Test AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD avait un défi de taille à relever avec l'AMD Radeon RX 7900 XTX et le fabricant réussit à créer un bouleversement majeur face à la RTX 4080 de Nvidia, dans tous les domaines où c'était nécessaire. Elle n'est pas toujours la meilleure carte graphique dans chacun des tests et ses capacités de ray tracing sont inférieures à celles de la RTX 4080 (sans parler de ses performances créatives), mais entre ses performances globales exceptionnelles et son prix très compétitif, elle est exactement le type de carte graphique grand public que nous recherchons actuellement.

AMD Radeon RX 7900 XTX: le test en résumé

L'AMD Radeon RX 7900 XTX débarque ici pour mettre le paquet - et elle vole d'ailleurs la place de la Nvidia RTX 4080.

Dire qu'AMD avait un défi de taille à relever avec sa dernière carte graphique phare est un euphémisme. Après avoir été à la traîne derrière Nvidia ces dernières années et avoir été relégué au rang de fabricant de carte graphique que l'on doit acheter parce que l'on n'a pas l'argent pour acheter celle que l'on veut vraiment, AMD a finalement lancé une carte graphique qui n'est pas seulement l'égale du GPU rival de Nvidia. Elle offre en effet un choc technique que personne n'attendait - tout en coûtant nettement moins cher.

Qu'il s'agisse de la RX 7900 XTX ou la Nvidia RTX 4090, ces cartes suppriment toute raison réelle d'acheter la Nvidia RTX 4080. La situation n'est donc pas entièrement liée au GPU d'AMD. Les faux pas de Nvidia avec la RTX 4080 l'ont considérablement affaibli d'une manière qui pourrait ne pas pouvoir être réparée sur cette génération.

Mais consciemment ou non, AMD s'est parfaitement positionné pour exploiter ces erreurs, et - cela tombe bien - il se retrouve sur le marché avec une carte graphique phare à moins de 1000 €. Juste au moment où les joueurs frustrés qui ont été incapables de mettre à niveau leurs installations à cause des revendeurs et de la cryptomonnaie sont enfin - enfin ! - prêts à dire au revoir à leurs vieilles GTX 1060 et à faire des folies sur un nouveau GPU pour leur PC gaming.

Cette carte offre ce que nous, les joueurs, recherchions au moment même où nous pensions ne plus jamais en voir de semblable.

Sans aucun doute, la RX 7900 XTX est la carte que les joueurs devraient acheter. Les Ray Accelerators de deuxième génération d'AMD constituent une amélioration considérable par rapport des composants ray tracing des débuts de RDNA 2. Avec FSR 2.0 qui s'impose comme une technologie d'upscaling, obtenir des jeux 4K avec ray tracing à des taux d'images élevés sur une carte Radeon est désormais devenu une réalité. Elle pourra même donner du fil à retordre aux meilleurs téléviseurs 4K avec des taux de rafraîchissement élevés, d'une manière dont ses prédécesseurs ne pouvaient que rêver.

Ajoutez à cela la capacité de jouer rapidement en 8K grâce à une VRAM abondante et au DisplayPort 2.1 et vous avez un GPU qui, non seulement offre d'excellentes performances, mais qui est également mieux positionné que la RTX 4080 de Nvidia et même que la RTX 4090 pour la 8K. Car de plus en plus d'écrans 5K et 8K commenceront en effet à arriver sur le marché dans les deux prochaines années.

En fin de compte, pour cette raison et pour d'autres que nous détaillerons plus loin, l'AMD Radeon RX 7900 XTX est la meilleure carte graphique pour les joueurs qui ont besoin de vivre dans la réalité, c'est-à-dire les joueurs qui ne gagnent pas assez d'argent pour faire un achat impulsif comme celui d'une RTX 4090, et qui doivent regarder la consommation électrique de la 4090 de près (un demi-kilowatt) et se demander s'ils peuvent se permettre la facture d'électricité qui va avec.

L'AMD Radeon RX 7900 XTX reste une carte graphique haut de gamme, et son prix indicatif de 999,99 € (aux Etats-Unis) est ce qui s'approche le plus d'une carte à "moins de 1 000 € ", sans frauder, mais en essayant au moins de satisfaire les joueurs passionnés sans leur demander de compromettre les performances de jeu en échange. Cette carte offre ce que nous, les joueurs, recherchions au moment même où nous pensions ne plus jamais en revoir.

AMD Radeon RX 7900 XTX: Prix et disponibilité

Combien coûte-t-elle ? 1.128,60 €

1.128,60 € Quand sera-t-elle disponible ? Elle l'est depuis le 13 décembre 2022

L'AMD Radeon RX 7900 XTX est disponible depuis le 13 décembre 2022. Elle figure actuellement au prix de 1.128,60 € sur le site de AMD France (hors frais de livraison). Il s'agit de la carte de référence chez AMD, et les autres partenaires de cartes AMD comme XFX, Gigabyte et autres factureront probablement plus que cela.

Néanmoins, cela place la RX 7900 XTX au même niveau que l'AMD Radeon RX 6900 XT, qui a également été lancé pour 1.128,60 €, et elle est en fait moins chère que la carte qu'elle est censée remplacer, l'AMD Radeon RX 6950 XT, qui avait un prix indicatif de 1.241,58 €.

Mais le plus important, c'est qu'elle est plus de 200 € moins chère que la Nvidia RTX 4080 avec laquelle elle est en concurrence directe, ce qui est un avantage indéniable à l'heure où les consommateurs du monde entier sont confrontés à des temps économiques incertains dans les années à venir.

La RX 7900 XTX est également 100 € plus chère que la RX 7900 XT, qui est lancée en même temps que la 7900 XTX et dont les composants sont légèrement réduits pour un consommateur plus haut de gamme plutôt que pour les enthousiastes de la Team Red. Il faudra encore un peu de temps avant que nous ayons des cartes AMD à ajouter à notre liste des meilleures cartes graphiques bon marché, mais elles sont certainement à venir.

Demander 1.128,92 €, est-ce beaucoup pour une carte graphique ? Absolument, et il est très difficile de considérer une carte graphique à 1.128,92 € comme un bon rapport qualité/prix en termes absolus. Mais c'est incontestablement la meilleure carte graphique AMD jamais fabriquée, et peut-être la plus importante, compte tenu de la façon dont Nvidia semble déterminé à augmenter les prix au-delà de la limite absolue de ce que le marché tolère. Le fait qu'un produit phare d'AMD arrive au même prix que son prédécesseur, qu'il soit inférieur de plus de 200 € à sa carte rivale chez Nvidia et qu'il surpasse sa rivale en tant que carte graphique est un coup de maître pour AMD.

Cela pourrait même suffire à faire baisser le prix de la RTX 4080, de sorte que même les partisans de l'équipe verte devront peut-être remercier à contrecœur AMD d'avoir freiné l'inflation des prix de Nvidia.

Valeur : 4 / 5

AMD Radeon RX 7900 XTX : Caractéristiques et chipset

Premier GPU exploitant le concept de chiplet

Ray Accelerators de deuxième génération considérablement améliorés

La VRAM de 24 Go et le DisplayPort 2.1 permettent de jouer rapidement en 8K.

Spécifications techniques de l'AMD Radeon RX 7900 XTX GPU : Navi 31 Processeurs de flux (Stream Processors) : 6,144 Accélérateurs d'IA : 192 Ray Accelerators : 96 Consommation électrique (TGP) : 355W Base clock : 1,900MHz Boost clock : 2,500MHz VRAM : 24GB GDDR6 Bande passante : 960GB/s Bus interface : PCIe 4.0 x16 Sorties : 1 x HDMI 2.1a, 2 x DisplayPort 2.1, 1 x USB Type-C Connecteur d'alimentation : 2 x 8 broches

L'AMD Radeon RX 7900 XTX est la carte graphique phare d'AMD, fonctionnant avec le GPU Navi 31 de 5 nm de la société, mais il y s'agit de bien plus qu'une puce. Nous devons plutôt parler de chiplets, ce qui signifie qu'il n'y a pas une seule puce dans la carte graphique mais plusieurs, avec la puce de calcul principale de 5 nm de TSMC et ses puces de mémoire cache s'appuyant sur un processus 6 nm avec des interconnexions extrêmement rapides.

Cette architecture compartimentée n'est pas nouvelle, mais AMD y a investi massivement avec ses processeurs Ryzen et EPYC.

En utilisant un processus TSMC pour fabriquer des puces qui n'ont pas vraiment besoin du type de performance 5nm, AMD utilise exactement la quantité de puces plus chères dont il a besoin sans gaspiller ce précieux silicium sur un composant qui n'en a pas vraiment besoin.

De même, AMD utilise la VRAM GDDR6, plutôt que la mémoire vidéo GDDR6X que l'on trouve dans les RTX 4090 et RTX 4080. La fabricant utilise toutefois des interconnexions plus rapides sur la matrice et des interfaces avec les puces mémoire, ainsi qu'environ 22 Mo de mémoire cache en plus que la RTX 4080. Il est ainsi en mesure d'atteindre une bande passante mémoire plus élevée que la RTX 4080, ce qui neutralise l'avantage de Nvidia et sa GDDR6X, au moins sur le papier.

Il y a également des Ray Accelerators de deuxième génération dans la RX 7900 XTX, qui améliorent considérablement la capacité de ray tracing en temps réel d'AMD, au point que les accélérateurs de rayons de deuxième génération de la RX 7900 XTX surpassent les capacités de ray tracing des cœurs RT de deuxième génération de Nvidia dans la RTX 3090, ce qui est un exploit si l'on considère la bête qu'était et que reste la RTX 3090.

Pour les joueurs qui ont été privés d'une expérience de jeu 4K ray-tracing "abordable", FSR est plus qu'à la hauteur de la tâche.

AMD a également introduit de nouveaux cœurs AI Accelerator, qui sont quelque peu comparables aux Tensor Cores de Nvidia et qui effectuent des calculs complexes essentiels à des tâches comme le ray tracing et l'apprentissage automatique. Mais tout comme RDNA 2 a introduit la première génération d'accélérateurs de rayons AMD qui était loin de ce que les cartes RTX série 3000 de Nvidia réalisaient, ces accélérateurs d'IA vont avoir besoin d'une autre génération ou deux pour arriver à maturité.

Si l'on considère que Nvidia en est à sa quatrième génération de cœurs Tensor avec Nvidia Lovelace, AMD a un long chemin à parcourir avant de pouvoir égaler ce que Nvidia offre, en particulier pour les charges de travail créatives et de recherche qui s'appuient très fortement sur ces cœurs.

Enfin, il convient de noter que lorsque nous avons examiné les cartes graphiques RDNA 2 d'AMD, le plus grand obstacle était qu'AMD n'avait pas de réponse à la technologie d'upscaling DLSS de Nvidia. Cela ldésavantageait considérablement le fabricant lorsqu'il s'agissait de l'expérience de jeu réelle du joueur moyen.

Ce n'est plus le cas, car AMD a publié FSR 2.0 l'année dernière et continue de déployer de nouvelles mises à jour de la technologie ,à mesure que les jeux l'intègrent dans leurs builds. Et bien qu'elle soit loin d'être aussi bonne que DLSS 3 avec sa technologie de génération de trames, pour les joueurs qui ont été privés d'une expérience de jeu 4K ray-tracing "abordable", FSR est plus qu'à la hauteur de la tâche.

Caractéristiques et chipset : 4.5 / 5

AMD Radeon RX 7900 XTX: Design

Plus petite que la RTX 4080

N'utilise que deux connecteurs à 8 broches

Sortie USB Type-C

Il y a également un certain nombre de caractéristiques de design de la RX 7900 XTX qui méritent d'être notées et même félicitées.

Pour commencer, la RX 7900 XTX est plus petite que la RTX 4080, et de beaucoup. Avec seulement 11,3 pouces (287 mm) de long et 2 pouces (51 mm) d'épaisseur, la RX 7900 XTX prend beaucoup moins de place dans un boîtier de PC typique que la RTX 4080 de 12,2 pouces (310 mm) de long et 2,4 pouces (61 mm) d'épaisseur.

La RX 7900 XTX est également plus belle que son prédécesseur, qui n'était pas vraiment la plus belle des cartes graphiques (du moins pas la RX 6900 XT de référence d'AMD).

Le design de la RX 7900 XTX se caractérise par une enveloppe métallique solide et substantielle contenant le dissipateur thermique du GPU et la solution de refroidissement à trois ventilateurs avec l'empreinte Radeon sur le dessus. Elle dispose d'un éclairage d'accentuation discret autour du ventilateur central, ainsi que d'une certaine capacité à l'extrémité de la carte pour que les supports de GPU compatibles puissent se fixer à la carte elle-même.

Il convient également de noter la simple connexion d'alimentation à 2 x 8 broches sur le dessus de la carte. Tirant un peu moins de 360W en charge lourde, AMD ne s'embarrasse pas du connecteur à 16 broches qui a entaché les dernières versions de Nvidia, et prouve effectivement que Nvidia n'avait probablement pas besoin des 16 broches non plus.

Quatre connecteurs à 8 broches branchés sur la RTX 4090 ont pu sembler "inesthétiques" pour certains, mais ce n'est guère pire que de brancher quatre x 8 broches sur un adaptateur et de transformer l'intérieur de votre boîtier en un plat de spaghettis de câbles.

Il en va de même pour la RTX 4080, qui utilise un adaptateur de trois broches à 8 broches vers une broche à 16 broches pour fournir 320W de TDP, soit 35W de moins que ce qu'AMD obtient avec seulement deux broches à 8 broches, tout en évitant les problèmes potentiels de ces adaptateurs.

Nous ne savons toujours pas quel était exactement le problème avec ces adaptateurs Nvidia, ni à quel point le problème était répandu. Il semble avoir été très limité dans sa portée, mais même la possibilité qu'un adaptateur d'alimentation fourni par le fabricant puisse potentiellement devenir un risque d'incendie est un point automatique en faveur d'AMD simplement par défaut.

Une dernière chose à noter également est l'inclusion d'un port de sortie vidéo USB Type-C avec les deux ports DP et un port HDMI. Que les cartes tierces incluent ou non une sortie USB-C, au moins la carte de référence d'AMD n'a pas oublié tous les joueurs qui ont suivi notre conseil et se sont achetés certains des meilleurs moniteurs USB-C.

Design: 5 / 5

AMD Radeon RX 7900 XTX: Performances

Ray tracing considérablement amélioré par rapport à son prédécesseur

Des performances exceptionnelles pour jouer

Les performances lors des tâches créatives restent très inférieures à celles de Nvidia.

En fin de compte, tout se résume aux performances. Toutes choses étant ce qu'elles sont, si l'AMD Radeon RX 7900 XTX n'offre pas les performances de jeu promises par Team Red, aucun avantage de prix ne pourra surmonter la réputation d'AMD en tant qu'alternative moins chère mais moins puissante à Nvidia. Il n'y a pas nécessairement de mal à acheter des produits moins chers, mais la qualité - et les performances - comptent.

Et c'est sur ce point qu'AMD fait mouche. Pas de manière parfaite, et pas sans un léger flottement dans le ray-casting ici ou là. Mais la performance est au rendez-vous.

Dans les charges de travail synthétiques utilisant 3DMark, l'AMD Radeon RX 7900 XTX est à la traîne derrière la Nvidia RTX 4080 lorsqu'il s'agit de tests lourds en ray tracing, comme Speedway et Port Royal. Dans ces tests, la RX 7900 XTX obtient un score inférieur d'environ 14,8 % à celui de la RTX 4080, bien qu'elle surpasse la RTX 3090. Comme prévu, la RX 7900 XTX obtient des résultats supérieurs d'environ 5 % à ceux de la RTX 4080 dans les tâches de tramage, dépassant même la RTX 4080 à 4K.

S'il y a un point faible de la RX 7900 XTX, comme nous l'avons déjà dit, ce sont les performances créatives de la carte, en particulier les tâches comme Blender qui sont très bien optimisées pour le langage de programmation graphique CUDA de Nvidia. AMD indique qu'il travaille à la réécriture des charges de travail de Blender Cycles exécutées par CUDA dans un langage plus ouvert afin de mieux exploiter le matériel AMD, et que ces mises à jour devraient commencer à être déployées avec Blender 3.50.

Mais d'ici là, la RX 7900 XTX se fait écraser dans Blender, donc si le tgravail créatif prime pour vous, vous pouvez soit prendre le risque qu'AMD fasse bien les choses dans les prochaines mises à jour, ou vous pouvez simplement acheter la RTX 4090, qui est le vrai GPU du professionnel créatif. Vous pouvez même le faire passer sur le compte de votre entreprise. C'est pour ça que ces choses sont là, non ?

Nous arrivons enfin à ce qui compte vraiment dans le combat entre la RX 7900 XTX et la RTX 4080, à savoir le gaming.

D'une manière générale, la même tendance que nous observons dans les charges de travail synthétiques se répète dans les charges de travail gaming : la RX 7900 XTX obtient environ 14,8 % d'images par seconde de moins que la RTX 4080 en résolution native 4K avec des paramètres graphiques et de ray tracing maximaux. De même, elle obtient environ 2,7 % d'images par seconde de plus que la RTX 4080 sans ray tracing.

Le point clé ici est double, et c'est certainement une analyse que certains contesteront, mais c'est ainsi. Tout d'abord, FSR 2.0 et plus fait une différence beaucoup plus importante dans les taux d'images que beaucoup de joueurs ne le réalisent probablement.

Nous n'exécutons aucun de nos benchmarks officiels avec l'upscaling activé, car nous isolons des charges de travail spécifiques importantes pour la comparaison du matériel, mais les joueurs ne les utilisent jamais dans le monde réel, et la FSR fait vraiment pencher la balance en faveur de la RX 7900 XTX.

Non, FSR n'est pas aussi raffiné que DLSS 2.0, et encore moins que DLSS 3, mais vous pouvez toujours obtenir facilement 50 à 60 fps ou même plus dans Cyberpunk 2077 avec tout au maximum en 4K avec FSR réglé sur Ultra Performance sur la RX 7900 XTX.

Vous pouvez obtenir plus de 50 fps dans Hitman 3 en 4K avec le ray tracing et les graphiques réglés au maximum en utilisant le préréglage de qualité de FSR 2.0, et bien au-delà de 80 fps en le réglant sur performance maximale. C'est la même chose pour presque tous les jeux que nous avons testés.

Oui, DLSS 2.0 et DLSS 3 avec Frame Generation vous donneront encore plus, parfois beaucoup plus, mais nous avons littéralement regardé ces deux cartes exécuter les mêmes charges de travail de jeu pendant des jours en 4K avec et sans upscaling, et nous pouvons affirmer que la différence ne vaut vraiment pas la peine de faire le saut vers la RTX 4080 par rapport à la RX 7900 XTX. Ca ne vaut tout simplement pas le coup.

Il ne fait aucun doute que l'AMD RX 7900 XTX est globalement la meilleure carte graphique et pour un GPU haut de gamme, son prix est digeste d'une manière que celui de la RTX 4080 ne l'est tout simplement pas.

La RX 7900 XTX offre des jeux absolument époustouflants en 4K, et son fonctionnement est aussi fluide que nécessaire grâce à FSR 2.0. Si vous jouez sur l'un des meilleurs moniteurs 1440p avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz ou similaire, vous lui ferez faire un bon travail. Si vous avez un moniteur 1440p 144Hz ou 165Hz, vous allez régulièrement maximiser le taux de rafraîchissement de cette carte.

De plus, très peu de jeux disposent de ray tracing et encore moins d'options DLSS 3 Frame Generation, donc le plus souvent, les jeux auxquels vous jouez s'appuieront sur les forces principales de la RX 7900 XTX. Cela changera évidemment à l'avenir, au fur et à mesure que les jeux intégreront le DLSS 3, mais il est impossible de savoir combien le feront pour le moment, et s'ils mettent en œuvre le DLSS, ils mettront également en œuvre la FSR.

Le deuxième point plus général est que Nvidia vous demande de payer une prime importante pour avoir le privilège de le découvrir, et c'est une prime qui est simplement trop proche de la RTX 4090 pour être justifiable. La Nvidia RTX 4090 fait mieux que la RX 7900 XTX, mais elle fait aussi mieux que la RTX 4080.

Comme nous l'avons dit dans notre test de la RTX 4080, si vous voulez la génération de trames DLSS 3 et un jeu natif 4K en ray traced à environ 60 fps, - vous allez payer plus de 1 100 € dans tous les cas - allez-y à fond et prenez la RTX 4090.

Pour tous les autres - et la plupart des gens qui pensent vouloir la RTX 4090, pour être honnête - la prime que vous payez pour ces caractéristiques supplémentaires sur la RTX 4080 et la RTX 4090 sont difficiles à justifier quand la RX 7900 XTX est juste là.

La seule charge de travail où la RTX 4080 marque un net avantage sur la RX 7900 XTX est dans Blender, et c'est une application de niche. Si l'on retire Blender de la balance, la RX 7900 XTX bat la RTX 4080 dans le domaine des jeux vidéo et se rapproche de la RTX 4080 dans d'autres applications créatives autres que Blender, comme Adobe Premiere et Handbrake.

Et ce, pour un prix inférieur de près de 20 % du prix de vente conseillé de la RTX 4080. Il n'y a aucun doute que l'AMD RX 7900 XTX est la meilleure carte graphique dans l'ensemble et pour un GPU haut de gamme, son prix est digeste d'une manière que celui de la RTX 4080 ne l'est tout simplement pas. Si vous avez vraiment besoin de Blender ou de DLSS 3 Frame Generation, allez-y et faites une folie avec la 4090. Tous les autres qui cherchent un GPU haut de gamme devraient plutôt acheter la RX 7900 XTX. Bon sang, laissez les mineurs de crypto-monnaie acheter toutes les RTX 4080 pour tout le bien que cela leur fera.

Performances : 5 / 5

Faut-il acheter une AMD Radeon RX 7900 XTX ?

Achetez l'AMD Radeon RX 7900 XTX si...

Vous voulez une carte graphique haut de gamme pour un prix décent. Bien que le prix de vente conseillé de la RX 7900 XTX reste éloigné de la catégorie des cartes graphiques à "moins de 1 000 euros ", ce tarif reste très attrayant pour les qualités haut de gamme de cette référence.

Vous voulez des performances gaming 4K exceptionnelles Grâce à la maturité du matériel et aux améliorations apportées à l'AMD FSR 2.0, l'AMD RX 7900 XT offre des performances de jeu 4K exceptionnelles avec des paramètres maximaux.

Vous voulez préparer votre plate-forme à des jeux 8K rapides. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de contenu 8K sur le marché et encore moins de jeux PC qui s'aventurent sur cette frontière, la RX 7900 XTX est prête à s'y attaquer lorsque la 8K commencera à s'imposer au cours des prochaines années.

N'achetez pas l'AMD Radeon RX 7900 XTX si...

Vous êtes un fan de Blender Sérieusement, si vous avez besoin de Blender pour le travail ou pour la modélisation 3D en tant qu'amateur, vous devriez acheter la RTX 4090.

Vous voulez les images les plus rapides possibles, quel qu'en soit le coût. FSR 2.0 sur la RX 7900 XTX est fantastique, mais DLSS 3 avec Frame Generation surpasse tout simplement la technologie d'AMD par une large marge.

Vous avez un budget limité L'AMD Radeon RX 7900 XTX est une carte graphique haut de gamme dont le prix est élevé, mais des cartes moins chères seront bientôt disponibles. Cela vaut donc la peine de patienter un peu si votre budget est serré.

Bilan de la Nvidia GeForce RTX 4080

Premier examen en décembre 2022