Samsung Galaxy Z Fold3, Z Flip3, Watch4 et Buds 2 : des offres chocs pour la rentrée

La gamme Samsung Galaxy s'étoffe en ce mois d'août, avec le lancement de deux smartphones à écran pliable, les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3, une montre connectée, la Galaxy Watch 4, déclinée en plusieurs éditions, ainsi que les écouteurs sans fil True Wireless Galaxy Buds2. Vous pouvez acquérir toutes ces nouveautés sur le Samsung Shop, à des tarifs très avantageux.

Découvrez ci-dessous comment bénéficier des meilleures offres promotionnelles Samsung, du 27 août au 30 septembre, dans la limite des stocks disponibles.

Samsung Galaxy Z Fold3

Le Galaxy Z Fold3 est l'ultime smartphone à écran pliable haut de gamme de Samsung. Vous le trouverez actuellement livré avec 256 ou 512 Go de stockage, aux tarifs respectifs de 1799 et 1899 euros. Avant remise, il s'agit déjà d'une baisse de prix intéressante par rapport à celui affiché par ses prédécesseurs, les Z Fold et Z Fold2, lors de leur lancement. Ce pour une qualité de fabrication et des performances nettement revues à la hausse.

Au-delà d'une façade plus esthétique (en noir, argent ou vert), le Galaxy Z Fold3 prend en charge le stylet S Pen, résiste plus durablement aux chocs et à l'eau, mais surtout présente un écran déplié de 7,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz très appréciable pour les gamers.

(Image credit: Samsung)

Du 27 août au 30 septembre 2021, Samsung vous offre divers avantages si vous achetez son appareil mobile phare sur la boutique officielle :

Jusqu’à 150 € remboursés pour l’achat du Galaxy Z Fold3 avec un ou plusieurs accessoires éligibles,

pour l’achat du Galaxy Z Fold3 avec un ou plusieurs accessoires éligibles, 100 € de bonus pour la reprise de votre ancien téléphone,

pour la reprise de votre ancien téléphone, La protection contre les dommages, même accidentels, de votre appareil avec un an de souscription gratuite à l' assurance Samsung Care+ ,

, Des points Samsung Rewards, correspondant à 5% du montant de votre achat et convertis en bon d'achat

Samsung Galaxy Z Flip3

Les mêmes bonus sont appliqués ici pour tout achat d'un modèle Galaxy Z Flip3. Ce smartphone pliable next-gen, au format clapet, s'avère également plus abordable que ses aînés, les Z Flip et Z Flip 5G. Alors qu'il était nécessaire de débourser au moins 1500 euros pour ces deux modèles, le Z Flip 3 vous est facturé à 1059 euros avec 128 Go d'espace libre - ou à 1109 euros si vous avez besoin de 256 Go de stockage supplémentaires.

(Image credit: Samsung)

Passer par la boutique officielle de Samsung France vous permet par ailleurs d'accéder à trois coloris exclusifs : le gris, le blanc et le rose. Les versions crème, lavande, verte et noire demeurent disponibles sur le site.

Le Galaxy Z Flip3 partage la même qualité de conception que le Galaxy Z Fold3. Léger et robuste, avec une certification d'étanchéité IPX8 appréciable, il intègre un écran FHD+/120 Hz de 6,7 pouces et une puce Snapdragon 888, qui exécute toutes vos applications et tous vos jeux énergivores. Qui plus est, il se range facilement dans votre poche de jean ou de veste.

Samsung Galaxy Watch4

Cette année, Samsung propose huit montres Galaxy Watch4 différentes. Les utilisateurs sportifs privilégieront la Watch4 standard, délivrant une interface Wear OS enrichie, un GPS et un moniteur de fréquence cardiaque très précis. La Watch4 Classic parlera davantage aux amateurs de montres urbaines et chics, incluant un cadran rotatif et de plus grandes tailles d'écran. Enfin, les modèles Bluetooth apparaissent logiquement moins chers que leurs équivalents 4G.

Quelle que soit l'édition qui remportera vos faveurs, sachez qu'elle vous octroie les mêmes capteurs, fonctionnalités et performances que l'ensemble de la gamme 2021 avec, en son cœur, le SoC Exynos W920 gravé en 5 nm.

(Image credit: Samsung)

Le Samsung Shop vous aide à choisir votre prochaine montre, en délivrant quelques extras additionnels :

Un crédit de 50€ à dépenser sur le Google Play Store ,

, Des points Samsung Rewards , équivalant à 10% de votre achat total,

, équivalant à 10% de votre achat total, 50 € de bonus pour toute reprise de votre ancienne smartwatch,

pour toute reprise de votre ancienne smartwatch, Et 50€ de plus s'il s'agit d'une smartwatch Samsung*

*pour profiter de ce bonus, vous devrez procéder à la reprise avant le 5 septembre 2021 et achetez une Samsung Galaxy Tab S6 Lite en complément - avec un back cover offert.

Samsung Galaxy Buds2

(Image credit: Samsung)

Les Samsung Galaxy Buds2 constituent une mise à niveau réussie des écouteurs sans fil originaux de la marque. Avec une suppression active du bruit efficace et une scène sonore parfaitement équilibrée, cette paire True Wireless vous isole aisément dans les transports, au bureau ou chez vous. Son élégance se décline en noir, vert, blanc ou lilas.

Si vous les commandez sur le Samsung Shop, vous recevrez en échange 5% de son montant en points Samsung Rewards - à dépenser comme il vous plaira au sein du catalogue Samsung.