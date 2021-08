Prise en main du Samsung Galaxy Z Flip 3

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est probablement le meilleur smartphone pliable à clapet du moment - ce qui ne veut pas dire grand-chose vu la concurrence minimale se partageant le marché - mais il ne présente pas de changements majeurs par rapport à son prédécesseur. Il délivre un design robuste et un bel écran, bien que les caméras ne soient pas extraordinaires et que la batterie demeure relativement faible. De légères optimisations et un prix légèrement inférieur pourraient convaincre le grand public, plutôt réticent à l’adoption d’un smartphone pliable jusqu’à aujourd’hui.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est enfin arrivé. Vous vous demandez encore où est passé le Flip 2 ? Et bien, il semble que la version 5G du Galaxy Flip original compte techniquement comme tel, d’où ce bond générationnel surprenant.

Lancé aux côtés du Galaxy Z Fold 3, vous trouverez que le Z Flip 3 tient davantage d’une mise à jour itérative de son prédécesseur qu'à un nouvel appareil mobile censé révolutionner l’industrie. S’il dispose de quelques modifications bienvenues, le "grand" changement opéré est d’ordre tarifaire : le prix de lancement du Z Flip 3 est inférieur à celui du Flip original, bien que la réduction ne suffise pas à faire de ce smartphone l’un des meilleurs rapports qualité-prix de 2021, au sein du catalogue haut de gamme.

C'est le meilleur smartphone pliable à clapet qui existe actuellement - ce qui ne veut pas dire grand-chose, étant donné que sa seule concurrence se résume au Motorola Razr 2020 et au Z Flip original.



Au-delà de l’intérêt de passer d’un smartphone traditionnel à un smartphone pliable, le Z Flip 3 ne justifie pas son prix. En plus de certains problèmes avec le facteur de forme, comme la rigidité de sa fermeture ou le capteur d'empreintes digitales placé beaucoup trop haut, il compose avec des éléments à la qualité reprochable - telles qu’une batterie minuscule et des caméras mal choisies.

De ce fait, si le Galaxy Z Flip 3 constitue un smartphone des plus tendances, nous ne le recommanderions pas encore face à l’un des meilleurs smartphones premium de 2021.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est un support parfait pour lire les articles de TechRadar.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est disponible en deux versions. La première propose une capacité de stockage de 128 Go et coûte 1 059 €. La seconde monte à 256 Go et 1 109 €.

À titre de comparaison, le Galaxy Flip original était facturé 1500 € à sa sortie, en février 2020. Le Flip 3 se présente donc comme définitivement plus abordable, même s’il s’agit d’une somme coquette que vous paierez plus volontairement pour de nombreux modèles non pliables de qualité supérieure.

Il convient toutefois de souligner que le Flip original a perdu sa valeur assez rapidement et qu'il est désormais disponible à l'état neuf pour un prix inférieur au prix de lancement du Flip 3. Comptez 839 € en moyenne pour l’appareil pliable et ses 256 Go d’espace disponible.

Le Galaxy Z Flip 3 sera mis en vente le 27 août, mais les précommandes s’avèrent d’ores et déjà ouvertes.

L'une des options couleur du Samsung Galaxy Z Flip 3 est une jolie nuance lavande.

Design et écran du Samsung Galaxy Z Flip 3

À première vue, le Samsung Galaxy Z Flip 3 ne semble pas offrir grand-chose de différent de son prédécesseur. Attention néanmoins, les apparences peuvent être trompeuses et une fois que vous aurez le téléphone en main, vous remarquerez quelques améliorations.

Le nouveau smartphone pliable de Samsung possède un dos "Glasstic", c’est-à-dire majoritairement plastique avec du verre autour du module photo. C’est une alternative différente de l'original qui s’affichait tout en verre. Si ses dimensions et son poids semblent fondamentalement similaires à ceux de son prédécesseur, le Flip 3 se révèle plus résistant face aux chocs et aux chutes. Il est aussi plus facile à prendre en main, les mauvaises glissades se veulent donc - a priori - proscrites.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 peut rester à demi-ouvert si vous le souhaitez.

Cette fermeté rassurante est probablement due en partie au mécanisme de la charnière, moins branlant et plus fiable que celui du premier Z Flip.

Comme le Galaxy Z Flip original, le Z Flip 3 est doté d'un capteur d'empreintes digitales latéral, et reste difficile à atteindre en mode déplié. Il y a aussi un peu d'espace s’imposant entre les deux moitiés lorsque le téléphone est plié, ce qui rend ce dernier moins résistant en configuration fermée.

L'un des choix de conception les plus étranges du Z Flip original revient ici : lorsqu'il est plié, le Z Flip 3 adopte une forme presque carrée. Cela signifie qu'il peut dépasser ou résister lors de l’insertion dans de petites poches.

Le smartphone est disponible en sept couleurs différentes, notamment crème, noir, vert, lavante et trois exclusives vendues sur la boutique officielle de Samsung : gris, blanc et rose.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 délivre un écran principal de 6,7 pouces.

L'écran principal recycle la même dalle FHD+ de 6,7 pouces du modèle 2020, bien que son taux de rafraîchissement ait été augmenté à 120 Hz. Le mécanisme de pliage n'est pas trop contraignant derrière l'écran, contrairement au Flip original et à tous les modèles Fold - ce qui garantit un changement agréable.



Des optimisations plus importantes ont été apportées à l'écran extérieur, qui était de 1,1 pouce sur le Flip original, mais qui est passé à 1,9 pouce ici. Cela permet de voir plus facilement la nouvelle disposition de cet écran. Grâce aux nouveaux paramètres, vous pouvez modifier la disposition des applications sur l'écran de couverture. Et même imiter l’interface de votre montre Samsung Galaxy Watch 4.

Appareil photo et autonomie du Samsung Galaxy Z Flip 3

Le mode Flex du Samsung Galaxy Z Flip 3 vous permet de prendre des selfies facilement.

Cette section va être assez courte, car les spécifications de l'appareil photo et de la batterie sont les mêmes sur le Samsung Galaxy Z Flip 3 que sur ses prédécesseurs.

À l'arrière, on trouve un grand angle et un ultra grand angle de 12 Mpx chacun. Ces capteurs délivrent des pixels plus grands que ceux du Flip original, de sorte que les photos se révèlent plus lumineuses et plus colorées. La caméra frontale de 10 Mpx n'a pas changé non plus, mais nous ne connaissons pas la taille du capteur.

La collection de modes photo semble également identique. Il y a l’option Flex, qui vous permet de plier partiellement le téléphone en angle droit et d'utiliser un côté comme support pour maintenir l’autre stable. Le Flip 3 reprend aussi le mode standard du Galaxy S21. Le zoom est entièrement numérique et peut atteindre jusqu'à 10x.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 présente un espace gênant lorsqu'il est correctement plié.

La configuration de l'appareil photo n'est pas comparable à ce que vous trouverez sur d'autres fleurons récents de Samsung comme le S21, alors n'achetez pas ce téléphone en vous attendant à prendre des photos fantastiques.

Le Galaxy Z Flip 3 est équipé de la même batterie de 3 300 mAh que le modèle original, ce qui s’avère plutôt faible pour un téléphone doté d'un écran de 6,7 pouces. Nous supposons que le facteur de forme limite la taille de la batterie. Comme il s'agit d'une prise en main pratique, nous n'avons pas encore eu le temps de tester correctement l'endurance du téléphone, mais nous avons constaté que le Flip original avait parfois du mal à tenir une journée entière.

La charge de 15 W n'a pas bougé non plus, ce que nous aurions considéré comme lent si la batterie n'était pas relativement petite. La recharge sans fil est également disponible, toutefois elle fonctionne mieux lorsque le téléphone est replié en raison de l'emplacement de la bobine de recharge au sein du smartphone pliable.

Performances du Samsung Galaxy Z Flip 3

L'écran d'accueil du Samsung Galaxy Z Flip 3 est plus grand qu'auparavant.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 apporte quelques petites améliorations en termes de performances par rapport à son prédécesseur - la principale étant qu'il utilise le chipset Snapdragon 888, le processeur qui pilote actuellement les meilleurs smartphones Android haut de gamme.



Grâce à ce processeur, et aux 8 Go de RAM, le Flip 3 nous a semblé assez puissant dans ses usages quotidiens, particulièrement lorsque nous faisions défiler les menus ou les applications. Nous n'avons pas testé de jeux sur ce téléphone - nous étions trop occupés à le plier et le déplier ad nauseum - mais pour avoir évalué d’autres smartphones “Snapdragon 888”, il s’agira probablement d’un smartphone gaming convenable.

L’interface OneUI de Samsung offre une surcouche Android avec quelques applications de la société. Comme la plupart des menus Android, ce que vous en faites, ainsi que les bloatwares qui l'accompagnent, est en grande partie une question de goût personnel.

Pour conclure...

Vous pouvez porter le téléphone à moitié à l'intérieur de votre poche et l'autre à l'extérieur.

Ne commandez pas le Samsung Galaxy Z Flip 3 en vous attendant à un smartphone extrêmement différent du Z Flip original : il présente les mêmes dimensions, les mêmes objectifs photo, la même batterie et la même interface. Après l'avoir testé entièrement, nous ne sommes pas convaincus d’investir une somme colossale pour l’intégrer dans notre collection mobile. D’autant qu’il souffre de problèmes liés au facteur de forme plutôt répulsifs.

Il y a, cependant, quelques améliorations qui pourraient plaire à ceux qui ont laissé tomber le Flip original mais qui sont tentés par celui-ci. Le chipset est meilleur, l'écran extérieur s’avère plus grand et l'écran intérieur dispose d’un taux de rafraîchissement plus rapide.

C'est peut-être son prix qui vous séduira en fin de compte - bien que ce téléphone demeure onéreux, il affiche une incroyable remise par rapport à son prédécesseur. Nous espérons en tout cas que cette chute tarifaire perdurera dans le secteur des smartphones pliables et incitera la plupart des consommateurs à passer le cap.