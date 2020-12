Test de la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

Pour son prix, la GeForce RTX 3060 Ti de Nvidia joue bien au-dessus de sa catégorie, offrant des performances qui rivalisent avec, et parfois surpassent, celle de la RTX 2080 Super. Avec la pénurie impactant la distribution des RTX 3070, 3080 et 3090, elle se hisse même comme la meilleure représentante de sa génération.

La Nvidia GeForce RTX 3060 Ti est peut-être la plus excitante des cartes graphiques de la série Ampere. Alors que les RTX 3080 et RTX 3090 repoussent les limites de ce que nous pensions atteignable en termes de performances graphiques, cette unité benjamine place l’excellence de Nvidia à portée du grand public.

Avec un prix de départ de 419 €, la RTX 3060 Ti se révèle nettement plus abordable que la RTX 3070. Et parce qu'elle offre fondamentalement le même niveau de performances que la RTX 2080 Super, elle vous permet de jouer sur PC en résolution 1440p avec les paramètres Ultra et le ray tracing activé sur n’importe quel jeu AAA.

Nous ne savons toujours pas quelle carte graphique AMD RDNA 2 deviendra sa rivale directe, mais si vous ne voulez pas vous ruiner en craquant pour un GPU privilégiant le gaming 4K, et surtout si vous composez déjà avec un écran Full HD, cette carte graphique devrait vous apporter pleinement (et longuement) satisfaction.

Prix et disponibilité de la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

La Nvidia GeForce RTX 3060 Ti est disponible à la vente depuis le 2 décembre 2020. Vous pouvez vous procurer la Founders Edition au prix de 419 €. Elle entre donc pleinement dans le segment des cartes graphiques de milieu de gamme, surtout si l'on considère que la GeForce RTX 2060 Super, lancée en juillet 2019, coûtait 5 € de plus, tandis que la RTX 2060 a démarré à 349 €.

La RTX 3060 Ti joue donc sur l’accessibilité de la RTX 2060 Super, tout en délivrant la puissance de la RTX 2080 Super - une carte graphique 1440p Ultra dont les modèles custom se vendent encore entre 800 et 1 000 € aujourd’hui. La Founders Edition, elle, étant fréquemment prise d’assaut (à 719 € tout de même).

Caractéristiques techniques de la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

La Nvidia GeForce RTX 3060 Ti est basée sur la même architecture Ampere que la RTX 3080, et nous donne un aperçu de ce à quoi la série peut prétendre sur le marché du milieu de gamme. Ce n’est certainement pas via cette carte graphique que vous pousserez Watch Dogs: Legion en résolution 4K, avec le ray tracing activé… mais elle est assurément prête à le faire en 1080p.

Avec cette carte graphique, vous obtenez 8 Go de mémoire GDDR6 - dans la veine de la RTX 3070 -, associée à des multiprocesseurs de flux (SM) de 38 ampères. Cependant, en raison des changements apportés par Nvidia sur ses SM depuis Turing, chacun d'eux possède maintenant 128 CUDA Cores, soit le double de chaque SM Turing. Cela signifie qu'il existe maintenant 4 864 CUDA Cores dans la RTX 3060 Ti, contre 2 176 pour la RTX 2060 Super.

La consommation électrique a augmenté ici par rapport à celle de la RTX 2060 Super, mais cette augmentation n'est pas aussi prononcée que celle enregistrée par les autres GPU de la gamme Nvidia Ampere. La puissance graphique totale (TGP) est de 200W pour la RTX 3060 Ti, contre 175W pour la RTX 2060 Super. Rassurez-vous : vous n’aurez pas à vous procurer un adaptateur pour protéger votre installation électrique !

En dehors des CUDA Cores, chaque SM possède également des Tensor Cores pour les charges de travail liées à l'IA comme le Deep Learning Super Sampling (DLSS), et d’autres noyaux directement dédiés au ray tracing. Chaque SM possède un RT Core et quatre Tensor Cores. Soit deux fois moins de Tensor Cores que sur la série Turing - il y a une bonne raison à cela : ils sont plus de deux fois plus rapides sur cette génération.

Lorsque le ray tracing est activé, le SM envoie l’information au RT Core, qui calcule la trajectoire du rayon lumineux… et qui transmet les résultats au SM pour qu'il puisse retranscrire l'image. Sans les RT Cores dédiés, la charge du ray tracing transformerait votre jeu AAA en diaporama haché.

Heureusement, le Tensor Core constitue l'autre partie de l'équation qui rend plaisante l’exécution des meilleurs jeux PC actuels. Grâce à ce dernier, les développeurs peuvent intégrer le DLSS, une technologie de mise à l'échelle basée sur l'IA. Cela permet d'améliorer les performances en faisant en sorte que le SM optimise chaque scène dans la résolution supérieure la mieux adaptée. Le DLSS compense la puissance graphique monopolisée par le ray tracing, vous pouvez donc bénéficier des avantages de la qualité d'image impressionnante du ray tracing, sans trop sacrifier les performances.

La Nvidia GeForce RTX 3060 Ti apporte également une foule de fonctionnalités. Les passionnés d’eSports vont adorer Nvidia Reflex qui vise à réduire la latence du système, RTX IO fonctionne avec Microsoft DirectStorage pour charger les données directement depuis le support de stockage vers la VRAM et Nvidia Broadcast vous permet de filtrer les bruits de fond et les images pendant des sessions de streaming ou de visioconférence, quel que soit le logiciel que vous utilisez.

Ce dernier programme s’est révélé une véritable aubaine tout au long du confinement, améliorant les milliers d'appels vidéo que nous avons dû passer depuis notre chambre à coucher. Et s'il est vrai que de nombreuses applications, comme Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, offrent des avantages similaires, le fait de concentrer tous ces paramètres au même endroit permet de gagner un temps considérable.

Design de la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

La Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition est, en réalité, la copie conforme de la GeForce RTX 3070 Founders Edition. Ou presque. Les deux cartes sont exactement de la même taille, avec le même nombre de ventilateurs ainsi que les mêmes ailettes exposées à l'arrière et qui permettent d'expulser l'air chaud du GPU hors du système. La seule différence notable est la couleur grise, plus claire sur le modèle RTX 3060 Ti.

Si elle brille par son élégance, la conception de la RTX 3060 Ti ne fait pas oublier sa praticité. Le système de refroidissement s’avère on ne peut plus efficace. Tout au long de notre série de tests, nous avons noté des températures maximales de 72°C, correspondant au seuil de la RTX 2060 Super… mais en consommant 10% de puissance en plus.

Un défaut subsiste néanmoins dans la finalisation de cette carte graphique quasi-parfaite. La RTX 3060 Ti utilise en effet le même connecteur d'alimentation à 12 broches présent sur le reste de la gamme Ampere. Un composant qui nécessite un adaptateur (inclus dans la boîte) pour connecter un câble PCIe 8 broches au port 12 broches, cependant cela rend la gestion des câbles un peu plus complexe.

Performances et benchmarks de la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

Quelle configuration PC pour accueillir la RTX 3060 Ti Voici la configuration PC que nous avons employée pour évaluer la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition : Processeur : AMD Ryzen 9 5950X (16 cœurs, jusqu'à 4,9 GHz)

Refroidisseur processeur : Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM : 64 Go Corsair Dominator Platinum @ 3,200MHz

Carte mère : ASRock X570 Taichi

SSD : ADATA XPG SX8200 Pro @ 1To

Alimentation : Corsair AX1000

Boîtier : Praxis Wetbench

Ce que nous apprécions dans l’usage des nouvelles cartes graphiques de milieu de gamme telles que la RTX 3060 Ti, c'est qu'elles améliorent les performances standards des jeux PC, tout en demeurant budgétairement accessibles. La Nvidia GeForce RTX 3060 Ti pulvérise les précédents scores de la RTX 2060 Super, tout comme le reste de la gamme Ampère a enterré ses GPU prédécesseurs.

Sous 3DMark Time Spy Extreme, par exemple, un test axé sur les performances gaming 4K via DirectX 12 - indispensable à la prise en charge de chaque jeu AAA actuel - la RTX 3060 Ti s’affiche comme 38% plus rapide que la 2060 Super. Sous Port Royal, qui teste les performances de ray tracing brut, le nouveau GPU de Nvidia est 39% plus rapide que son équivalent Turing.

Encore plus impressionnante est la comparaison entre les RTX 3060 Ti et RTX 2080 Super. Nvidia prétend que la vitesse de traitement de la première l’emporte sur la seconde. Si nous trouvons cette remarque légèrement exagérée, la RTX 3060 Ti atteint tout de même un niveau de performances similaire à celui de la RTX 2080 Super. La qualité du ratio qualité-prix est indéniable.

Dans les deux benchmarks synthétiques que nous avons mentionnés précédemment, la RTX 3060 Ti est respectivement 7% plus rapide et 0,5% plus rapide que la RTX 2080 Super.

La RTX 3060 Ti est également plus à l’aise sur les jeux exigeants, à l’instar de Metro Exodus. Sans ray tracing mais avec les paramètres Ultra prédéfinis, en résolution 1440p, la RTX 3060 Ti gère 69 images par seconde. La RTX 2080 Super en proposait 68. En revanche, lorsque vous activez le ray tracing, les RT Cores de troisième génération prennent une avance plus importante de 8 %.

Dans la plupart des jeux que nous avons exécutés avec la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti à bord, la carte graphique a illustré toute sa puissance en définition 1440p. Seuls Red Dead Redemption 2 et Total War: Three Kingdoms ont subi des framerates inférieurs à 60 images par seconde, avec les paramètres réglés sur Ultra. Si l'on considère le niveau de détails époustouflant de ces deux titres, les relevés de la RTX 3060 Ti, indiquant respectivement 55 et 59 images par seconde, demeurent sacrément bluffants.

Si AMD et Nvidia accordent aujourd’hui leurs faveurs au jeu 4K, la RTX 3060 Ti se démarque complètement comme le GPU de référence du 1440p. Tant par ses performances que par son prix. Ce dernier égalise avec la facture de l'AMD Radeon RX 5700 XT, mais se veut 35 % plus rapide que sa concurrente, comme l’ont dévoilé nos tests.

En supposant qu'elle ne subira pas de rupture de stocks dès sa sortie, à l’image de ses aînées, la RTX 3060 Ti pourrait s’imposer comme la meilleure carte graphique de l’année, pour la plupart des consommateurs. Nous sommes sûrs qu'AMD prépare déjà sa contre-offensive mais, au moment où nous écrivons ces lignes, la Team Red n'a rien qui puisse ternir les lauriers de la GeForce RTX 3060 Ti en termes de performances brutes (et bon marché).

Il serait intéressant de suivre l’évolution de la RTX 3060 Ti, à l’heure où une nouvelle génération de jeux va éclore. La PS5 et la Xbox Series X sont dorénavant de la partie, aussi les exigences graphiques des éditeurs vont devenir beaucoup plus élevées. Pour l'instant, la RTX 3060 Ti semble préparée à la transition, seul le temps nous dira comment elle gèrera les prochains hits de 2022-2025.

Dans l'immédiat, cependant, quiconque recherche une carte graphique de milieu de gamme pour faire tourner sa bibliothèque de jeux en 1440p, et sous paramètres Ultra, trouvera son bonheur. Mieux encore, il y a suffisamment de marge de performance pour tenter l’expérience 4K sur certains titres. Ne vous attendez pas pour autant à un standard de 60 fps ici, seules les RTX 3080 et 3090 peuvent honorer cette promesse.

Achetez-la si...

La résolution Full HD vous réussit

La Nvidia GeForce RTX 3060 Ti est sans aucun doute capable d’exécuter des jeux en 4K, avec des compromis sur la fluidité, mais elle fonctionne particulièrement à pleine puissance en résolution 1080p et 1440p. Privilégiez-la si vous ne comptez pas investir dans un moniteur ou un téléviseur 4K de sitôt.

Vous recherchez une carte graphique plus abordable que la RTX 3080

Comme la Nvidia GeForce RTX 3060 Ti ne coûte que 419 €, vous faites ici une excellente affaire. Si vous avez la chance de tomber sur un exemplaire disponible dès son lancement.

Vous souhaitez tester le ray tracing

En 1080p, la RTX 3060 Ti se présente comme la championne absolue du ray tracing, et vous n'avez pas à vous soucier des variations de framerate. Y compris en résolution 1440p (merci le DLSS !)

