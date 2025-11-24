« Nous voyons quelque chose de très différent » - Jensen Huang, PDG de Nvidia, s'exprime sur le bulle spéculative qui menace l'IA

Nvidia estime que l'adoption des GPU basés sur l'IA entraînera une transformation structurelle à long terme dans le domaine informatique

Jensen Huang rejette les allégations selon lesquelles l'IA serait une bulle spéculative, en invoquant les fondamentaux de l'infrastructure

L'émergence de l'IA agentique exigera des ressources informatiques bien plus importantes à l'échelle mondiale

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a rejeté les suggestions selon lesquelles le marché mondial de l'IA serait actuellement dans une bulle économique, arguant plutôt que les tendances actuelles indiquent des changements fondamentaux dans l'infrastructure informatique.

Lors de la récente présentation des résultats financiers de l'entreprise, M. Huang a exposé trois raisons expliquant pourquoi l'IA stimule les investissements à long terme dans de nouveaux systèmes plutôt que le battage spéculatif.

Il a souligné que les secteurs chargés du traitement des données, des recommandations publicitaires, des systèmes de recherche et de l'ingénierie se tournent de plus en plus vers les processeurs graphiques, car les infrastructures traditionnelles basées sur les processeurs centraux ne peuvent pas répondre aux exigences des charges de travail liées à l'IA.

New applications and agentic AI

Les affirmations de Huang contrastent fortement avec celles de Pat Gelsinger, ancien PDG d'Intel, qui estime que le secteur de l'IA est en pleine bulle spéculative, même si celle-ci pourrait éclater progressivement plutôt que soudainement.

Huang a souligné que l'IA n'est pas seulement intégrée dans les applications existantes, mais qu'elle permettra également de développer des capacités logicielles entièrement nouvelles.

Il a évoqué l'émergence de l'« IA agentique », qui peut fonctionner avec un minimum d'intervention de l'utilisateur, raisonner de manière autonome et planifier des tâches complexes.

De tels développements nécessiteront des ressources informatiques considérablement plus importantes, renforçant ainsi le besoin de GPU haute performance.

M. Huang a déclaré que Nvidia est particulièrement bien placée pour répondre aux trois catégories d'adoption de l'IA, à savoir les charges de travail gourmandes en données, les nouvelles applications et les opérations d'IA autonomes.

« On parle beaucoup d'une bulle de l'IA », a déclaré M. Huang. « Nous voyons les choses très différemment. »

« Lorsque vous envisagez des investissements dans les infrastructures, tenez compte de ces trois dynamiques fondamentales », a déclaré M. Huang. « Chacune d'entre elles contribuera à la croissance des infrastructures dans les années à venir. »

Nvidia a annoncé un chiffre d'affaires et des bénéfices supérieurs aux attentes des analystes, avec des prévisions également supérieures aux prévisions.

M. Huang a récemment estimé que les ventes de puces IA pourraient atteindre 500 milliards de dollars d'ici 2025 et 2026.

La société a précisé que son carnet de commandes ne comprenait pas encore les contrats avec des organisations telles qu'Anthropic ou l'accord élargi avec l'Arabie saoudite.

La directrice financière Colette Kress a confirmé que Nvidia était en bonne voie pour atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires, soulignant la forte demande pour les systèmes basés sur l'IA.

Les investisseurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à la dépendance à l'égard d'un petit nombre d'hyperscalers, mais M. Huang a souligné que les puces Nvidia continuaient à stimuler les revenus des fournisseurs de cloud grâce à des moteurs de recommandation améliorés par l'IA.

M. Huang estime que l'essor de l'IA va augmenter le trafic sur les systèmes d'entreprise, ce qui nécessitera des capacités d'inspection et de surveillance accrues.

Les outils d'IA et l'expansion des ensembles de données alimentent cette tendance, et Nvidia s'attend à ce que la croissance des infrastructures se poursuive à mesure que les applications d'IA se développent.

Le PDG a souligné que ce qui apparaît aujourd'hui comme des dépenses d'investissement élevées reflète des changements fondamentaux plutôt que des investissements spéculatifs.

M. Huang a conclu en affirmant que les investisseurs et les opérateurs doivent tenir compte de ces dynamiques lorsqu'ils évaluent le secteur de l'IA.

Nvidia considère l'adoption des GPU basés sur l'IA comme une transformation structurelle de l'informatique, qui laisse entrevoir un potentiel de croissance à long terme au-delà des fluctuations à court terme du marché.

Via CNBC