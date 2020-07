Les meilleures cartes graphiques 2020 : quels modèles choisir pour sublimer vos jeux PC ?

Vous avez besoin de mettre à jour votre PC Gamer, en incluant l'une des meilleures cartes graphiques actuelles ? Vous cherchez à accroître votre bibliothèque de jeux AAA ou à vous lancer dans des tâches informatiques plus gourmandes en ressources, comme le montage vidéo ? Les GPU sélectionnés ci-dessous ne se contentent pas d’améliorer la résolution de vos contenus, ils offrent aussi une navigation beaucoup plus fluide et plus immersive dans l'ensemble. De ce fait, ils s’avèrent un composant essentiel sous le châssis de votre PC.

Avec la bataille permanente entre AMD et Nvidia - et l'entrée en lice d'Intel - la compétition entre les différents constructeurs se veut plus féroce que jamais. Ce qui ne peut que nous profiter, car les prix commencent à baisser. Nous disposons donc aujourd’hui d'une variété assez large des meilleures cartes graphiques : de la prochaine génération d'AMD Navi aux cartes RTX 2080 Ti et Super RTX de Nvidia, en passant par la toute puissante Intel Xe, la toute première carte graphique discrète d'Intel. Toutes ces cartes graphiques sont dorénavant plus abordables les unes que les autres.

Que vous passiez des heures sur les résolutions Ultra de Control et Doom Eternal, ou que vous consacriez toutes vos nuits sur Premiere Pro, faites-vous une faveur et investissez dans l'une des meilleures cartes graphiques disponibles sur le marché. Pour cela, laissez-nous vous aider à trouver le GPU le mieux adapté à vos besoins spécifiques. Nous avons choisi les plus performants et les avons regroupés dans cette liste.

Les meilleurs cartes graphiques en un coup d’œil :

AMD Radeon RX 5700 Nvidia GeForce RTX 2080 Ti AMD Radeon RX 5600 XT Nvidia GeForce RTX 2070 Super Nvidia GeForce GTX 1660 Super AMD Radeon VII Nvidia GeForce RTX 2080 Super Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G PNY GeForce GTX 1660 Ti XLR8 Gaming OC

(Image credit: AMD)

Ce mastodonte absolu est encore tout récent, mais il prend déjà la tête de notre classement des meilleures cartes graphiques. Au prix avantageux de 409,99 €, ce puissant GPU de milieu de gamme vous permet de paramétrer les jeux AAA les plus récents en profil Ultra ou Max, avec une superbe résolution en 1440p. De plus, la nouvelle fonctionnalité FidelityFX améliore grandement la qualité d'image. Cette technologie peut être directement mise en œuvre dans n’importe quel jeu par son éditeur et rend la mise à l'échelle d'une image beaucoup plus claire et détaillée. Même si votre jeu préféré n'implémente pas cette nouvelle technologie, l’option Radeon Image Sharpening, ou RIS, permet de sublimer l’image par vous-même. Seul bémol : le Ray-tracing n’est pas pris en charge à l’heure actuelle. Mais à ce tarif, difficile de jouer les difficiles.

(Image credit: Nvidia)

La Nvidia GeForce RTX 2080 Ti est une carte graphique exceptionnellement puissante qui dépassera 60 fps en 4K dans tous les meilleurs jeux PC, sans le moindre signe de faiblesse. Non seulement elle est considérablement plus performante que la GeForce GTX 1080 Ti qui l'a précédée, mais elle repousse les limites du réalisme en adoptant la technologie Ray-tracing. Bien sûr, pour faire partie de l’élite, vous allez devoir payer le prix fort. Non seulement celui du GPU mais aussi du meilleur processeur et du meilleur moniteur PC qui l’accompagneront. Toutefois, maintenant que des titres comme Battlefield V, Metro Exodus et Shadow of the Tomb Raider intègrent les fonctionnalités RTX, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour prendre le train en marche du Ray-tracing. Et ça vaut bien ce tarif exorbitant.

(Image credit: AMD)

À l'heure actuelle, Nvidia dispose de cinq cartes graphiques destinées au segment 1080p. C'est un peu déroutant pour le consommateur moyen, mais heureusement, AMD a finalement été en mesure de sortir un GPU qui est complètement seul dans cette niche. Vous recherchez une carte graphique capable de pousser la définition Full HD à son extrême limite ? La Radeon RX 5600 XT chevauche la ligne entre les jeux 1080p et 1440p, à un prix inférieur que ceux pratiqués par Nvidia. Grâce à elle, vous bénéficierez de framerates élevés tout en nécessitant moins de puissance. Hélas, pas de suréchantillonnage DLSS ici (Ray-tracing et deep learning). Nous pourrons cependant nous en passer, les performances brutes du GPU s’avérant bel et bien présentes. A un tarif qui vous permettra d’investir dans d’autres composants de votre configuration PC premium.

(Image credit: Nvidia)

La Nvidia GeForce RTX 2070 Super n'est pas seulement remarquable parce qu'il s'agit d'une version améliorée de la très populaire RTX 2070, offrant des résolutions gaming époustouflantes en 1440p. Elle l’est aussi pour son tarif en baisse (moins de 600 € chez certains détaillants), qui permet d’obtenir un rapport performances-prix plus poussé que les premiers GPU Nividia Turing. La RTX 2070 Super est capable d’exécuter Metro Exodus en 4K, avec des paramètres Ultra et un framerate de 35 images par seconde. Nous obtiendrons à peine mieux de la RTX 2080, qui coûte presque 300 € de plus. Pas besoin de casser votre tirelire donc, même si vous devrez faire l’impasse sur la technologie de Ray-tracing.

(Image credit: Nvidia)

Quand Nvidia a sorti la GTX 1660 et la GTX 1660 Ti, ils ont réussi à conquérir un grand nombre de gamers sur le segment des jeux en Full HD. Maintenant que la Nvidia GeForce GTX 1660 Super est là, ces deux cartes ne sont pratiquement plus pertinentes. Ce nouveau GPU se révèle un peu plus rapide que la GTX 1660, pour à peine une dizaine d’euros de plus, alors qu'elle atteint le même niveau de performances que la GTX 1660 Ti tout en étant nettement moins chère. En comparaison des précédentes, la vitesse mémoire de la GTX 1660 Super fait un bon de 8 à 14 Gbps, Mieux encore : même à 1440p, le GPU supporte la chaleur. Avec un bon réglage des paramètres, nous avons affaire ici à la carte graphique Full HD la plus confortable à l’usage.

(Image credit: AMD)

Nous attendions avec impatience une nouvelle carte graphique haut de gamme d'AMD, ce depuis la sortie de la Radeon Vega 64 en 2017. L’architecture Nvidia Turing a entre-temps bouleversé l’ordre établi. Et puis, avec l'AMD Radeon VII de la gamme Vega II, Team Red a tenté de reconquérir ses parts de marché dans les GPU haut de gamme polyvalents. Nous sommes heureux de constater que la Radeon VII triomphe aussi bien sur l’exécution de jeux 4K que sur la création de contenus multimédia. Ainsi, l’utilisation intensive d’applications telles que Sony Vegas ou Adobe Lightroom n’a jamais été aussi fluide. Dotée de 16 Go de mémoire HBM2, la carte graphique AMD peut se mesurer à des compétitrices beaucoup plus onéreuses comme la RTX 2080 de Nvidia.

(Image credit: Nvidia)

Si vous venez d’acheter un casque VR et que vous êtes bien décidé à tester les meilleurs jeux VR de 2020, vous aurez besoin d’une carte graphique nerveuse pour assurer votre nouvelle exploration. Aujourd’hui, cet honneur revient à la Nvidia GeForce RTX 2080 Super. Compatible avec les technologies de réalité virtuelle et embarquant la dernière architecture Turing, vous n'aurez pas à vous soucier des framerates saccadés dont souffrent bon nombre de titres VR. Fini le gameplay nauséeux, vous profiterez enfin d’une immersion totale. En dehors de la VR, la RTX 2080 Super prend en charge tous vos jeux PC préférés à 1440p et en 4K, sans aucune latence. Ultime argument et non des moindres : elle est beaucoup moins chère que la RTX 2080. Compétitrice jusqu’au bout !

(Image credit: Zotac)

8. Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini La meilleure mini carte graphique. Processeurs de flux : 3 584 | Fréquence de base : 1 506 MHz | Mémoire : 11 Go GDDR5X | Vitesse mémoire : 10 Gbps | Connecteurs d'alimentation : 2 x 8-pin | Sorties : 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DL-DVI-D 891,12 € Voir sur Amazon Le plus petit GPU 1080 Ti Support SLI Performances inférieures Chauffe légèrement

Vous cherchez à monter un PC Gamer microATX ou mini-ITX ? Vous ne devriez pas vous contenter pour autant d'un GPU bas de gamme. Jetez plutôt un œil aux cartes graphiques mini comme la Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini. Ce n'est pas le dernier et le meilleur des GPU disponibles actuellement, le 1080 Ti original se montrant plus puissant et réactif, mais il dispose des capacités nécessaires pour alimenter le microATX recherché. De multiples jeux peuvent être exploités en 4K/60 fps, encore faut-il s’habituer à ses montées de température et au bruit de fond qu’elles peuvent engendrer. Néanmoins, avec des dimensions remarquables de 211 x 125 x 41 mm, sa faible perte de performances vaut absolument le magnifique mini PC que vous obtiendrez.

(Image credit: Gigabyte)

9. Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G La meilleure carte graphique à petit prix. Processeurs de flux : 1 408 | Fréquence de base : 1 530 MHz | Mémoire : 6 Go GDDR5 | Vitesse mémoire : 8 Go | Connecteurs d'alimentation : 1 x 8-pin | Sorties : 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0 245,90 € Voir sur alternate FR Prime 255,89 € Voir sur Amazon 278,99 € Voir sur GrosBill FR Extrêmement abordable Belles performances gaming en 1080p Capacités de streaming intéressantes Le rendu des jeux QHD et UHD est aléatoire

Avec toutes ces cartes graphiques fantaisistes (lire : coûteuses) qui accaparent le marché, les modèles les plus économiques passent parfois inaperçus. C'est regrettable, d'autant plus que des cartes comme la Nvidia GeForce GTX 1660 méritent une place sous les feux de la rampe, de par leurs excellentes performances 1080p. A un prix incroyablement accessible. Avec la Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G, vous bénéficiez également d'un overclocking sain et de toutes les sorties dont vous aurez besoin pour lancer vos jeux préférés sur plusieurs moniteurs connectés. Mais aussi pour créer et alimenter votre chaîne vidéo Twitch ou YouTube. C'est ce que nous appelons une bonne affaire, peut-être même la meilleure que nous ayons jamais évaluée.

(Image credit: PNY)

10. PNY GeForce GTX 1660 Ti XLR8 Gaming OC La meilleure carte graphique dédiée à l’eSport. Processeurs de flux : 1 536 | Fréquence de base : 1 500 MHz | Mémoire : 6 Go GDDR6 | Vitesse mémoire : 12 Gbps | Connecteurs d'alimentation : 1 x 8-pin | Sorties : 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x DVI 229,99 € Voir sur Cdiscount FR Prime 305,52 € Voir sur Amazon 307,43 € Voir sur Cdiscount FR Jeux fluides en 1080p Mise à niveau majeure de la GTX 1060 Prix raisonnable Bande passante mémoire limitée

Lorsque Nvidia a révélé sa gamme de produits Turing, il s’est avéré difficile de sélectionner un modèle qui ne coûte pas vos deux bras et deux jambes. Néanmoins, avec le lancement de la Nvidia GeForce GTX 1660 Ti - en particulier le modèle PNY XLR8 Gaming OC - les performances de nouvelle génération sont devenues accessibles à tous. Les gamers à la recherche d'une expérience plus fluide à 60 ips auront intérêt à réduire leur résolution en QHD (2560 x 1440). Si vous utilisez encore un moniteur 1080p en revanche, c’est l’une des meilleures cartes graphiques sur cette résolution. En outre, elle peut gérer la plupart des jeux esport bien au-delà de 60fps. L’envie de plonger dans la compétition se fait ressentir ? Voici un investissement immanquable.

Michelle Rae Uy a également contribué à ce guide d'achat.