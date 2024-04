Samsung Galaxy Z Flip 6 : un benchmark dévoile ses principales caractéristiques et performances

Si les rumeurs sont exactes, nous devrions voir le Samsung Galaxy Z Flip 6 (et de fait le Samsung Galaxy Z Fold 6) lors d'un événement de lancement Unpacked dans le courant du mois de juillet, et une nouvelle fuite laisse entrevoir ce à quoi nous pouvons nous attendre en termes de performances.

Un benchmark Geekbench repéré par SamMobile, attribué à un numéro de modèle de téléphone que nous pensons être le Galaxy Z Flip 6, indique que le flip pliable fonctionnera avec la puce vedette Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

C'est à peu près ce à quoi l'on s'attendait, mais nous n'avons pas encore vu cette puce dans cet appareil. Selon les résultats de SamMobile, les performances du Galaxy Z Flip 6 pourraient être comparables à celles du Samsung Galaxy S24 Ultra - et notre test du Galaxy S24 Ultra vous expliquera en détail à quel point ce niveau de performance peut être impressionnant.

Avant de s'emballer, il faut savoir que le Galaxy Z Flip 6 sera plus petit que le Galaxy S24 Ultra, et qu'il n'aura probablement pas le même niveau de refroidissement à l'intérieur - il n'atteindra donc probablement pas les mêmes sommets. Cependant, cela reste prometteur en termes de capacités de l'appareil pliable.

Samsung Galaxy Z Flip 6 : Mémoire vive et logiciels

Le Z Flip 5 et le Z Fold 5 vont être rafraîchis (Image credit: Future)

Selon ce benchmark, le Galaxy Z Flip 6 sera proposé avec une RAM de 8 Go, comme le Samsung Galaxy Z Flip 5, et il est fort possible que le modèle de cette année soit également proposé avec une RAM de 12 Go.

Il n'y a pas grand-chose d'autre à tirer de ce benchmark. Le système d'exploitation est Android 14 (Android 15 ne sera pas lancé avant 2024), et il sera sans aucun doute équipé du dernier logiciel OneUI 6.1 de Samsung.

Les mises en garde habituelles concernant les benchmarks s'appliquent ici : même s'il s'agit réellement du Galaxy Z Flip 6, Samsung a très probablement encore du travail à faire pour optimiser le matériel et le logiciel sur le smartphone, donc ces chiffres pourraient ne plus s'appliquer lorsque le pliable verra finalement la lumière du jour. Ils constituent néanmoins un indice intéressant de ce qui nous attend.

Toute une série de gadgets devraient être présentés par Samsung en juillet, y compris les téléphones pliables que nous avons mentionnés, ainsi que le Samsung Galaxy Ring, la série Samsung Galaxy Watch 7 et les Samsung Galaxy Buds 3.