peut-être le secret du prochain avion supersonique

Des moteurs électriques issus de la Lotus Evija sont actuellement testés dans des moteurs d’avion

Une architecture hybride-électrique permettrait d’imiter le fonctionnement d’un turboréacteur

Des usages civils et militaires sont envisagés

Le retour des vols de trois heures entre Londres et New York pourrait bientôt devenir réalité. La société britannique Helix Motors, spécialisée dans les moteurs électriques puissants pour Lotus et la McMurtry Spéirling à propulsion par ventilateur, collabore désormais avec Astro Mechanica, experte du vol supersonique.

Le partenariat vise à développer une nouvelle génération de moteurs supersoniques, susceptibles d’être utilisés par l’armée, des services de livraison longue distance, des lanceurs orbitaux, et – ce qui suscite le plus d’intérêt – dans l’aviation commerciale.

Sur le plan technique, Helix fournit quatre moteurs électriques haute performance, chacun capable de délivrer plus de 1 200 chevaux tout en ne pesant que 31,3 kg.

Ces moteurs ultra-légers mais extrêmement puissants sont intégrés dans un système à « double propulsion », conçu pour répondre directement aux problématiques d’efficacité énergétique. Aujourd’hui, les coûts en carburant et les émissions de CO2 rendent le vol supersonique difficilement viable.

D’après Astro Mechanica, ces moteurs permettent de « dissocier l’unité de propulsion du cœur turboshaft ». Le turbogénérateur utilise alors une turbine à gaz pour produire de l’électricité via deux moteurs, qui alimentent les quatre moteurs Helix responsables de la gestion du ventilateur et du compresseur.

L’idée peut sembler complexe, mais en résumé, ce système hybride est capable d’imiter un turboréacteur à vitesse subsonique, un turbojet à vitesse supersonique modérée, et un statoréacteur à vitesse supersonique élevée.

L’objectif est d’assurer une efficacité optimale du décollage jusqu’à Mach 3+, à l’image de l’utilisation des moteurs électriques dans les hypercars modernes, qui comblent les creux de couple ou permettent de circuler en mode électrique en ville pour économiser le carburant.

Des vacances venues d’un autre monde

(Image credit: Astro Mechanica)

Astro Mechanica affirme tester actuellement la quatrième génération de son prototype de moteur Duality, avec pour ambition un premier vol d’essai dans les trois prochaines années.

En parallèle, l’entreprise travaille déjà avec Helix sur une cinquième génération de moteur, plus léger que les prototypes actuels et spécialement conçu pour fonctionner à des altitudes extrêmes — on parle ici d’environnements suborbitaux.

Astro Mechanica annonce ainsi vouloir, d’ici une décennie, rendre les vols supersoniques à la demande aussi accessibles et abordables que les vols commerciaux classiques aujourd’hui. Une promesse ambitieuse, qui devra néanmoins résister au choc du réel.