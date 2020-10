Où acheter la carte graphique Nvidia RTX 3070 - il y a encore du stock dans les boutiques suivantes

La Nvidia Geforce RTX 3070 est disponible à l’achat depuis le 29 octobre 2020, 14h (heure française). C’est bien entendu l’une des meilleures cartes graphiques de 2020 à l’instar des deux autres modèles de la série Ampere : les RTX 3080 et RTX 3090. Elle se veut toutefois plus abordable que ces deux dernières, sans sacrifier pour autant trop de performances. Ainsi pour les joueurs PC ayant l’habitude de paramétrer leurs jeux en résolution 1080p et 1440p, la RTX 3070 apparaît comme le GPU idéal à acquérir… à condition de ne pas subir des ruptures de stocks fréquentes et répétitives.

Aujourd’hui, les plus grands détaillants peinent encore à réapprovisionner leurs rayons « Cartes graphiques » de RTX 3080 et RTX 3090 - Nvidia craint même que la pénurie ne persiste jusqu’en 2021. Avec le prix plus accessible et les spécifications attrayantes de la RTX 3070, les acheteurs non servis, au moment du lancement des autres RTX 3000, vont automatiquement se rediriger vers ce modèle. Précipitant par ce fait de potentiels problèmes de stock.

Nvidia se montre tout de même plus optimiste concernant sa benjamine : en ayant volontairement retardé la date de lancement de la RTX 3070, la compagnie a pu optimiser les quantités d’unités mises en circulation. Celles-ci seraient nettement plus abondantes que celles des malheureuses RTX 3080 et 3090.

Où trouver la Nvidia RTX 3070 aujourd’hui ?

Pour vous faciliter la tâche, nous avons passé en revue l’ensemble des pages produits RTX 3070 (Founders Edition ou custom) recensées en ligne. Ci-dessous, vous trouverez ainsi des liens directs vers ces sésames pour obtenir rapidement la carte graphique RTX 3070 de vos rêves.

Nous mettrons cette liste à jour au fur et à mesure de l'arrivée des stocks (et de leur épuisement). Nous espérons donc que vous pourrez vous procurer une RTX 3070 sans problème.

Où acheter la carte graphique Nvidia RTX 3070 en France ?

Nvidia

La Founders Edition distribuée via la boutique Nvidia est - vous l’aurez deviné - en rupture de stock. Toutefois, Nvidia propose des modèles custom présents chez des enseignes partenaires. La date de livraison s’avère, en revanche, souvent indéterminée. Acheter la RTX 3070 Founders Edition

Cdiscount

Ce marchand semble mieux loti et propose actuellement quelques modèles custom ASUS, PNY et MSI aux alentours de 600 €. Combien de temps résisteront-elles ? Difficile à dire, car Cdiscount permet en plus de les régler en 4 fois. Une opportunité par laquelle on ne peut que se laisser tenter. Voir les cartes RTX 3070 Custom disponiblesVoir l'offre

Rue du Commerce

Quelques cartes graphiques custom sont listées sur Rue du Commerce (Gigabyte, PNY, Zotac), avec là encore une fourchette tarifaire de 600 à 680 €. A noter : la possibilité d’activer un pack reprise qui vous permet de retourner votre produit jusqu’à un an après son achat - et de vous faire rembourser 80% de ce que vous l’avez payé. Voir les modèles custom RTX 3070 disponiblesVoir l'offre

Materiel.net

Ici encore, de nombreuses cartes custom sont mises en avant. Mais avec la totalité déjà en rupture de stock. Elles sont livrées avec un an d'abonnement offert au service de Cloud Gaming Nvidia GeForce Now, jusqu'au 31 décembre 2020. Voir les modèles RTX 3070 Custom disponiblesVoir l'offre

Acheter la RTX 3070 pendant le Black Friday

Le Black Friday est presque là. Une occasion qui encouragera les marchands à libérer leurs stocks de RTX 3070. Ce qui vous donnera une chance de plus d'acquérir la dernière carte graphique de Nvidia avant les fêtes de fin d'année. Pas forcément à un prix avantageux, cela dit.

Que vous achetiez l'une des meilleures cartes graphiques du moment pour vous-même ou que vous prévoyiez d'en offrir une pour Noël, il reste toujours très sage d'attendre cette date spécifique. Mais au cas où, jetez toujours un œil sur nos prix les plus récents et les plus bas, recensés sur cette page.

