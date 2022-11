Test de la Nvidia GeForce RTX 4080 : sa puissance justifie-t-elle son prix ?

La Nvidia GeForce RTX 4080 est incontestablement puissante, et elle constitue une amélioration majeure par rapport à son prédécesseur, avec des performances qui dépassent celles de la RTX 3090 Ti. Mais à près du double du prix de la RTX 3080, cela fait réfléchir.

Nvidia GeForce RTX 4080: le test en résumé

La Nvidia GeForce RTX 4080 est sans conteste une carte graphique puissante ; elle pourrait même être une des meilleures cartes graphiques, mais il est indéniable que cette carte devrait être vendue beaucoup moins cher qu'elle ne l'est.

Tout d'abord, passons aux aspects positifs. La RTX 4080 offre des performances de jeu exceptionnelles qui feront le bonheur de tout joueur sur PC, surtout si vous pouvez profiter de la nouvelle technologie DLSS 3 Frame Generation.

Si vous êtes également un créatif, cette carte pourrait être une carte intéressante à utiliser si la Nvidia GeForce RTX 4090 est un peu trop chère pour votre budget, car elle offre d'excellentes performances de gestion du rendu graphique.

Malgré ses exploits, elle vit dans l'ombre de la RTX 4090 qui l'a précédée sur le marché, et bien qu'elle soit 25 % moins chère, son prix est trop proche pour qu'elle soit convaincante.

Si vous ne pouvez en aucun cas vous permettre de payer le supplément pour une RTX 4090, alors la RTX 4080 est un achat judicieux. Ce qui aurait été plus logique, c'est que Nvidia "annule" cette carte et la sorte dans six mois sous le nom de RTX 4080 Ti ou Super.

Si vous êtes prêt à payer aussi cher pour une carte graphique haut de gamme et si l'écart de prix entre les RTX 4090 et 4080 ne vous effraie pas, prenez la RTX 4090.

Nvidia GeForce RTX 4080: prix et disponibilité

Quel est son prix ? Prix de vente conseillé de 1 469 €.

Prix de vente conseillé de 1 469 €. Quand sera-t-elle disponible ? Elle est d'ores et déjà disponible

Elle est d'ores et déjà disponible Où peut-on se le procurer ? On la trouve sur le site de Nvidia mais aussi chez la plupart des revendeurs.

La Nvidia GeForce RTX 4080 est disponible au prix conseillé de 1 469 €, ce qui représente une augmentation d'environ 75 % par rapport au prix conseillé de la Nvidia GeForce RTX 3080 qu'elle remplace. En fait, elle est beaucoup plus proche du prix de la Nvidia RTX 3080 Ti, ce qui est carrément fou.

Devrait-il s'agir de la RTX 4080 Ti ? Initialement, avant que Nvidia ne retire le lancement, il y avait une variante Nvidia RTX 4080 12GB qui devait être vendue aux environ de 1200 €. Il a été dit que cette carte était en réalité la Nvidia RTX 4070 Ti, mais on pourrait également dire qu'il s'agit de la vraie RTX 4080, car au moins son prix serait plus approprié dans ce cas.

Au lieu de cela, nous avons une carte graphique qui est bien dans le prix du marché premium, dans ce cas vous pourriez aussi bien passer un mois ou deux de plus à tondre les pelouses, pelleter la neige, écrire des articles en freelance, ou faire quelques heures supplémentaires et payer la RTX 4090. Si vous payez déjà autant d'argent pour une carte graphique, pourquoi diable vous contenter d'un second choix ?

La situation devient encore plus incroyable lorsque vous considérez que de nombreuses cartes tierces vont augmenter leur prix par rapport à la RTX 4080 Founders Edition que nous avons examinée. Certaines pourraient même se vendre à peu près au même prix que la RTX 4090 Founders Edition (légèrement moins de 2000 euros), qui est toujours en avance (en termes de performances) sur toutes les RTX 4080 du marché.

Si vous cherchez le meilleur rapport qualité/prix, optez pour la RTX 3080. C'est une carte spectaculaire et en ce moment, vous pouvez probablement l'obtenir pour un prix intéressant.

Note: 1.5 / 5

Nvidia GeForce RTX 4080: caractéristiques et chipset

68 % des cœurs CUDA de la RTX 4090

Capacité DLSS 3

16 Go de VRAM limitent les performances en 8K

Nvidia GeForce RTX 4080 : caractéristiques clés GPU: AD103

CUDA coeurs: 9,728

Tensor coeurs: 304

Ray tracing coeurs: 76

Consommation électrique (TGP): 320W

Fréquence de base: 2,210MHz

Fréquence boostée : 2,510MHz

VRAM: 16GB GDDR6X

Bandwith: 717 GB/s

Bus interface: PCIe 4.0 x16

Ports: 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a

Connecteur d'alimentation: 1 x 16-pin

En ce qui concerne le chipset de la Nvidia GeForce RTX 4080, vous pouvez prendre la RTX 4090 et la couper en deux et c'est à peu près ce que vous obtenez.

Elle possède un grand nombre de caractéristiques en commun avec la RTX 4090, c'est-à-dire qu'elle est construite à l'aide du même processus 4 nm que la 4090, qu'elle possède les mêmes cœurs de ray-tracing et les mêmes cœurs tensor, et qu'elle vous permet d'utiliser la technologie de génération de trames DLSS 3, qui est une amélioration substantielle par rapport à DLSS 2.0.

Mais, il s'agit toujours d'environ 68% de la matrice utilisée par la RTX 4090, pour environ 75% du prix. De plus, les 16 Go de GDDR6X VRAM signifient que vous n'avez vraiment pas assez de mémoire pour des graphismes 8K (sans support DLSS 3 au moins), il faut donc considérer cette carte comme une carte graphique strictement 4K, alors que la RTX 4090 peut théoriquement plonger dans l'espace de jeu 8K.

Ce que vous pouvez obtenir avec la RTX 4080 est le DLSS 3, qui est vraiment impressionnant. Dans le seul jeu que nous avons testé avec la prise en charge native et publique de la génération de trames qui a pu être vérifiée de manière indépendante (F1 2022), la génération de trames a permis d'obtenir environ 30 fps de plus sur les paramètres de qualité que la DLSS 2.0 sans technologie de génération de trames et près de quatre fois plus sur les paramètres d'ultra performance avec la génération de trames activée.

Il s'agit d'une amélioration substantielle que les joueurs apprécieront certainement, mais pour l'instant, seuls quelques jeux la prennent en charge, de sorte que la ruée vers cette carte pour la seule génération de trames n'a guère de sens. Nous vous recommandons d'attendre que la RTX 4070 soit lancée à un prix beaucoup plus bas, ou de voir ce qu'AMD a en réserve pour la RX 7900 XTX. Voir notre comparatif des cartes graphiques AMD.

Caractéristiques et chipset: 3.5 / 5

Nvidia GeForce RTX 4080: design

Le connecteur à 16 broches est une préoccupation constante

Même longueur que la RTX 4090, mais un peu plus fine et plus légère

Même look que la RTX 3080

La Nvidia Gefore RTX 4080 est presque identique à la RTX 4090, bien qu'elle soit un peu plus fine et plus légère de quelques grammes, alors reportez-vous à notre test de la RTX 4090 pour nos impressions sur le design général.

Nous devons cependant parler du sujet qui fâche, à savoir les câbles 12VHPWR qui fondent et que certains ont signalé comme un risque potentiel d'incendie.

Pour être clair, nous n'avons rencontré aucun problème avec les cartes que nous avons testées, et jusqu'à présent tout semble être en état de marche.

Cela dit, il est indéniable que ces affirmations existent et qu'elles semblent suffisamment crédibles pour être inquiétantes. AMD lance la RX 7900 XTX avec deux connecteurs à 8 broches pour une puissance totale de 335W (officiellement), ce qui est supérieur aux 320W de la RTX 4080.

Cela signifie que Nvidia n'était pas obligé d'utiliser le nouveau connecteur à 16 broches sur la RTX 4080, du moins du point de vue de la puissance, mais a choisi de le faire quand même. Nous pouvons discuter de la connexion de données à 4 broches sur le connecteur d'alimentation à 12 broches, mais avec tous les yeux sur ce que AMD a en magasin pour le RX 7900 XTX, cette décision de renoncer aux connexions d'alimentation ATX standard en faveur d'un semi-propriétaire semble de plus en plus risquée.

Dans sa colonne des plus, la RTX 4080 n'atteint qu'un TDP maximum de 311W, alors que la RTX 3080 atteignait près de 350W.

Design: 3.5 / 5

Nvidia GeForce RTX 4080: performance

Des performances fantastiques, pour les jeux comme pour le reste

Une efficacité énergétique surprenante

Si l'on fait abstraction de tout le reste, on ne peut nier que la Nvidia RTX 4080 offre des performances exceptionnelles, qu'il s'agisse de benchmarks synthétiques mesurant les performances brutes, les performances créatives ou les performances de jeu.

La RTX 4080 bat facilement la meilleure de la dernière génération, la Nvidia RTX 3090 Ti, et souvent elle le fait de façon très nette sur les benchmarks synthétiques, mais elle est bien derrière la RTX 4090, ce qui est logique étant donné qu'elle a environ 68% du matériel physique pour rivaliser.

En termes de benchmarks pour les créatifs, la RTX 4080 est la deuxième meilleure carte graphique que vous pouvez acheter derrière la RTX 4090, et il n'y a pas grand-chose à lui opposer à moins que vous ne soyez pas intéressé par le montage vidéo ou la retouche photo.

Dans ces deux derniers cas, les processeurs sont bien plus importants que les cartes graphiques, mais lorsqu'il s'agit de rendu 3D, la RTX 4090 remporte le titre haut la main. La RTX 4080 est la deuxième meilleure, mais elle est assez loin.

La situation est très similaire en ce qui concerne les jeux. Le RTX 4090 obtient facilement des dizaines de fps supplémentaires dans la plupart des jeux PC, ce qui fait de la RTX 4090 une option beaucoup, beaucoup plus convaincante pour les jeux que la RTX 4080, surtout si vous avez attendu et économisé ces deux dernières années pour un nouveau GPU.

Si c'est le cas, attendez un peu plus longtemps et achetez le RTX 4090, vous serez heureux de l'avoir fait.

Performance: 4.5 / 5

Faut-il acheter une Nvidia GeForce RTX 4080 ?

Achetez la Nvidia GeForce RTX 4080 si…

Vous ne pouvez pas vous offrir la RTX 4090

La RTX 4090 est une proposition coûteuse, la RTX 4080 est donc une alternative viable pour un GPU premium à moindre coût.

Vous voulez une carte économe en énergie

La Nvidia RTX 4080 peut atteindre ses performances maximales à un peu moins de 320 W, ce qui est fantastique.

N'achetez pas la Nvidia GeForce RTX 4080 si…

Vous avez de la latitude pour votre budget

Si vous pouvez économiser quelques centaines d'euros supplémentaires, vous pouvez obtenir une bien meilleure RTX 4090.

Vous cherchez à jouer en 8K

Si vous voulez jouer en 8K, les 16 Go de VRAM de la RTX 4080 ne sont pas suffisants pour permettre de jouer en 8K à une fréquence d'images jouable.

Bilan de la Nvidia GeForce RTX 4080

Testée en novembre 2022