Meilleures cartes graphiques 1440p : optez pour une qualité d'image supérieure

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Included in this guide:

Si vous avez besoin d'un peu plus de puissance et d'une qualité d'image supérieure, les meilleures cartes graphiques 1440p sont le complément parfait pour un PC récemment mis à niveau. Remplacez donc ce GPU 1080p vieillissant par un modèle capable d'offrir des images plus nettes et plus précises et une résolution plus élevée, sans vider votre compte en banque pour autant.

Les configurations gaming peuvent vite coûter cher, surtout à des résolutions plus élevées. Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un GPU compatible 4K pour votre PC gamer ou si vous ne voulez pas vous ruiner pour acquérir un écran 4K premium, vous pouvez toujours améliorer votre expérience de jeu via d'autres composants internes.

Le jeu en définition 1440p est un excellent compromis entre performances et prix juste, d'autant plus que seules les cartes graphiques haut de gamme sont capables de relever le défi de la fluidité des performances 4K. Vous constaterez une différence notable par rapport à votre configuration 1080p actuelle et vous n'aurez pas à dépenser autant que vous le feriez pour passer à la 4K. Et, avec toutes ces économies réalisées, vous devriez avoir assez à dépenser pour vous procurer un moniteur QHD en supplément.

(Image credit: Nvidia)

La meilleure carte graphique du marché pour les jeux en définition 1440p, la Nvidia GeForce RTX 3070 offre d'excellentes performances - à égalité avec la RTX 2080 Ti - sans coûter un bras et une jambe. En fait, la RTX 3070 est suffisamment performante pour offrir non seulement une résolution QHD fluide, mais aussi pour mettre les jeux 4K à la portée du grand public. Et avons-nous mentionné le fait que ce GPU est également abordable ? Il n'est pas étonnant qu'il soit en tête de notre liste.

Lire notre test complet (en anglais) : Nvidia GeForce RTX 3070 (opens in new tab)

(Image credit: AMD)

L'AMD Radeon RX 6600 XT est une carte performante, capable de fournir une résolution 1440p fantastique sans consommer trop d'énergie ni surchauffer votre PC. Et, bien qu'il s'agisse d'un GPU un peu plus cher que le RTX 3060 tout en offrant une quantité similaire de puissance, il est plus que capable de répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs. Mais, encore une fois, il n'y a peut-être pas de GPU plus frais sur le marché, littéralement. Vous ne souffrirez pas d'étranglement thermique ou de surchauffe si vous le poussez. Donc, il n'est peut-être pas parfait et n'est peut-être pas livré avec le ray tracing. Mais, pour ce qu'il offre, vous trouverez difficilement mieux à un tel tarif.

Lire notre test complet (en anglais) : AMD Radeon RX 6600 XT (opens in new tab)

(Image credit: AMD)

Si AMD a réussi à lutter contre Intel avec ses offres de processeurs, la société a eu plus de mal à se différencier de Nvidia en ce qui concerne les cartes graphiques. Cela n'aide pas que ses GPU les plus récents tels que l'AMD Radeon RX 6700 XT à se positionner au sommet du podium, avec des tarifs légèrement moins élevés.



Ceci étant dit, le 6700 XT n'a pas besoin d'être plus abordable car ses performances se révèlent exceptionnelles. Si vous voulez exécuter vos jeux AAA avec des paramètres maximaux et une résolution 1440p, cette carte vous accompagnera sans presque aucun compromis. Et, bien qu'il ne soit pas encore parfaitement implémenté, le ray tracing est enfin disponible chez la Team Red, par son biais.

Lire notre test complet : AMD Radeon 6700 XT

(Image credit: AMD)

Si vous pensez qu'AMD est toujours coincé dans les marchés d'entrée et de milieu de gamme, détrompez-vous. L'AMD Radeon RX 6800 marque le retour d'AMD sur le segment des cartes graphiques haut de gamme, et c'est un véritable as dans ce domaine - sans un coût incroyablement élevé. Ce GPU concède une technologie ray tracing impressionnante en 1440p (et même de solides performances de jeu en 4K). Tout en affichant un meilleur rapport qualité-prix que son concurrent direct, le RTX 3070, grâce à sa VRAM. De plus, la fonction Smart Access Memory d'AMD le rendra encore plus rapide.

Lire notre test complet (en anglais) : AMD Radeon RX 6800 (opens in new tab)

(Image credit: Nvidia)

La Nvidia GeForce RTX 3060 Ti est un GPU incroyablement puissant, qui comble le fossé entre les résolutions 1440p et 4K. Il peut jouer à cette définition supérieure pour certains jeux, mais il brille vraiment lorsque vous choisissez l'option QHD. Et, maintenant que le ray tracing existe depuis une génération, la 3060 Ti fait un excellent travail pour l'implémenter sans trop affecter les performances. Bien qu'il s'agisse d'une superbe carte graphique, et probablement plus que ce dont la plupart des gens qui cherchent à jouer en 1440p ont besoin, elle n'est pas parfaite car elle s'avère livrée avec un connecteur d'alimentation à 12 broches non standard. Toutefois, vous disposez d'un adaptateur à 8 broches très utile. Plus positivement, ce GPU reste beaucoup plus frais que ses prédécesseurs lors de l'exécution de tâches graphiquement intensives.

Lire notre test complet : Nvidia GeForce RTX 3060 Ti