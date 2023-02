L'Oppo Find N2 Flip cherche à secouer le marché des smartphones pliables à clapet avec ses composants internes de qualité supérieure, ses caméras performantes et son pli parfait, le tout pour un prix inférieur à celui de son plus grand rival.

Oppo Find N2 Flip : aperçu en deux minutes

Bien qu'Oppo commercialise déjà des appareils pliables en Chine, le nouveau Find N2 Flip est son premier vrai smartphone pliable, commercialisé à l'international.

Alors que les Oppo Find N et Oppo Find N2 sont principalement conçus pour la productivité - avec des charnières verticales et des écrans principaux grands et carrés façon tablette, la proposition d'un téléphone pliable à clapet est un peu différente. Oppo donne ici la priorité au format compact et au style.

Le Find N2 Flip a-t-il été spécialement conçu pour surpasser le Samsung Z Flip 4 ?

Son design s'articule autour d'un écran AMOLED pliable de 6,8 pouces à 120 Hz au format 21:9, dans un boîtier de 7,45 mm d'épaisseur et pesant 191 grammes (c'est un peu plus grand, plus épais et plus lourd que le Z Flip 4).

Oppo a accordé une attention particulière à la charnière qui traverse la partie centrale du N2 Flip. Elle offre l'un des plis les moins perceptibles à ce jour au sein d'un écran pliable - à la fois pour l'œil et sous les doigts - tout en permettant au téléphone de se replier sans espace entre les deux parties de l'écran (contrairement aux meilleurs pliables de Samsung). Le N2 Flip est également très agréable à utiliser lorsqu'on l'ouvre ou le referme, probablement grâce au mécanisme efficace de la charnière.

L'écran externe du téléphone, quant à lui, éclipse même le grand écran externe Quick View du Motorola Razr 2022, avec un panneau AMOLED au format 17:9 de 3,26 pouces qui se trouve naturellement en orientation portrait, à côté de l'appareil photo principal de 50 Mpx et de l'appareil secondaire ultra-large de 8 Mpx.

Comme on peut s'y attendre, il peut être utilisé pour prendre des photos, des vidéos et des portraits avec l'appareil photo principal du téléphone. Il permet d'accéder aux paramètres rapides et de vérifier les notifications, de consulter la météo ou votre calendrier. L'écran permet également d'accéder instantanément aux minuteries et même à un animal de compagnie virtuel, dans le plus pur Tamagotchi-style.

Oppo a enrichi l'expérience utilisateur de ColorOS 13 sur le N2 Flip avec ce qu'il appelle le "FlexForm Mode". Lorsque le téléphone est plié entre 45 et 110 degrés, vous pouvez utiliser les caméras pour tout, de l'enregistrement de time lapse aux appels vidéo, sans avoir besoin d'un trépied.

À l'intérieur, la puce Dimensity 9000+ de MediaTek est très puissante (elle a déjà fait ses preuves dans l'un des meilleurs téléphones de jeu, le Asus ROG Phone 6D Ultimate).

Il est dommage qu'en dehors de son marché d'origine, le Find N2 ne soit disponible que dans une seule configuration de mémoire et de stockage : 8 Go de RAM / 256 Go. En Chine, le téléphone est également disponible avec 12 Go de RAM et la même capacité de stockage ou avec une énorme capacité de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Il existe également un coloris appelé Flowing Gold qui ne fait pas partie de la version internationale de l'appareil. Au lieu de cela, la plupart des consommateurs auront le choix entre le Noir et le mauve, cette dernière couleur créant un look résolument similaire à la finition Lavande emblématique du Galaxy Z Flip 4.

Oppo a lancé le téléphone à l'échelle internationale le 15 février, avec une disponibilité du mobile sur différents marchés le 2 mars, au prix de 1099 €.

Oppo Find N2 Flip : prix et disponibilité

Prix : 1 099,99 €.

Pré-commandes à partir du 15 février, mise en vente le 2 mars.

Oppo a lancé le Find N2 Flip à l'international le 15 février, prenant les précommandes le même jour. En France, il est vendu 1 099,99 €.

À titre de comparaison, le Samsung Galaxy Z Flip 4, avec une configuration de base de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, coûtait 1109 € au lancement. Le constructeur coréen a toutefois récemment baissé ses prix avec un Z Flip 4 128 Go à 999 euros et un 256 Go à 1059 euros, soit 40 euros de moins que le N2 Flip d'Oppo, à capacité égale.

Oppo Find N2 Flip : caractéristiques techniques

Avec la nouvelle année, nous voyons des appareils (comme les Samsung Galaxy S23 et les Xiaomi 13), avec une RAM LPDDR5X plus rapide et plus économe en énergie et un stockage UFS 4.0. Le Find N2 Flip est équipé d'une RAM LPDDR5 et d'une mémoire UFS 3.1 légèrement plus anciennes.

Swipe to scroll horizontally Oppo Find N2 Flip : caractéristiques techniques Header Cell - Column 1 Dimensions (plié) : 85.5 x 75.2 x 16.02mm Dimensions (déplié) : 166.2 x 75.2 x 7.45mm Poids 191 grammes Affichage principal : AMOLED LTPO E6 de 6,8 pouces au format 21:9 (2520 x 1080) 120 Hz, protégé par UTG Affichage de la couverture : AMOLED au format 17:9 (720 x 382) 60 Hz de 3,26 pouces, protégé par du verre Gorilla Glass 5 Puce : MediaTek Dimensity 9000+ RAM : 8GB (LPDDR5) Stockage : 256GB (UFS 3.1) OS : Android 13 avec ColorOS 13 Appareil photo principal : 50MP, f/1.8, 23mm, 86° FoV (Sony IMX890) Appareil photo ultra-large : 8MP, f/2.2, 16mm, 112° FoV (Sony IMX355) Appareil photo frontal : 32MP, f/2.4, 21mm, 90° FoV (Sony IMX709) Batterie : 4,300mAh Recharge : 44W en filaire Couleurs : Noir, Mauve

Oppo Find N2 Flip : design

Le premier modèle à clapet pliable d'Oppo

Mécanisme de charnière satisfaisant et solide

Design pliable sans interstice

On ne peut pas évaluer un téléphone pliable sans parler du mécanisme de charnière qui sous-tend sa construction et Oppo a fait un excellent travail avec le Find N2 Flip. La charnière de dernière génération du téléphone comporte un système qui assure un mouvement incroyablement satisfaisant lorsque vous ouvrez et fermez le téléphone, et l'ensemble de la conception semble d'une solidité impressionnante.

Oppo a fait tester la charnière de manière indépendante et elle a été vérifiée par l'organisme de certification TÜV Rheinland pour résister à quelque 400 000 cycles (une ouverture et une fermeture équivalent à un cycle). Cela correspond à 100 cycles par jour pendant plus de dix ans, soit deux fois plus que les chiffres des tests de résistance cités par Samsung pour les Galaxy Z Fold 4 et Flip 4.

Le N2 Flip est doté d'une résistance à l'eau officielle certifiée IPX4. Comparé à l'IPX8 du Galaxy Z Flip 4, le N2 Flip peut résister à un projection d'eau, alors que les meilleurs téléphones de Samsung peuvent tous résister à une immersion complète jusqu'à un mètre.

Oppo insiste sur le fait que la " conception pliante sans interstice " du téléphone maintient les particules à l'extérieur et le mécanisme en sécurité.

Il y a de beaux détails dans le design du Find N2 Flip, avec deux variantes de couleurs lancées à l'international : le Noir texturé et le Mauve brillant (voir photo). La teinte Flowing Gold reste une exclusivité chinoise et il est peu probable que d'autres couleurs soient proposées à l'avenir.

Un motif de style vague est gravé sur la face extérieure de la charnière lorsque le téléphone est replié, ce qui accroche la lumière et ajoute un intérêt visuel supplémentaire, mettant en évidence un niveau d'attention aux détails, ce qui fait défaut à la plupart des appareils.

Avec ses 191 grammes et ses 7,45 mm d'épaisseur, le N2 Flip est un peu plus grand, plus lourd et plus épais que son rival attitré, mais pour ces quelques grammes supplémentaires, vous bénéficiez d'un écran externe et d'une batterie plus confortables par rapport au téléphone à clapet actuel de Samsung.

Oppo Find N2 Flip : affichage

Écran principal AMOLED 6,8 pouces au format 21:9 1Hz à 120Hz

Écran de couverture AMOLED au format 17:9 de 3,26 pouces, de 30 Hz à 60 Hz

Le plus grand écran de couverture de tous les appareils pliables.

L'un des aspects les plus frappants du Find N2 Flip par rapport à ses rivaux pliables est peut-être son pli, ou plutôt... son absence de pli.

Une partie de la "charnière de flexion" du téléphone porte le nom de Reticular Matrix Plate. Lorsque le téléphone est fermé, la plaque glisse pour permettre à l'écran de se replier à l'intérieur en forme de goutte d'eau, comme le Motorola Razr 2022.

Lorsque le N2 Flip est ouvert, la plaque glisse vers l'arrière et se verrouille en place, créant ainsi le plus invisible pli d'écran de tous les modèles pliables du moment.

Oppo affirme que ce pli est deux fois moins marqué que celui du "principal concurrent" du N2 Flip. C'est un indicateur clair des progrès réalisés en matière de technologie et d'ingénierie pour créer un smartphone avec un écran pliable.

En ce qui concerne l'expérience visuelle, l'utilisation de la technologie LTPO E6 AMOLED sur l'écran Full HD+ 20:9 de 6,8 pouces garantit des images nettes et éclatantes, avec une baisse de luminosité ou une distorsion des couleurs minimales lorsque l'écran est hors axe, ainsi que la prise en charge d'un taux de rafraîchissement variable de 1 Hz à 120 Hz, pour une meilleure efficacité énergétique qu'un écran à rafraîchissement fixe.

L'écran atteint une luminosité de pointe de 1 600 nits. Il est idéal pour profiter des médias (grâce à des bordures minimales) et offre l'une des meilleures expériences utilisateur parmi tous les écrans pliables à clapet actuellement disponibles.

La certification TÜV Rheinland ne couvre pas seulement la charnière pour 400 000 cycles de pliage, mais aussi l'écran lui-même, avec une construction multicouche dotée d'un film antireflet qui, selon Oppo, est cinq fois moins réfléchissant que les écrans pliables concurrents.

Et puis, bien sûr, il y a l'écran de couverture : plus grand que sur n'importe quel autre smartphone pliable et débordant de fonctionnalités. Il peut accomplir des tâches évidentes - comme faire office de viseur lorsque vous prenez des selfies avec l'appareil photo principal du téléphone - ou plus étonnantes.

Il est possible d'utiliser l'une des cinq horloges interactives à base d'animaux de compagnie, qui offrent une expérience similaire à celle des Tamagotchis, pour ajouter du caractère et du divertissement.

Si l'ensemble des fonctionnalités est un bon début, des ajouts tiers constitueraient une mise à niveau bienvenue. Pour l'instant, il est possible d'accéder aux commandes multimédia de Spotify à partir de l'écran de couverture, et la promesse d'une interaction avec Google Assistant lorsque le téléphone est fermé est également en cours de développement.

Oppo Find N2 Flip : logiciel

ColorOS 13 en renfort d'Android 13 au lancement

Une quantité presque écrasante de fonctionnalités

Quatre ans de mises à jour du système d'exploitation + cinq ans de mises à jour de sécurité

Le Find N2 Flip arrive avec la dernière version d'Android 13, habillée de la surcouche ColorOS 13 propre à Oppo.

Un peu comme l'interface One UI de Samsung, elle s'éloigne de l'Android standard dans quelques domaines clés et inclut des applications Oppo de première main qui reprennent certaines des applications natives de Google (comme un navigateur web et une boutique d'applications). Des ajouts tels que l'accès rapide au multitâche en écran partagé par un geste de balayage à trois doigts, une barre latérale intelligente universellement accessible et une fonctionnalité de fenêtre flottante sont autant d'atouts qui servent le grand format de l'écran et renforcent les capacités de productivité du téléphone.

En même temps, il y a presque trop de fonctionnalités. De nombreux utilisateurs ne s'aventureront probablement jamais à découvrir ce qu'est le moteur O1 Ultra Vision, à apprendre la différence entre Oppo Share et Nearby Share, ou à découvrir la liberté du mode Zen (il verrouille le téléphone pendant une période déterminée pour permettre une pause de votre appareil).

Le Find N2 Flip représente un changement positif notable dans la stratégie mobile globale d'Oppo, en égalant Samsung et en surpassant son engagement en matière de mises à jour. Le N2 Flip bénéficie ainsi de quatre ans de mises à jour du système d'exploitation et de cinq ans de mises à jour de sécurité, tout comme le nouveau Samsung Galaxy S23 Ultra. L'espoir est que cette promesse commence à faire son chemin vers d'autres appareils Oppo à l'avenir aussi, et pas seulement ses mobiles haut de gamme.

Oppo Find N2 Flip : appareil photo

50 Mpx principal + 8 Mpx ultra grand-angle

Appareil photo selfie 32MP

Caractéristiques de l'appareil photo en mode FlexForm

Vous trouverez un trio de caméras dans le boîtier du Find N2 Flip, un appareil photo principal de 50 Mpx et un appareil photo secondaire ultra grand-angle de 8 Mpx à l'arrière, ainsi qu'un appareil photo frontal de 32 Mpx, placé dans le haut de l'écran principal du téléphone.

Le capteur Sony IMX890 qui dirige l'appareil photo du N2 Flip est le même que celui que l'on trouve dans le dernier flagship de OnePlus, le OnePlus 11, bien qu'ici il soit soutenu par la puce MariSilicon X dédiée d'Oppo pour le traitement des images. Il ne semble pas y avoir de stabilisation optique de l'image.

Le traitement de l'image peut être pris en charge par la puce MariSilicon X, mais le réglage de la colorimétrie, grâce au partenariat permanent d'Oppo avec la célèbre marque d'appareils photo Hasselblad, définit l'aspect général des résultats obtenus par l'appareil photo du Find N2 Flip.

Il faut également tenir compte des avantages uniques de ce facteur de forme à clapet, en ce qui concerne la photographie. Ce grand écran de couverture permet de prendre rapidement et facilement des selfies, des portraits ou des vidéos à l'aide des capteurs principaux du téléphone, sans avoir à l'ouvrir. Inversement, vous pouvez prendre des photos normalement mais donner à votre sujet une idée de l'image finale que vous allez capturer, grâce à la fonction de prévisualisation de l'écran de couverture.

Dans le cadre de la capacité de la charnière à maintenir sa position entre 45 et 110 degrés, le mode FlexForm du téléphone est très utile pour prendre des photos, car il vous permet de déplacer l'interface de l'appareil photo vers l'une ou l'autre moitié de l'écran partiellement replié, tandis que l'inclinaison de l'appareil photo dans cette plage de mouvement définie facilite également la capture en mains libres.

Il existe également un mode appelé Camcorder Capture, qui ressemble beaucoup au mode FlexCam du Galaxy Z Flip 4. Il permet de tenir le téléphone latéralement tout en le repliant à 90 degrés pour reproduire la sensation et la position des mains d'un caméscope des années 90 lors de la capture de vidéos.

Oppo Find N2 Flip : performances

Puce MediaTek Dimensity 9000+

Configuration mémoire/stockage unique sur le modèle international

Poursuivant le partenariat que la société a conclu avec MediaTek pour la série Oppo Reno 8, le N2 Flip fonctionne généralement sur un SoC Dimensity 9000+, contrairement au Snapdragon 8 Plus Gen 1 que nous avions essayé dans notre test du Oppo Find N2 .

Bien que le silicium haut de gamme de MediaTek ne soit pas aussi bien établi que celui de Qualcomm, le 9000+ a déjà fait ses preuves dans le meilleur téléphone de jeu du moment - le Asus ROG Phone 6D Ultimate. Il y a donc beaucoup de puissance à portée de main pour tout, du multitâche au jeu.

Il n'y a qu'une seule configuration dont il faut se préoccuper au niveau international, avec 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1, ce que la plupart des utilisateurs devraient trouver plus que suffisant.

La connectivité est l'un des domaines où Oppo a essayé d'adapter l'expérience aux qualités uniques d'un téléphone pliable comme le Find N2 Flip. En plus d'une base solide grâce au Bluetooth 5.3 et au WiFi 6, le N2 Flip prend également en charge l'eSIM avec le support simultané de la double SIM 5G, tandis qu'un réseau d'antennes à 360 signifie que le NFC devrait fonctionner avec le téléphone tenu dans n'importe quelle orientation, ce qui est idéal pour les paiements sans contact dans les transports publics et autres.

Oppo Find N2 Flip : Batterie

Batterie de 4 300 mAh

Prise en charge de la charge SuperVOOC 44W

La plus grande batterie et la charge la plus rapide dans un appareil pliable.

L'une des grandes victoires de l'Oppo Find N2 Flip par rapport à ses concurrents à clapet est sa batterie et ses capacités de charge. Alors que le Motorola Razr 2022, le Galaxy Z Flip 4 et le Huawei P50 Pocket possèdent respectivement des batteries d'une capacité de 3 500mAh, 3 700mAh et 4 000mAh, le modèle d'Oppo débarque avec une formidable batterie de 4 300mAh qui devrait offrir une longévité supérieure.

Il en va de même pour les vitesses de charge, les Samsung, Motorola et Huawei prenant en charge respectivement une charge filaire de 25W, 30W et 40W. Le Find N2 Flip, quant à lui, est en tête de liste avec 44W (vous trouverez un chargeur SuperVOOC de 67W dans la boîte). Cela équivaut apparemment à une charge de 50 % en 23 minutes et de 100 % en moins d'une heure.

Si les affirmations d'Oppo doivent encore être mises à l'épreuve, la société assure que le téléphone peut offrir plus de 11 heures de lecture de films et que les cellules haute densité qu'elle a elle-même développées offrent 10 % de puissance supplémentaire par rapport à une batterie de même capacité dans un appareil équivalent.

Premier test en février 2023