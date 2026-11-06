La France abandonne sa taxe sur les données Internet, cinq jours seulement après son adoption

Les députés français avaient adopté, par 11 voix contre 10, une taxe de 0,055 € par gigaoctet transmis aux abonnés Internet français

Ses défenseurs espéraient récupérer 10 milliards d'euros par an, mais le gouvernement contestait aussi bien ce montant que la possibilité de mesurer équitablement les volumes de données

Cinq jours plus tard, l'Assemblée nationale a rejeté l'intégralité du volet recettes du budget par 458 voix contre zéro, entraînant l'abandon de la taxe

L'Assemblée nationale avait voté une taxe imposant aux fournisseurs de contenus de payer pour chaque gigaoctet transmis aux internautes français. Mais cette mesure n'aura survécu que cinq jours avant d'être rejetée à l'unanimité.

Les députés ont rejeté le volet recettes du budget 2027 par 458 voix contre zéro, selon LCP.

Tous les amendements adoptés au cours des trois semaines de débats ont été annulés, y compris la taxe au gigaoctet. Cela signifie que le texte transmis au Sénat correspond désormais au projet de loi initial du gouvernement, qui ne contenait pas cette mesure.

L'amendement, déposé par le député socialiste Laurent Lhardit, aurait obligé les fournisseurs de contenus à payer 0,055 € pour chaque gigaoctet transmis aux clients des fournisseurs d'accès à Internet français.

Il avait été adopté au début de la séance de 9 heures du vendredi 30 octobre, alors que seuls 35 des 577 députés de l'Assemblée nationale participaient au scrutin. Onze avaient voté pour, dix contre et quatorze s'étaient abstenus, selon le compte rendu officiel de la séance. Le gouvernement et le rapporteur général de la commission des finances, Philippe Juvin, s'y opposaient tous deux. Les auteurs de l'amendement estimaient qu'il permettrait de rapporter environ 10 milliards d'euros par an.

Le fonctionnement du dispositif était détaillé dans l'amendement lui-même. Les fournisseurs d'accès à Internet, ainsi que toute entreprise commercialisant un accès Internet auprès des particuliers ou des professionnels, auraient dû comptabiliser les données reçues par leurs clients et les attribuer à leurs expéditeurs. Cette opération devait être supervisée par le régulateur des télécommunications, l'Arcep, et l'administration fiscale française.

Les expéditeurs auraient été identifiés grâce au nom de leur entreprise et à leur numéro d'enregistrement auprès de l'Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Aucune information concernant le contenu des données ou leur destination précise n'aurait pu être exigée.

La mesure avait non seulement suscité l'opposition de responsables politiques français après son adoption surprise dans un hémicycle presque vide, mais également de vives critiques au sein du secteur technologique national. VideoLAN, l'organisation à but non lucratif derrière VLC, avait averti que cette taxe pourrait lui coûter plus d'un million d'euros par an, selon MacGeneration. Laurent Lhardit avait toutefois répondu que les plafonds prévus protégeraient l'organisation. De son côté, Xavier Niel, fondateur de l'opérateur Free, avait qualifié les députés d'« ignares incompétents » sur X.

Octave Klaba, fondateur d'OVHcloud, dont l'entreprise a augmenté certains tarifs de serveurs jusqu'à 87 % cet automne en raison du coût de la mémoire, avait calculé que pour un port de transit à 100 Gbit/s coûtant environ 6 300 € par mois, la taxe pourrait atteindre 1,02 million d'euros mensuels selon ses hypothèses de trafic. Il estimait l'exposition financière d'OVHcloud entre 23 et 70 millions d'euros par an.

Même les opérateurs chargés de mesurer les données n'étaient guère enthousiastes. La Fédération française des télécoms, qui représente notamment Orange, Bouygues Telecom et SFR, ne rejette pas l'idée que les grandes plateformes contribuent davantage au financement des réseaux, selon Freenews. Elle s'inquiétait toutefois de la charge technique et administrative d'un dispositif dont les recettes seraient versées au Trésor public plutôt qu'investies dans les infrastructures. La fédération préférait donc privilégier des négociations commerciales avec les plateformes.

Le vote solennel sur le volet recettes devait initialement avoir lieu le mardi 3 novembre, mais il avait été reporté parce que 758 amendements restaient à examiner à minuit le lundi, selon NosParlementaires. Le scrutin s'est finalement tenu le mercredi soir, et aucun groupe n'a voté en faveur du texte amendé. La proposition a donc été pratiquement enterrée avant même son arrivée au Sénat.

Pour réapparaître, cette taxe devrait être redéposée par un sénateur et obtenir le soutien d'une chambre dominée par la droite et le centre, notamment Les Républicains, une perspective que Next jugeait peu probable.

L'idée elle-même n'est toutefois pas abandonnée. Les socialistes avaient inscrit une version à 0,10 € par gigaoctet dans leur programme présenté cet été, en vue de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Des pressions internationales et plusieurs considérations politiques pourraient néanmoins empêcher sa concrétisation, alors que les pays cherchent parallèlement à attirer les investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Ce contexte pourrait constituer l'un des principaux obstacles au projet.

Au-delà de la France, cette proposition va à contre-courant des évolutions européennes. Bruxelles a consacré plusieurs années à examiner les demandes des opérateurs télécoms, qui souhaitent que les géants de la technologie contribuent au financement des infrastructures réseau. Ce débat, souvent désigné sous le terme de « fair share », n'a pourtant débouché, dans le Digital Networks Act proposé par la Commission européenne en janvier, que sur un mécanisme de coopération volontaire, sans contribution financière obligatoire.

Il faut également tenir compte de Washington. Donald Trump menace depuis longtemps d'imposer des droits de douane aux pays qui taxent les entreprises technologiques américaines. En juin 2026, il avait menacé d'appliquer des droits de douane de 100 % à tout pays instaurant une taxe sur les services numériques visant les entreprises américaines. Une contribution calculée par gigaoctet, dont les principaux payeurs seraient Google, Meta, Amazon et Netflix, serait difficile à présenter autrement.

Pour l'instant, la proposition est donc abandonnée. Rien ne change sur les téléphones ni sur les factures Internet des consommateurs et, apparemment, rien ne devrait changer dans le cadre du budget 2027. Mais cette idée pourrait réapparaître sous d'autres formes dans un avenir proche.