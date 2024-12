Samsung Galaxy S25 : tout ce que l’on sait des caméras sur chaque modèle

Les téléphones Galaxy S de Samsung excellent presque toujours en termes de performance photographique, les modèles haut de gamme de la marque se classant souvent parmi les meilleurs smartphones pour la photographie. Ainsi, si l'on s'intéresse à la photographie mobile, la série Samsung Galaxy S25 pourrait être une source d'excitation.

Il est probable que les détails concernant le matériel de caméra de ces téléphones ne soient connus qu'en janvier, les fuites suggérant que ces appareils pourraient être présentés le 22 janvier. Cependant, d'autres fuites ont déjà révélé plusieurs spécifications possibles des caméras.

Ci-dessous, nous avons détaillé les spécifications de caméra probables pour les Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus et Samsung Galaxy S25 Ultra, ainsi que quelques informations sur les caméras que pourrait avoir le Samsung Galaxy S25 Slim, selon les rumeurs.

Nos prédictions ci-dessous reposent principalement sur les fuites, complétées par quelques suppositions éclairées pour combler les vides.

Samsung Galaxy 25 : Appareils photo supposés

Le Samsung Galaxy S24 (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy S25 Appareil photo principal 50MP (f/1.8, 1/1.56 pouce, 24mm) Appareil photo ultra-large 12 Mpx (f/2,2, 1/2,55 pouce, 13 mm, champ de vision de 120 degrés) Téléobjectif 10MP,( f/2.4, 1/3.94-inch, 67mm, zoom optique 3x) Appareil photo avant 12MP (f/2.2, 26mm)

On a entendu très peu de choses sur les caméras du Samsung Galaxy S25 jusqu'à présent, mais souvent, lorsqu'un détail clé ne fuit pas beaucoup, c'est parce qu'il ne change pas par rapport à la génération précédente, et c'est exactement ce que prétend TechManiacs.

Ou du moins, le site indique que le nombre de mégapixels des capteurs restera le même, mais note que des améliorations viendront au niveau du processeur de signal d'image (ISP) grâce au nouveau chipset, censé être un Snapdragon 8 Elite, et que d'autres améliorations matérielles pourraient avoir lieu.

Il ne précise pas quelles seront ces autres améliorations matérielles, mais il est possible que le Samsung Galaxy S25 bénéficie de nouveaux objectifs ou capteurs, tout en conservant le même nombre de mégapixels.

Dans tous les cas, il convient de prendre cette fuite avec des pincettes, mais pour l'instant, c'est tout ce que nous avons. Notre meilleure prédiction pour les caméras du Samsung Galaxy S25 est qu'elles seront similaires à celles du Samsung Galaxy S24, à savoir un capteur principal de 50 MP, un ultra-grand-angle de 12 MP, un téléobjectif de 10 MP (avec un zoom optique 3x) et un capteur frontal de 12 MP.

Dans le tableau ci-dessus, vous pouvez voir des informations plus détaillées sur ces caméras, bien qu'il n'y ait aucune garantie que le Galaxy S25 dispose exactement de celles-ci.

Samsung Galaxy 25 Plus : Appareils photo supposés

Le Samsung Galaxy S24 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy S25 Plus Appareil photo principal 50MP (f/1.8, 1/1.56 pouce, 24mm) Appareil photo ultra-large 12 Mpx (f/2,2, 1/2,55 pouce, 13 mm, champ de vision de 120 degrés) Téléobjectif 10MP,( f/2.4, 1/3.94-inch, 67mm, zoom optique 3x) Appareil photo avant 12MP (f/2.2, 26mm)

C'est exactement la même histoire avec le Samsung Galaxy S25 Plus, c'est-à-dire que la seule fuite de caméra jusqu'à présent (mentionnée ci-dessus) suggère que les caméras auront le même nombre de mégapixels que celles du Samsung Galaxy S24 Plus.

Cela ne garantit pas qu'il utilisera exactement les mêmes capteurs et objectifs, mais si des changements majeurs étaient prévus, on pourrait penser qu'ils auraient déjà fuité.

Donc, pour l'instant, nous prédisons un capteur principal de 50 MP, un ultra-grand-angle de 12 MP, un téléobjectif de 10 MP (avec un zoom optique 3x) et un capteur frontal de 12 MP, tout comme le Samsung Galaxy S24 Plus.

Nous prédisons également que, quel que soit le cas, le matériel de la caméra sera identique à celui du modèle standard du Samsung Galaxy S25, car les modèles de base et Plus ont généralement les mêmes caméras.

Samsung Galaxy 25 Ultra : Appareils photo supposés

Le Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy S25 Ultra Appareil photo principal 200MP (f/1.7, 1/1.3inch, 24mm) Appareil photo ultra-large 50MP Appareil photo périscopique 50MP,( f/3.4, 1/2.52-inch, 111mm, zoom optique 5x) Téléobjectif 10MP (f/2.4, 1/3,52 pouces, 67mm, zoom optique 3x) Appareil photo avant 12MP (f/2.2, 26mm)

Bien que les modèles de base et Plus ne semblent pas avoir de mises à jour de caméra, le Samsung Galaxy S25 Ultra devrait bénéficier de quelques améliorations de ce côté.

Plusieurs sources ont suggéré que le Samsung Galaxy S25 Ultra disposerait d'un nouveau capteur ultra-grand-angle de 50 MP, contre 12 MP sur le Samsung Galaxy S24 Ultra. Cependant, ces fuites affirment que les autres capteurs ne changeront pas. Cela signifierait que l'on aurait également un capteur principal de 200 MP, un téléobjectif 5x de 50 MP, un téléobjectif 3x de 10 MP et un capteur frontal de 12 MP.

Une première fuite de @BennettBuhner avait suggéré qu'il pourrait y avoir plus de mises à jour, notamment un capteur principal de 200 MP plus grand, proche de 1 pouce, un capteur à zoom variable de 50 MP (3x-5x), et un capteur à zoom 10x de 50 MP, ainsi que l'ultra-grand-angle de 50 MP plus largement mentionné. Cependant, puisque personne d'autre n'a confirmé cette affirmation et que la source n'a pas beaucoup d'antécédents, nous restons sceptiques.

Pour l'instant, notre meilleure supposition est que le Samsung Galaxy S25 Ultra aura essentiellement les mêmes caméras que le S24 Ultra, avec simplement un nouveau capteur ultra-grand-angle de 50 MP.

Samsung Galaxy 25 Slim : Appareils photo supposés

Le Samsung Galaxy S24 (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Il est possible qu'un Samsung Galaxy S25 Slim arrive en même temps que le reste de la série Samsung Galaxy S25, et bien que l'on ne sache pas encore grand-chose à son sujet, des rumeurs affirment que le Samsung Galaxy S25 Slim pourrait avoir une caméra "Ultra", ce qui pourrait signifier le capteur de 200 MP du Samsung Galaxy S24 Ultra.

La même source a récemment indiqué que le Galaxy S25 Slim disposerait d'une caméra « plus performante » que celle du Galaxy S25 de base, bien qu'étant donné qu'ils n'ont pas précisé les spécifications exactes de la caméra, il est difficile de savoir à quoi s'attendre.