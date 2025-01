Samsung Galaxy S25 : une fuite dévoile les specs, le prix et les couleurs

De nouveaux détails sur le Galaxy S25 ont filtré

Il y a des mises à jour sur le processeur, la mémoire vive, le prix et les couleurs

Le Galaxy S25 Slim pourrait être mis en vente à une date ultérieure

On en arrive à un point où il est rare de passer une journée sans rumeurs ou fuites concernant les Samsung Galaxy S25, et les informations non confirmées qui circulent aujourd'hui apportent plus de détails sur les spécifications, les prix et les coloris de ces appareils.

Les détails proviennent du célèbre leaker @ishanagarwal24. Bien que rien ne soit totalement nouveau ici, ces éléments viennent s'ajouter aux rumeurs précédentes, offrant une idée plus complète de ce à quoi s'attendre lorsque ces modèles feront leur apparition.

Selon cette source, des informations issues de la distribution indiquent que chaque modèle du Galaxy S25 sera équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, dans toutes les régions. Cela confirme l'absence des processeurs Exynos de Samsung sur certains modèles, contrairement à ce qui avait été fait avec la série Galaxy S24.

Du côté des spécifications, 12 Go de RAM seraient la norme pour tous les modèles, selon ces prévisions. Cela correspond aux fuites précédentes et représente une amélioration par rapport aux 8 Go du modèle standard de 2024 (voir notre test du Galaxy S24 pour plus de détails). Les Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra proposaient déjà 12 Go dès leur version de base.

Plus d'informations à venir

It seems like Samsung Galaxy S25 series is indeed getting Snapdragon 8 Elite for Galaxy in Europe too. (Retail sources)So that means all 3 devices could be Snapdragon-powered in most regions.There will be S24 in 512GB: €1,079. Other prices revealed were right.Standard…January 4, 2025

En ce qui concerne les coloris, les nuances standard prévues seraient Silver Shadow, Mint, Icy Blue et Navy pour les Galaxy S25 standard et Galaxy S25 Plus. Pour le Galaxy S25 Ultra, les teintes proposées incluraient Titanium Black, Titanium Gray, Titanium White Silver et Titanium Silver Blue.

D'autres options pourraient être proposées directement sur le site de Samsung, bien qu'elles varient probablement selon les régions. Les coloris listés ici concordent avec ce qui a été évoqué dans d'autres sources, laissant peu de place à d'éventuelles surprises de ce côté-là.

La fuite mentionne également un prix de 1 079 € pour le "S24 en 512 Go". En supposant qu'il s'agisse d'une faute de frappe et qu'il faille lire S25, cela représenterait un nouveau palier pour les options de stockage du modèle standard en Europe, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pour comparaison, le Galaxy S24 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage avait été lancé à 960 €.

Enfin, les téléphones seraient "légèrement plus compacts et légers", bien que le S25 devrait être plus grand. Dans une publication de suivi, la même source indique qu'il n'y a pour l'instant aucun signe d'un Galaxy S25 Slim, qui arriverait probablement plus tard que les autres modèles. Toutes ces informations devraient être confirmées aux alentours du mercredi 22 janvier.