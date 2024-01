Test du Samsung Galaxy Z Flip 5 : Plus mince, plus lumineux

Bien que représentant l'expression la plus raffinée à ce jour du modèle à clapet pliable de Samsung, le Z Flip 5 marque également la première fois où on a l'impression que Samsung a dû rattraper son retard dans une catégorie qu'il a longtemps définie. Mais rattraper son retard, il l'a fait, et maintenant qu'il a abordé l'un des plus gros défauts de ses prédécesseurs – son format plié – cela représente un bond en termes de fonctionnalité pour la série, offrant ainsi les meilleures performances et le meilleur support logiciel de sa catégorie, tout en laissant la porte ouverte à d'autres améliorations, notamment dans des domaines comme les appareils photo et, oui, même le design.

Samsung Galaxy Z Flip 5 : Revue en deux minutes

Bien que ce soit Motorola qui ait popularisé le format à clapet dans les années 1990, à l'ère des smartphones, c'est Samsung qui a mené la danse en définissant à quoi devrait ressembler un smartphone pliable à clapet et ce dont il devrait être capable. En trois courtes années, la gamme Galaxy Z Flip de Samsung s'est imposée parmi les meilleurs smartphones pliables , témoignant d'une évolution rapide tant du format lui-même que de l'approche spécifique de Samsung. Cette année, le Samsung Galaxy Z Flip 5 apporte des améliorations attendues pour affronter une concurrence naissante dans un domaine autrefois dominé par Samsung seul.

En observant l'évolution de ses gammes de pliables jusqu'à présent, on ne peut certainement pas accuser l'entreprise de complaisance. Toutefois, les principales améliorations apportées par le Z Flip 5 nous donnent l'impression que, pour la première fois, Samsung doit rattraper son retard face à de nouveaux venus dans le domaine des pliables, tels qu'Oppo et le précédemment mentionné Motorola. Mais il semble que Samsung ait réussi à combler ce retard.

Le Z Flip 5 – tout comme le Galaxy Z Fold 5 , lancé en même temps lors de l'événement Samsung Unpacked en juillet – offre une amélioration importante et attendue par rapport à ses prédécesseurs : une fois fermé, les deux moitiés du téléphone se replient parfaitement l'une contre l'autre, sans aucun espace. Malgré la quasi-magie des écrans pliables de ces téléphones, pour permettre aux précédents Flips et Folds de se plier en deux, Samsung a toujours dû prévoir un espace pour le rayon de courbure de l'écran principal de chaque appareil, résultant en un profil en forme de coin avec un espace visible au milieu une fois pliés.

Aujourd'hui, le Flip 5 et le Fold 5 s'alignent sur de nombreux concurrents qui arborent déjà cette silhouette, les rendant nettement plus fins sans compromettre ce qui reste une rareté dans l'espace des pliables : la résistance à l'eau certifiée IPX8.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Au-delà de son nouveau profil aminci, le Flip 5 présente probablement une amélioration plus importante que celle de son homologue à pliage transversal, grâce à un écran de couverture nettement plus grand qui domine maintenant l'extérieur du téléphone. Un affichage plus étendu à l'extérieur permet une plus grande fonctionnalité sans avoir besoin d'ouvrir le téléphone, ce qui signifie que le tri des e-mails, les réponses rapides aux messages et la vérification des notifications sans plonger dans les applications en plein écran sont plus accessibles que jamais sur le petit écran externe des prédécesseurs du Flip 5.

Il y a toujours un double appareil photo de 12MP à l'extérieur, comme sur le Flip de l'année dernière ; cependant, le plus grand écran de couverture externe permet également une visée plus éminente, ce qui signifie que cadrer des prises de vue lorsque vous posez le Flip 5 sur une surface plane pour prendre des photos avec des amis est plus facile que jamais.

En pratique, malgré un matériel de caméra apparemment identique entre les générations (à l'exception d'une nouvelle lentille anti-éblouissement sur le capteur principal et d'un nouveau processeur de signal d'image (ISP) grâce à son nouveau chipset), la qualité d'image est, de manière générale, une impressionnante amélioration, notamment en ce qui concerne la balance des blancs et le détail.

La dernière mise à niveau majeure à mentionner doit être le chipset, avec le même Snapdragon 8 Gen 2 exclusivement adapté pour Galaxy que Samsung et Qualcomm ont collaboré pour la série Galaxy S23 lancée au début de l'année, qui apparaît également ici (il alimente également le nouveau Fold 5 et la série Galaxy Tab S9), résultant en une performance de premier ordre qui dépasse de loin le meilleur téléphone pliable à clapet concurrent.

Comme pour les modèles seniors de la ligne S23 – à savoir le Galaxy S23 Plus et le Galaxy S23 Ultra – il n'y a plus d'option de stockage de 128 Go. Au lieu de cela, vous avez le choix entre 256 Go ou 512 Go d'espace interne, avec un prix de départ faiblement inférieur à ce que vous auriez payé pour le stockage équivalent sur le Samsung Galaxy Z Flip 4 de l'année dernière en France.

Après avoir présenté les principales améliorations et points forts, plongeons dans les détails du Z Flip le plus sophistiqué de Samsung à ce jour.

Test du Samsung Galaxy Z Flip 5 : Prix et disponibilité

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Pré-commandes effectuées à partir du 26 juillet, mise en vente le 11 août 2023

Disponible à partir de 1 199 € (au lancement)

L'un des appareils pliables à clapet les plus chers actuellement disponibles.

Dans une démonstration impressionnante de confiance en soi, Samsung avait laissé les fans exprimer leur intérêt pour les précommandes avant même que le Flip 5 ait été annoncé, associant l'expérience à la promesse de bonus de précommande qui variaient selon les régions.

Swipe to scroll horizontally Prix du Samsung Galaxy Z Flip 5 RAM / Stockage Prix 8GB / 256GB 1 199 € 8GB / 512GB 1 339 €

Score de valeur : 3.5 / 5

Test du Samsung Galaxy Z Flip 5 : Caractéristiques

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Contrairement aux deux dernières générations de Z Flip, Samsung ne semble pas avoir lancé une édition sur mesure cette année. Auparavant, les utilisateurs pouvaient mélanger et assortir les couleurs des deux moitiés du téléphone, mais peut-être que le passage à cette nouvelle "Flex Window" plus large annule le choix. Au lieu de cela, en plus des quatre couleurs standard de lancement, il existe quelques couleurs exclusives à Samsung.com que vous ne trouverez pas chez d'autres détaillants.

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques du Samsung Galaxy Z Flip 5 Header Cell - Column 1 Dimensions (plié) : 85.1 x 71.9 x 15.1mm Dimensions (ouvert) : 85.1 x 165.1 x 6.9mm Poids : 187g Affichage principal : AMOLED 6,7 pouces Full HD+ (2640 x 1080) adaptatif 120Hz Affichage de la couverture : 3,4 pouces (720 x 748) AMOLED 60Hz Chipset (puce) : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy RAM (mémoire vive) : 8GB (LPDDR5X) Stockage : 256GB / 512GB (UFS 4.0) OS : Android 13 avec One UI 5.1.1 Appareil photo principal : 12MP, f/1.8 avec OIS Appareil photo ultra-large : 12MP, f/2.2, 123º FoV Caméra frontale : 10MP, f/2.2, 85º FoV Batterie : 3,700mAh Chargement : Chargement filaire 25 W, chargement sans fil 15 W, chargement sans fil inversé 4,5 W Couleurs : Menthe, Lavande, Graphite, Crème Couleurs exclusives sur Samsung.com : Bleu, vert, gris, jaune

Test du Samsung Galaxy Z Flip 5 : Design

Image 1 of 8 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Dos en verre Gorilla Victus 2

Certification IPX8 pour la résistance à l'eau

Plus fin de 2 mm lorsqu'il est fermé, comparé au Z Flip 4

Il n'y a pas tant de téléphones à clapet pliables sur le marché actuellement, mais la série Galaxy Z Flip de Samsung se distingue par son esthétique la plus marquée, en particulier le design établi avec les Z Flip 3 et Z Flip 4.

Le Z Flip 5 partage de nombreux traits familiaux, si vous êtes familier avec les deux dernières générations du clapet emblématique de Samsung, avec un cadre en Aluminium Armor poli assorti aux couleurs (pour la plupart des variantes de couleur, du moins), des coins relativement arrondis et un dos plat – à l'exception des deux objectifs circulaires de l'appareil photo qui ressortent du coin supérieur gauche.

Concernant l'emplacement de l'écran sur les deux derniers modèles, les caméras étaient disposées verticalement (l'ultra-large en dessous de la caméra principale), mais pour accueillir le nouvel écran de couverture grandement agrandi sur le Flip 5, elles sont maintenant disposées horizontalement. Le téléphone n'a pas non plus la même finition bicolore que ses prédécesseurs, l'écran de couverture dictant que la moitié supérieure du dos du Z Flip 5 est maintenant d'un noir brillant (quand l'écran est éteint), quelle que soit la variante de couleur.

En parlant de couleurs, Samsung a conservé une palette similaire de tons pastel par rapport aux générations précédentes ; cependant, la saturation semble avoir été réduite globalement, ce qui signifie que dans certains éclairages, il est difficile de déterminer la couleur réelle du téléphone – est-ce le nouveau fini Menthe emblématique, ou juste blanc ?

Heureusement, et surtout si vous n'êtes pas convaincu par les teintes Menthe, Lavande, Graphite et Crème par défaut, il existe quelques options plus audacieuses. Comme pour les générations précédentes, il y a plusieurs exclusivités Samsung.com au choix : bleu, vert, gris et jaune, que nous n'avons pas vus en personne mais qui semblent être des finitions plus audacieuses en comparaison.

Image 1 of 13 Samsung Galaxy Z Flip 4 (gauche), Samsung Galaxy Z Flip 5 (droite) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (en bas), Samsung Galaxy Z Flip 5 (en haut) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (gauche), Samsung Galaxy Z Flip 5 (droite) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (gauche), Samsung Galaxy Z Flip 5 (droite) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (gauche), Samsung Galaxy Z Flip 5 (droite) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (gauche), Samsung Galaxy Z Flip 5 (droite) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (gauche), Samsung Galaxy Z Flip 5 (droite) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (gauche), Samsung Galaxy Z Flip 5 (droite) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (en bas), Samsung Galaxy Z Flip 5 (en haut) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (gauche), Samsung Galaxy Z Flip 5 (droite) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (gauche), Samsung Galaxy Z Flip 5 (droite) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (gauche), Samsung Galaxy Z Flip 5 (droite) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (gauche), Samsung Galaxy Z Flip 5 (droite) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Au-delà de nouvelles couleurs et d'un rééquilibrage du contraste visuel dans le design (rendu possible par un écran extérieur plus grand), l'attrait principal du Z Flip 5 par rapport à ses prédécesseurs - du moins d'un point de vue design - est la charnière en forme de goutte d'eau revue, qui permet enfin aux deux moitiés du téléphone de se fermer parfaitement à plat l'une contre l'autre, donnant au téléphone un profil nettement plus mince que le Flip 4. Une différence de 2mm peut sembler négligeable, mais en main, et surtout en poche, vous remarqueriez la différence si vous compariez les deux téléphones côte à côte.

Malgré la révision du mécanisme le plus complexe de la série, Samsung a équipé le Flip 5 de la même charnière Flex solide et rassurante que les générations précédentes, et comme avant, vous pouvez déplier le téléphone entre 75 et 115 degrés pour activer le Mode Flex, qui optimise l'emplacement de l'interface utilisateur lorsque vous posez le téléphone sur une surface plane et le regardez avec l'écran incliné dans cette plage ; c'est idéal pour regarder des émissions pendant que vous êtes occupé dans la cuisine, ou si vous voulez vous asseoir les mains libres pendant un appel vidéo.

Samsung a également réussi à conserver la résistance à l'eau certifiée IPX8 du téléphone – une caractéristique de durabilité remarquable que la plupart des concurrents ne peuvent pas égaler. Il y a aussi des rumeurs sur une résistance accrue à la poussière, bien que Samsung ne l'ait pas confirmé officiellement, ce qui signifie que sur le papier, la durabilité est similaire à celle du Flip 4, avec toutefois la garantie du nouveau verre Gorilla Glass Victus 2 – introduit sur la série Galaxy S23.

Le Flip 5 conserve le cadre métallique poli de son prédécesseur, tout en revenant du verre texturé de son prédécesseur immédiat au verre réfléchissant vu pour la dernière fois sur le Flip 3. Cela ne semble pas aussi agréable, ni ne se sent aussi bien sous le doigt, que la finition du Flip 4, et est beaucoup plus susceptible aux micro-abrasions cosmétiques que la carrosserie du dernier Flip ne l'a jamais été, ce qui plaide en faveur de l'achat d'une des meilleures coques Samsung Galaxy Z Flip 5 disponibles.

Bien que nous n'ayons pas soumis notre unité de test au chiffre de 200 000 pliages que Samsung promet que le téléphone peut supporter (le même que pour les Flip 3 et Flip 4), des tests indépendants ont révélé que le Flip 5 est beaucoup plus robuste que ce que Samsung prétend. Un livestream du YouTuber polonais MrKeybrd montre (au moment de l'écriture) le Flip 5 dépassant les 400 000 pliages, tandis que le Razr 40 Ultra a rendu l'âme bien avant son maximum annoncé, à un peu moins de 127 000 pliages. Les deux téléphones ont également été soumis à l'eau et à la poussière, le Flip 5 démontrant une résilience impressionnante à ces deux éléments, malgré l'absence de protection certifiée contre l'intrusion de poussière.

Score du design : 5 / 5

Test du Samsung Galaxy Z Flip 5 : Affichage

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Écran principal AMOLED Full HD+ (2640 x 1080) de 6,7 pouces avec taux de rafraîchissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz

Écran de couverture AMOLED de 3,4 pouces 720 x 748 60Hz

Écran de couverture presque 80 % plus grand que celui du Z Flip 4

Comparé à son rival de premier plan Motorola, Samsung a constamment montré de la réticence à augmenter la taille de l'écran externe sur ses récents téléphones à clapet d'une génération à l'autre, se stabilisant à 1,9 pouces pour les deux modèles précédant le Flip 5.

En 2023, cependant, la société a finalement décidé de franchir le pas, et de couvrir la majorité de la moitié supérieure du dos du téléphone avec des pixels, ce qui se traduit par une augmentation de presque 80 % de la taille de l'écran. Cela signifie que la fonctionnalité de la "Fenêtre Flex" – comme l'appelle Samsung – a été considérablement élargie ; avec des expériences familières telles qu'une variété d'horloges, un calendrier et des minuteurs à portée de main, ainsi qu'un support pour des applications tierces (comme Spotify et Google Stocks) qui est susceptible de continuer à se développer au-delà des 13 applications disponibles au lancement, maintenant que le téléphone est disponible sur le marché.

La taille supplémentaire permet également une expérience de frappe au clavier QWERTY complet, vous n'êtes donc plus limité à de simples réponses rapides lorsque vous répondez à des messages sans ouvrir le téléphone.

Image 1 of 11 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Le menu Samsung Labs dans les paramètres du téléphone permet également d'activer des applications non prises en charge sur la Fenêtre Flex, offrant ainsi une fonctionnalité comparable à celle des deux dernières générations de Motorola Razr. Je dirais que c'est une caractéristique essentielle qui devrait vraiment être activée par défaut pour profiter pleinement de l'expérience de l'écran de couverture sur le Flip 5. Pouvoir jouer à des jeux, parcourir de la musique et des fichiers en plein écran sans avoir à ouvrir le téléphone est très pratique pour une utilisation à une main, même si certaines expériences non optimisées ne se formatent pas parfaitement à chaque fois.

En parlant du Razr, ou plus précisément du Motorola Razr Plus / Razr 40 Ultra mentionné, bien que les deux téléphones pliables aient misé gros sur leurs écrans de couverture cette année, l'itération de Motorola semble être en avance sur son temps, esthétiquement parlant, avec des pixels qui entourent complètement son système à double caméra, tandis que la Fenêtre Flex du Flip 5 contourne les caméras, laissant un peu plus de bordure. (Ce que vous ne sauriez pas à partir des images de presse, où les zones les plus sombres du fond d'écran dissimulent la véritable limite de l'écran de couverture, de manière similaire à la façon dont Apple a tenté de cacher l'encoche sur les images de presse de l'iPhone X lors de son lancement.)

C'est une petite particularité esthétique qui aide à différencier ces deux téléphones pliables haut de gamme, mais lorsque nous parlons de téléphones pour lesquels le design est l'un des principaux arguments de vente, cela semble être une distinction qui mérite d'être soulignée.