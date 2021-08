Prise en main du Samsung Galaxy Z Fold 3

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est le premier smartphone pliable que nous recommandons aux suiveurs de tendances (qui ont les poches pleines). Ces early adopters seront absolument convaincus par la prise en charge du stylet S Pen, une plus grande durabilité et une étanchéité très appréciable. Il reste cher, mais son prix de départ est légèrement inférieur à celui de ses prédécesseurs - ce qui en fait un candidat de premier ordre pour entrer dans la famille très discrète des propriétaires de smartphones pliables.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 en résumé

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est conçu pour vous convaincre que "la troisième fois est la bonne" et que l’avenir des smartphones pliables s’avère glorieux. Tout du moins chez Samsung.

Bonne nouvelle : nous avons passé près d'une semaine avec le nouveau Z Fold 3 et il est devenu le premier smartphone pliable que nous pouvons recommander sans hésitation aux early adopters technophiles. Nous avons apprécié son design 2-en-1 familier, et son écran flexible de 7,6 pouces qui brille par sa durabilité.

Ce smartphone pliable semble en effet plus solide que ses deux prédécesseurs, et il est cette fois-ci étanche. Tandis que son écran intérieur, semblable à celui d'une tablette, a résisté à nos coups de stylet les plus agressifs grâce à l’inclusion des stylets S Pen et S Pen Pro de Samsung.

La prise en charge du S Pen est tout à fait pertinente sur un écran de cette taille, et c'est quelque chose que les utilisateurs réclamaient sur les deux premiers Fold. Il y a plus de surface d'écriture et de dessin ici que sur n'importe quel smartphone Galaxy Note. Il se révèle aussi plus pratique qu'une tablette traditionnelle de taille normale grâce au fait que vous pouvez le maintenir fermé à moitié et le glisser plus aisément dans une poche.

(Image credit: Future)

Le Z Fold 3 pourrait bien changer la façon dont vous utilisez votre smartphone au quotidien, si vous vous procurez le S Pen et un étui pour le transporter - le stylet est vendu séparément et ne se glisse pas à l'intérieur de l’appareil mobile. Ce sera un choc pour les fans de longue date du Note, même si nous avons trouvé le nouveau stylet plus grand et plus facile à prendre en main que le S Pen du grand smartphone de Samsung, de la taille d'un cure-dent.

Il faut également revoir ses attentes en matière de photographie : il s'agit d'un nouveau smartphone pliable doté de capteurs photo décents, mais qui ne possède pas le zoom puissant du Samsung Galaxy S21 et du Note 20 Ultra de l'année dernière. Un seul avantage ici : un objectif situé sous l'écran rend celui-ci plus imposant, hélas la perte de qualité de l'image s’avère perceptible.

L'argument commercial principal du Z Fold 3 est son prix légèrement inférieur à celui du Galaxy Z Fold 2. Plus convaincant encore sont les excellentes offres de reprise proposées par Samsung sur différents marchés.

Ceux qui se considèrent normalement comme des utilisateurs précoces, suivant de très près les tendances, mais qui conservent des doutes après la découverte des deux premières générations du Fold, pourront corriger ces derniers avec le Z Fold 3.

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 sera mis en vente à partir du vendredi 27 août en Europe. Les précommandes sont ouvertes dès à présent, depuis la boutique officielle de Samsung et chez les différents opérateurs mobiles dans les semaines à venir.

Le prix du Z Fold 3 est moins cher que le prix de lancement du Galaxy Z Fold 2, mais attention : les smartphones pliables sont toujours nettement plus chers que leurs alter egos classiques et haut de gamme, à l’instar des Samsung Galaxy S21 Ultra et iPhone 12 Pro Max.

(Image credit: Future)

Il commence à 1 799 €, avec une capacité de stockage de 256 Go. La doubler (soit obtenir un espace disponible de 512 Go) vous coûtera 100 € supplémentaires. En comparaison, le Z Fold 2 affichait une facture de 2 020 € lors de sa sortie en septembre 2020.

En France, Samsung propose des offres de reprise alléchantes - jusqu'à 200 € de réduction si vous rendez un ancien appareil de la marque, qu'il s'agisse d'un téléphone, d'une tablette d'une montre connectée, ou toute combinaison des trois - vous pouvez ajouter jusqu'à quatre appareils pour atteindre cette valeur maximale.

Pour toute précommande d’un Z Fold 3 depuis sa boutique, Samsung protège également votre smartphone gratuitement pendant un an via le programme Samsung Care. En outre, jusqu’au 26 août, vous recevrez un coffret d’accessoires comprenant une Flip cover avec S Pen et un chargeur rapide.

Design et écran du Samsung Galaxy Z Fold 3

Image 1 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 6 (Image credit: TechRadar) Image 6 sur 6 (Image credit: TechRadar)

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 conserve le design et les fonctionnalités de ses deux prédécesseurs, avec un écran principal de 6,2 pouces à l'extérieur du smartphone. En dépliant ce dernier, vous obtenez une dalle massive de 7,6 pouces à l'intérieur.

Les deux écrans et le mécanisme de charnière qui vous permet de plier et de déplier ce téléphone se combinent pour livrer le design le plus renversant de l'année 2021. Vous payez chaque centime de ce facteur "wow", avec l’impression de posséder une tablette pliable tenant dans votre poche. C'est remarquable, même si le Z Fold 3 reste plus épais que l’ensemble des smartphones haut de gamme sortis la même année, bien plus fins, légers, nettement moins chers. Le Z Fold 3 annonce un poids de 271 g, contre 282 g pour son prédécesseur.

Vous devrez aussi apprendre à ignorer la frontière perceptible entre l’écran principal et l’écran secondaire. Mais une fois rassemblés, vous serez hypnotisé par la dalle AMOLED géante qui vous fait face.

Jusqu'à présent, nous avons eu beaucoup de plaisir à jouer à des jeux sans que nos pouces ne couvrent l'intégralité de l'écran pour atteindre les commandes. Nous avons également visionner des vidéos YouTube à distance raisonnable, sans avoir à plisser les yeux. L'écran global du Z Fold 3 est tout simplement immense.

L'écran de couverture, qui a été étendu à 6,2 pouces lors du lancement du Z Fold 2 en 2020 en raison des nombreux commentaires reçus sur le Z Fold original, présente les mêmes dimensions ici. Mais son taux de rafraîchissement a été porté à 120 Hz, ce qui correspond à ce que nous avions précédemment sur l'écran intérieur. Malheureusement, en mode solo, cet écran de couverture ne prend pas en charge le S Pen ajouté.

Samsung a apporté des améliorations à la charnière, et les matériaux utilisés sont plus durables que ceux employés dans tous les smartphones pliables précédemment testés. Une fois déplié, le Z Fold 3 semble plus robuste que le Fold 2.

Appareil photo et caractéristiques du Samsung Galaxy Z Fold 3

(Image credit: TechRadar)

La configuration photo du Samsung Galaxy Z Fold 3 est identique à celle de l'année dernière : un capteur photo principal de 12 Mpx f/1,8, un ultra grand angle de 12 Mpx f/2,2 et un téléobjectif de 12 Mpx f/2,4 avec un zoom optique 2x.

Vous bénéficiez d’une stabilisation d'image optique via les caméras téléobjectif et ultra grand angle de cet appareil. La qualité de l’image demeure aussi bonne que sur le Z Fold 2, même si celle des caméras du Note 20 Ultra les surpasse aisément.

Maintenant que nous sommes en 2021, certains fans du Note peuvent s'attendre à mieux - et le S21 Ultra, qui utilise également un stylet S Pen, constitue l’alternative la plus recommandable pour les utilisateurs à la recherche du meilleur photophone avec stylet.

Le Galaxy Z Fold 3 est doté de deux autres capteurs, tous deux conçus pour prendre des selfies. Sur l'écran extérieur du téléphone, vous trouverez un objectif 10 Mpx f/2.2, qui correspond à ce que nous avons déjà vu sur le Z Fold 2.

Image 1 sur 3 La caméra sous écran est visible au centre ici (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 3 Un exemple de selfie pris avec la caméra sous écran (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 3 Le même selfie capturé avec l'écran frontal (Image credit: TechRadar)

Plus important encore, le Z Fold 3 est également équipé de la première caméra sous écran Samsung. Cachée sous le côté droit de l'écran intérieur, elle n'est pas totalement invisible. Vous serez en mesure de voir la caméra à travers lorsque l'écran est éteint. Il s'agit d'un objectif 4 Mpx f/1.8, et nous avons trouvé qu'il fonctionnait nettement moins bien que celui de l'écran frontal. Les photos prises avec cette option se révèlent beaucoup moins nettes.

Le Galaxy Z Fold 3 fonctionne avec la puce Qualcomm Snapdragon 888. Présente dans la grande majorité des smartphones haut de gamme de 2021, elle fonctionne superbement bien, quels que soient vos usages. Cette puce est associée à 12 Go de mémoire vive pour des performances supérieures.

Côté stockage, vous avez le choix entre un espace libre de 256 Go ou de 512 Go. Hélas, Samsung n’inclut pas d’emplacement pour carte micro SD, une absence qui se faisait déjà sentir sur le Z Fold 2.

(Image credit: Future)

Batterie et stylet S Pen

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est alimenté par une batterie de 4 400 mAh, soit 100 mAh de moins que la batterie du Z Fold 2. Nous ne pouvons pas encore nous prononcer sur la qualité de l'autonomie du Z Fold 3, car nous n'avons pas eu la chance de l'utiliser intensivement. Comme le Galaxy Z Fold 2 est capable de tenir une journée entière, nous nous attendons à une endurance similaire ici.

Il n'y a pas de chargeur présent dans la boîte du Galaxy Z Fold 3, vous devrez donc conserver votre modèle actuel ou en acheter un séparément.

Le Galaxy Z Fold 3 évolue sous Android 11, avec une surcouche One UI développée par Samsung. Elle présente quelques optimisations pour s'adapter à la conception pliable - par exemple, le clavier virtuel apparaît en deux sections distinctes.

L’inclusion du S Pen apparaît comme un atout majeur. C'est la première fois que Samsung allie stylet et smartphone pliable - pour autant, ce n'est pas une fonctionnalité indispensable d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent.

Image 1 sur 2 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 2 (Image credit: TechRadar)

Si vous aimez utiliser un stylet avec votre téléphone, vous allez adorer faire circuler le S Pen sur le grand écran de ce combiné. Cependant, il n'y a pas d’emplacement dédié pour loger le stylet et vous devrez acheter un étui spécifique pour ne pas le perdre.

L’usage du stylet s’avère agréablement fluide, bien qu’il soit quelque peu étrange de le passer sur la zone centrale de l'écran principal (vous pouvez sentir le pli divisant l’écran en deux). Toutefois, tant que vous n'appuyez pas trop fort, vous ne risquez pas de l'endommager. Il est également important de noter que le stylet S Pen ne fonctionne qu'avec l'écran principal, intérieur, de ce téléphone - vous ne pouvez pas l'utiliser sur l'écran extérieur.

Pour conclure...

Image 1 sur 5 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 5 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 5 (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 5 (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 5 (Image credit: TechRadar)

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 pourrait devenir un appareil révolutionnaire pour ceux qui ont laissé passer les deux générations précédentes de smartphones pliables Samsung.

En revanche, il ne convaincra pas les technophiles qui n’ont jamais été tentés par l’achat d’une tablette. Ces derniers pourraient davantage être séduits par l’autre pliable Samsung de 2021, le Z Flip 3, plus proche des smartphones haut de gamme modernes - et au prix plus raisonnable.

La prise en charge du stylet S Pen, que tout le monde réclamait il y a un an lors de la présentation du Z Fold 2, fait enfin ses débuts sur un smartphone pliable. Alors que Samsung semble prêt à abandonner la gamme Note.

Vous n'obtiendrez pas les meilleurs capteurs photo de Samsung sur le Z Fold 3, mais son tarif légèrement inférieur à son prédécesseur fait de ce modèle une porte d’entrée impressionnante vers les nouveaux appareils 2-en-1 du géant sud-coréen.