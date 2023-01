Samsung Galaxy Z Flip4 vs Galaxy Z Flip3

Le Samsung Galaxy Z Flip4 présente des caractéristiques particulières qui en font un appareil pliable de grande qualité. Bien sûr, cette magie est en grande partie héritée du Galaxy Z Flip3, car les deux smartphones sont presque identiques.

Il y a de bonnes raisons de comparer le Galaxy Z Flip4 et l'ancien Z Flip3 5G, les deux smartphones étant toujours en vente, et ce guide vous aidera à choisir quel appareil est le plus adapté à vos besoins.

Galaxy Z Flip3 plié à 90 degrés (Image credit: Future)

Vous êtes déjà en possession d'un Galaxy Z Flip3 et vous vous demandez si le Z Flip4 vaut le coup d'être envisagé ? Les opérateurs de téléphonie mobile proposent des offres subventionnées qui vous permettent d'obtenir à petit prix un nouveau Z Flip4 avec un abonnement. Mais en vaut-il réellement la peine ?

Généralement, nous vous encourageons à acheter le téléphone le plus récent, mais les avantages du Z Flip4 par rapport à son prédécesseur sont assez peu nombreux.

D'autant que Samsung prépare actuellement de nouveaux téléphones ; le Galaxy S23 sera probablement lancé en février et les prochains téléphones pliables arriveront plus tard, aux alentours de l'été.



N'hésitez pas à jeter un coup d'oeil à notre guide des meilleurs smartphones pliables de 2022.

Galaxy Z Flip4 vs Galaxy Z Flip3 : prix et disponibilité

Samsung Galaxy Z Flip3 fermé (Image credit: Future)

Le Samsung Galaxy Z Flip3 est arrivé le 27 août 2021. Les modèles ne sont pas tous disponibles neufs chez Samsung dans tous les pays, mais vous pouvez trouver en France, chez le constructeur, le Z Flip3 5G de 128 Go pour 999 euros ou le 256 Go pour 1049 euros. Sur Amazon, ces prix tombent à 675 et 799 euros. L'achat d'un modèle d'occasion réduit encore ces prix.

Le Samsung Galaxy Z Flip4, plus récent, a été mis en vente le 26 août 2022. Le prix réactualisé commence en ce début d'année 2022 à 999 euros pour le modèle 128 Go. Le modèle de 256 Go coûte 1059 euros, tandis que le nouveau modèle de 512 Go coûte 1179 euros.

Avec le Galaxy Z Flip4, vous pouvez acheter une édition "sur mesure" dans une combinaison de couleurs personnalisable avec 256 Go de stockage. Cela induit un surcoût de 40 euros par rapport à un modèle normal de 256 Go, et il faut attendre quelques semaines pour que le téléphone arrive.

Galaxy Z Flip3 bespoke options (Image credit: Samsung)

Les Galaxy Z Flip sont des appareils chers, quel que soit le modèle que vous achetez, mais les offres ne manquent pas depuis un an. Au plein tarif, cependant, nous ne recommanderions jamais d'acheter le téléphone de l'année passée s'il coûte le même prix que le modèle plus récent. Même si le produit était exactement le même, ce qui n'est pas le cas, vous perdriez une année complète de mises à jour logicielles garanties.

Galaxy Z Flip4 vs Galaxy Z Flip3 : design

Le Z Flip4 (Image credit: Future)

Si vous n'êtes pas un expert de la marque Samsung, vous ne serez pas en mesure de différencier le Galaxy Z Flip3 du Galaxy Z Flip4, plus récent. Le design est presque entièrement inchangé. La charnière est un peu plus petite et les courbes sont un peu plus prononcées, mais à part ça le nouveau téléphone ressemble trait pour trait à l'ancien.

Les deux téléphones ont le même écran remarquablement grand lorsqu'ils sont ouverts, ainsi qu'un cadre étonnamment fin. Les côtés sont plats et abrupts. Le dos est composé de Gorilla Glass Victus dans le Galaxy Z Flip3 et de Gorilla Glass Victus Plus, légèrement plus résistant, dans le Z Flip4.

Ces smartphones à clapet de Samsung sont équipés de capteurs d'empreintes digitales qui fonctionnent correctement, mais qui peuvent être difficiles à viser, car ils sont très petits et situés sur le bord fin du téléphone.

Actuellement, les options de couleurs sont un peu limitées en fonction de la version que vous achetez et de votre pays. Le Galaxy Z Flip3 peut être trouvé en noir, crème, vert et lavande, mais les disponibilités sont limitées. Vous pouvez également toujours commander un Galaxy Z Flip3 sur mesure avec des combinaisons de couleurs personnalisées.

Galaxy Z Flip4 en lavande (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Le Galaxy Z Flip4 est actuellement disponible en lavande, graphite, or rose et bleu. Les modèles sur mesure avec des combinaisons de couleurs personnalisées sont également disponibles. Samsung aime aussi s'associer à des designers de luxe pour styliser ses téléphones pliables, comme avec le Z Flip4 Maison Margiela Edition, récemment proposé en quantité limitée. Alors restez à l'affût si vous avez le budget pour un téléphone portant le logo d'une marque de mode.

Les deux téléphones Galaxy Z Flip ont sensiblement la même taille. Avec ses 165,2 x 71,9 mm, le Flip 4 est légèrement plus petit et plus étroit que son prédécesseur de 166 x 72,2 mm. C'est dû à des bordures légèrement réduites et une charnière plus fine. Ils font tous deux 6,9 mm d'épaisseur, et le nouveau téléphone pèse 4 g de plus, soit 187 g.

Sur le Galaxy Z Flip4, la charnière gravée du logo ne dépasse plus autant que sur le dernier modèle, mais les améliorations sont minimes.

Les deux téléphones sont classés IPX8, ce qui signifie qu'ils sont tous deux résistants à l'eau, mais le "X" concerne la poussière et Samsung n'offre donc à ce niveau aucune protection. Les deux téléphones doivent rester à l'écart du sable et des particules fines.

Galaxy Z Flip4 vs Galaxy Z Flip3 : écran

Le Z Flip3 (Image credit: Future)

L'écran du Galaxy Z Flip4 est légèrement supérieur à celui de l'ancien modèle, mais les améliorations sont à peine perceptibles. Chaque Galaxy Z Flip utilise une dalle AMOLED pliable mesurant 6,7 pouces une fois dépliée. Il fonctionne avec une définition Full HD+ (2640 x 1080) et un taux de rafraîchissement de 120z.

Vous disposez également du même écran de couverture de 1,9 pouce avec la même définition de 260 x 512 et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le Z Flip4 est capable de faire varier la fréquence de rafraîchissement de l'écran principal, ce qui permet en toute logique de réaliser des économies d'énergie, mais cette amélioration est masquée par la batterie de plus grande capacité qui fait probablement bien mieux dans ce domaine.

Sur un téléphone pliable comme le Galaxy Z Flip, on pourrait imaginer devoir s'inquiéter du pli de l'écran, mais cela ne nous a jamais gênés sur aucun de ces modèles. La possibilité de fermer le téléphone ou de positionner les appareils photo avec le téléphone à moitié ouvert l'emporte largement sur la gêne occasionnée par un léger pli sur l'écran.

L'écran de couverture est également plus utile que ce à quoi on pourrait s'attendre, principalement parce qu'il peut agir comme un viseur de caméra selfie. Cela signifie que vous pouvez utiliser le meilleur appareil photo (le principal, celui au dos) pour prendre un selfie, plutôt que la camera de façade logée dans un poinçon.

Galaxy Z Flip4 vs Galaxy Z Flip3 : appareils photo

Le Z Flip4 (Image credit: Future)

Avec le Galaxy Z Flip4, Samsung propose un cours pour débutants sur la manière d'améliorer la qualité d'un appareil photo sans ajouter de mégapixels. Même si le Z Flip4 et le Z Flip3 offrent tous deux un appareil photo principal de 12 Mpx, le Z Flip4 possède un capteur beaucoup plus grand.

Lorsque le capteur est plus grand mais que le nombre de pixels reste le même, cela signifie que chaque pixel est plus gros, de sorte que le capteur peut capter plus de lumière lors de la prise de vue. Le Galaxy Z Flip4 utilise des pixels de 1,8 µm sur le capteur, contre 1,4 µm sur le Flip3. Il en résulte une luminosité jusqu'à 65 % supérieure pour les photos et les vidéos.

Grâce à l'amélioration de l'OIS (stabilisation optique de l'image) et du VDIS (stabilisation numérique de l'image vidéo), le Z Flip4 est plus performant dans toutes les conditions de prise de vue, notamment en cas de faible éclairage.

En pratique, vous ne remarquerez peut-être pas beaucoup la différence, à moins de comparer directement les photos. Les Galaxy Z Flip possèdent de bons appareils photo, mais ce ne sont pas les meilleurs téléphones à appareil photo que Samsung fabrique. Samsung réserve la vraie photographie à la gamme Galaxy S, et le Galaxy S22 Ultra est de ce point de vue notre smartphone préféré.

Galaxy Z Flip4 vs Galaxy Z Flip3 : caractéristiques et performances

Le Z Flip3 (Image credit: Future)

Le Galaxy Z Flip4 et l'ancien Z Flip3 ont été lancés avec la meilleure technologie mobile Qualcomm disponible à l'époque. D'après notre expérience, les améliorations apportées par Qualcomm entre le Snapdragon 888 sur le Z Flip3 et le Snapdragon 8 Plus Gen 1 sur le Z Flip4 sont notables.

Les deux téléphones ont également 8 Go de RAM comme seule option disponible, mais ne vous y trompez pas, le Z Flip4 est l'appareil le plus rapide. Les performances sont impressionnantes, qu'il s'agisse de jouer à des jeux, d'exécuter des applications ou simplement de parcourir l'interface OneUI de Samsung.

Un Galaxy Z Flip3 au bord de la mer (Image credit: Future)

Lors des tests, le Galaxy Z Flip4 a obtenu un score multi-core de 3980 dans Geekbench 5, ce qui est inférieur à celui de certains concurrents aux spécifications similaires, mais cela dépasse largement le Z Flip3, dont les scores sont plus proches de 2800. Cela équivaut à une augmentation de 42% du processeur pour le modèle le plus récent.

Un téléphone plus puissant dure plus longtemps. Comme les nouveaux logiciels et les nouvelles fonctionnalités du système sollicitent davantage le processeur, un téléphone plus récent sera mieux à même de suivre les mises à jour. De plus, en achetant un téléphone plus récent au lieu de l'ancienne génération, vous bénéficiez d'une année supplémentaire de mises à jour du système d'exploitation.

En termes de stockage, les deux téléphones offrent des options de 128 et 256 Go, mais le Samsung Galaxy Z Flip4 propose également une option de 512 Go.

Galaxy Z Flip4 vs Galaxy Z Flip3 : batterie

Le Z Flip4 (Image credit: Future)

Outre le capteur de l'appareil photo plus grand, l'amélioration la plus significative du Galaxy Z Flip4 concerne la batterie. Le Z Flip4 pèse plus lourd que le Z Flip3, et c'est probablement lié à sa batterie de plus haute capacité, soit 3 700 mAh. Cela représente une augmentation de 12 % par rapport à la batterie de 3 300 mAh du Z Flip3.

Nous tolérons un poids plus important (il est vrai qu'il ne s'agit que de quelques grammes !) si cela signifie une amélioration à deux chiffres de la batterie. Dans notre article, nous avions qualifié la batterie du Galaxy Z Flip3 de "plus gros inconvénient", car elle n'a jamais duré plus de deux jours d'utilisation.

Pour être honnête, la gestion de l'alimentation du Z Flip4 doit encore être améliorée, mais elle est incontestablement la meilleure des deux. Elle dure toute une journée sans trop de problèmes, même si nous continuons à la recharger chaque jours lorsque nous ne voulons pas nous inquiéter pour les dernières heures de la journée.

Galaxy Z Flip4 vs Galaxy Z Flip3 : lequel devriez-vous acheter ?

Les différences extérieures sont à peine perceptibles, mais Samsung a amélioré le Galaxy Z Flip4 juste assez pour qu'il vaille la peine de le choisir par rapport au Galaxy Z Flip3, à moins que vous ne puissiez vous le permettre financièrement. Les téléphones ont l'air presque identiques, que ce soit en main ou sur la fiche technique, mais il y a malgré tout quelques points clés que Samsung a corrigés avec le nouveau modèle.

L'appareil photo est sans aucun doute meilleur sur le Galaxy Z Flip4, avec de meilleurs clichés en basse lumière. Vous bénéficiez également d'une batterie plus grande. Les deux téléphones utilisent des processeurs Qualcomm rapides, mais le Z Flip4 nous a vraiment impressionnés par ses performances.

Galaxy Z Flip4 entièrement ouvert (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Cela ne veut pas dire que le Galaxy Z Flip3 soit un mauvais investissement actuellement. Le Galaxy Z Flip4, comme tous les téléphones pliants, est très cher. Si vous trouvez une sérieuse promotion qui fait du Z Flip3 une bonne affaire, foncez. Vous devrez peut-être le recharger plus souvent, mais vous aurez toujours beaucoup de style, et les autres mises à niveau ne vous manqueront pas beaucoup.

Les Galaxy Z Flip sont les meilleurs téléphones pliants pour la plupart des acheteurs, et Samsung a réussi à enchaîner les succès avec les Galaxy Z Flip3 et Z Flip4.