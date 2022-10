Test Nvidia GeForce RTX 4090

La Nvidia GeForce RTX 4090 en résumé

La Nvidia GeForce RTX 4090 est enfin arrivée, et il ne fait aucun doute qu'elle tient la plupart des promesses fondatrices faites par Nvidia avant son lancement. Cette mise à niveau s’apparente même à une révolution.

Cela dit, vous ne trouverez pas de performances multipliées par quatre, et ce n'est que dans certains scénarios que vous bénéficierez d’un véritable gain par rapport à la Nvidia GeForce RTX 3090 et à la Nvidia GeForce RTX 3090 Ti. Les performances globales comme gaming augmentent néanmoins de 50 à 70% ici.

Il s'agit en outre de la première carte graphique à délivrer une option ray-tracing 4K entièrement native, avec un framerate plus que décent - et ce, sans l’activation du DLSS. Nvidia est enfin parvenu à maturité sur ce segment.

Plus incroyable encore, le nouveau DLSS 3 de Nvidia garantit des fréquences de rafraîchissement nettement plus élevées que le DLSS 2.0, déjà révolutionnaire. Et bien que nous n'ayons pas testé DLSS 3 de manière aussi approfondie que les spécifications natives de la RTX 4090 (pour des raisons que nous expliquerons plus tard), d'après ce que nous avons vu, la technologie inédite de la Team Green est probablement une avancée encore plus importante que tout ce qui a trait au matériel.

En revanche, le GPU nécessite encore plus d'énergie que son prédécesseur, et lorsqu'il est associé à un colosse comme le CPU Intel Core i9-12900K, vous allez tirer près de 700 W d'énergie entre ces deux composants seuls. Pire encore, cette consommation supplémentaire nécessite une gestion des câbles très pointue. Pour beaucoup de monteurs PC, ce sera une carte difficile à mettre en valeur dans un boîtier avec un paquet de câbles PCIe obstruant leur visibilité.

Le tarif a également augmenté par rapport à la génération précédente. Mais compte tenu de ses performances incroyables, la RTX 4090 présente tout de même un rapport qualité-prix imbattable sur le marché du très haut de gamme. Seules les Nvidia GeForce RTX 3080 et Nvidia GeForce RTX 3080 Ti s’imposent aujourd’hui comme des alternatives viables pour qui veut faire les meilleures affaires possibles.

En fin de compte, la Nvidia GeForce RTX 4090 est définitivement une carte graphique pour les créatifs/joueurs passionnés et les professionnels.

Elle est plus puissante que ce que beaucoup d'entre nous avaient imaginé, et même si nous pensons déjà que la prochaine Nvidia GeForce RTX 4080 constituera le meilleur investissement pour les joueurs PC comme pour les créateurs de contenus, sa grande sœur se révèle extrêmement tentante.

Prix et disponibilité

Disponible depuis le 12 octobre 2022

A partir de 1 949 €

La Nvidia GeForce RTX 4090 est commercialisée dans le monde entier depuis le 12 octobre 2022, avec un prix de vente conseillé de 1 949 € pour la Founders Edition.

C'est 400 € de plus que le prix de lancement de la RTX 3090 en septembre 2020. Et 700 € de moins que celui de la RTX 3090 Ti - bien que cette dernière ait considérablement baissé son tarif depuis l'annonce de la RTX 4090.

Oui, cette carte graphique se révèle incontestablement onéreuse, pour autant elle est avant tout destinée aux professionnels de la création comme du jeu vidéo. Le consommateur moyen, souhaitant mettre à jour sa configuration PC, se tournera vers ses futures sœurs plus abordables, ou vers les modèles RTX 3000 dont la fourchette tarifaire chute désormais.

Les versions tierces de la RTX 4090 vont coûter encore plus cher, et la demande pour cette carte est susceptible de faire grimper les prix au lancement. Toutefois, avec l'effondrement du marché des cryptomonnaies, nous ne pensons pas que nous verrons une flambée des prix comme nous l'avons vécu avec la génération précédente de cartes graphiques Nvidia/AMD.

Enfin, une chose à noter est que, bien que cette carte graphique soit chère, ses performances sont tellement supérieures, qu'elle offre un bien meilleur rapport coût-performances que n'importe quelle autre alternative. Une vraie surprise.

Caractéristiques principales

Trois fois plus de transistors

Augmentation substantielle des Tensor Cores

Cœurs RT de troisième génération

Fiche technique GPU : AD102

CUDA cores : 16 384

Tensor cores : 512

Ray tracing cores : 128

TGP : 450 W

Fréquence de base : 2 235 MHz

Fréquence Boost : 2 520 MHz

VRAM : 24 Go GDDR6X

Bande passante : 1 018 Go/s

Type de bus : PCIe 4.0 x16

Sorties : 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a

Connecteur d'alimentation : 1 x 16 broches

La Nvidia GeForce RTX 4090 présente quelques améliorations générationnelles majeures sur le plan matériel, grâce à la nouvelle architecture Nvidia Lovelace. Tout d'abord, le GPU AD102 utilise le nœud TSMC de 4 nm au lieu du nœud Samsung de 8 nm utilisé par les cartes Nvidia Ampere.

La taille du die est de 608 mm², donc un peu plus petit que le die de 628 mm² du GPU GA102 de la RTX 3090. Et grâce au nœud TSMC, Nvidia a été en mesure de concentrer 76,3 milliards de transistors sur le die AD102, soit une augmentation de 169% du nombre de transistors par rapport aux 28,3 milliards du GA102.

Les fréquences d'horloge ont également connu un bond substantiel : par défaut, la RTX 4090 tourne à 2 235 MHz contre 1 395 MHz pour la RTX 3090. Le mode boost, lui, passe de 1 695 MHz à 2 520 MHz, d’une génération à l’autre.

La fréquence de fonctionnement de la VRAM se montre légèrement plus rapide à 1 325 MHz (contre 1 219 MHz pour celle de la RTX 3090). Ce qui donne à la RTX 4090 une vitesse mémoire effective plus rapide de 21,2 Gbps (contre 19,5 Gbps pour la RTX 3090).

En ce qui concerne le nombre de cœurs, la RTX 4090 intègre 56% de multiprocesseurs de flux en plus que la RTX 3090 - 128 contre 82. Ce qui se traduit par près de 6 000 cœurs CUDA de plus que la RTX 3090 (16 384 contre 10 496). On compte par ailleurs 46 cœurs supplémentaires pour le ray-tracing et 184 cœurs Tensor ajoutés. Un bonus considérable pour les calculs vectoriels.



On s'en aperçoit immédiatement en poussant l’option ray-tracing dans ses retranchements, ce sur des jeux exigeants comme Cyberpunk 2077.

Design

Oui, ce connecteur 16 broches est très difficile à manipuler

Plus épaisse mais plus petite que la RTX 3090

La Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition ressemble beaucoup au modèle qui l’a précédé. Avec quelques différences subtiles. Tout d'abord, il s'agit d'une carte graphique plus lourde, qui demandera des supports conséquents dans votre boîtier PC.



La Founders Edition n'en est pas équipée, mais les cartes tierces en seront probablement dotées et les fabricants commencent déjà à les vendre séparément ; nous vous conseillons donc vivement de vous en procurer en parallèle.

Les dimensions de la RTX 4090 la distinguent également de la RTX 3090. La nouvelle carte graphique apparaît un peu plus épaisse que la RTX 3090, mais elle est aussi un peu plus petite, donc si votre boîtier peut contenir une RTX 3090 FE, il pourra très probablement en faire de même avec une RTX 4090 FE.

Les ventilateurs situés de part et d'autre de la carte permettent de faire circuler l'air à travers le dissipateur thermique pour refroidir le GPU - ils fonctionnent assez bien, compte tenu de la puissance supplémentaire fournie au GPU.

En parlant d'alimentation, la RTX 4090 nous présente un nouveau connecteur à 16 broches qui nécessite quatre connecteurs à 8 broches branchés sur un adaptateur pour alimenter la carte. Compte tenu de la consommation énergétique (TDP) de 450 W du GPU, cela ne devrait pas être surprenant, mais essayer de placer ce type d'adaptateur dans votre boîtier tiendra certainement du cauchemar. Nous vous conseillons vivement de vous renseigner sur les nouvelles alimentations qui arrivent sur le marché et qui prennent en charge ce nouveau connecteur sans avoir besoin de recourir à un adaptateur. Si vous dépensez autant d'argent pour une nouvelle carte graphique, autant aller jusqu'au bout et vous rendre la vie - et la gestion connectique - un peu plus facile.

Performances

Le ray-tracing 4K tient enfin du merveilleux

La meilleure carte graphique pour créatifs

Nous voici donc arrivés à la section qui compte vraiment dans cet article. Dans les semaines qui ont précédé l'annonce de la Nvidia GeForce RTX 4090, nous avons entendu des rumeurs évoquant des performances multipliées par deux d’une génération à l’autre.

Dans nos benchmarks synthétiques, la Nvidia RTX 4090 a produit des résultats qui nous ont fait tiquer dès le départ, en particulier dans les tests avancés de 3DMark Port Royal et Time Spy Extreme. Ici, l’ultime carte graphique phare de Nvidia a surpassé la RTX 3090 et parfois la RTX 3090 Ti, dans la plupart des scénarios.

Cette tendance se poursuit dans les benchmarks créatifs à forte composante GPU, les performances de la Nvidia RTX 4090 dans Blender s’avérant particulièrement remarquables puisqu'elles font plus que doubler celles de la RTX 3090 Ti dans deux tests sur trois. Sur le rendu Cycles, toutes les autres cartes graphiques 4K concurrentes se révèlent dépassées.

Sur Premiere Pro, la RTX 4090 obtient un score sensiblement plus élevé que la RTX 3090 Ti, mais la différence n'est pas aussi spectaculaire car PugetBench pour Premiere Pro mesure les performances du système complet plutôt que celle du GPU isolé.

Le segment gaming va évidemment connaître l'un des plus grands sauts de performance avec la RTX 4090, et nos tests le confirment. La plupart des benchmarks de jeux AAA montrent une amélioration des framerates d'environ 90% à 100% de la RTX 3090 à la RTX 4090, et une hausse d'environ 55% à 75% par rapport à la Nvidia RTX 3090 Ti.

Ces chiffres sont susceptibles de gonfler encore davantage, lorsque vous activez DLSS 3. DLSS 3 n'est pas encore disponible sur les jeux AAA en rayon, mais nous avons pu tester la fonction sur des démos spéciales. L’analyse de Nvidia FrameView a montré des performances deux à trois fois supérieures sur certains jeux, en comparaison des versions Steam les plus récentes, avec DLSS 2.0 activé.

Ainsi, autant DLSS 2.0 a révolutionné les performances des meilleurs jeux PC, autant DLSS 3 devrait changer la donne une fois qu'il sera adopté par les développeurs les plus en vogue. Inutile de dire qu'AMD doit améliorer ses capacités d'upscaling si la marque souhaite conserver une certaine compétitivité sur la scène 4K haut de gamme.

Maintenant, on peut se demander si la plupart des joueurs PC auront un jour besoin d'un tel niveau de performances. Certains pourraient trouver que le ray tracing 4K natif intéressant, mais un peu surfait puisque DLSS peut déjà vous procurer la même expérience (plus ou moins) avec une RTX 3090 ou même une RTX 3080 Ti. A chacun de juger en fonction de son épargne disponible.

Faut-il acheter la Nvidia GeForce RTX 4090 ?

Achetez-la si…

Il vous faut la meilleure carte graphique du marché

Il n'y a vraiment aucune concurrence ici. C'est la championne absolue de 2022 en termes de rapport performances-prix. Elle devrait même le rester dans les quelques années qui suivront.

Vous voulez jouer en 4K natif avec le ray-tracing en bonus

Les technologies DLSS et de mise à l'échelle sont fantastiques, mais si vous voulez jouer en 4K natif avec l’option ray-tracing activée, c'est littéralement la seule carte graphique qui peut le faire de manière constante.

Vous êtes un professionnel de la modélisation 3D

Si vous travaillez avec les principaux outils de rendu 3D comme Maya, Blender et autres, cette carte graphique accélérera considérablement votre production.

Ne l'achetez pas si…

Vous n'avez pas de moniteur 4K

Inutile d’investir autant si vous pouvez vous contenter de jouer en résolution 1080p ou 1440p. C’est une dépense excessive qui peut vous être évitée.

Vous disposez d’un budget limité

Nous l’avons écrit et nous le répétons : ce n’est pas une carte graphique qui s’adresse au commun des mortels. Il s’agit d’un modèle de pointe dédié aux professionnels de la création et aux hardcore gamers.