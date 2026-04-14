Pour reprendre la main sur le numérique, la France tourne le dos à Windows

La France « montre l’exemple » en misant pleinement sur la souveraineté numérique

Les systèmes d’exploitation Linux seront privilégiés face à Windows

Des plans sont déjà en place pour migrer une plateforme de données de santé

La France s’apprête à faire passer l’ensemble des postes informatiques de l’administration de Windows à Linux, dans le cadre d’une stratégie nationale visant à réduire les coûts et à limiter la dépendance aux géants technologiques américains.

L’initiative, pilotée par la Direction interministérielle du numérique (DINUM), imposera à chaque ministère de présenter son propre plan de migration d’ici l’automne 2026. Les services informatiques comme la DINUM lanceront le mouvement avant les autres administrations.

« La DINUM coordonnera un plan interministériel visant à réduire les dépendances non européennes », a indiqué la direction dans une annonce officielle.

Cap sur la sortie des outils des géants américains

Ce qui se joue en France s’inscrit dans un mouvement plus large en Europe, où plusieurs États membres cherchent à réduire leur dépendance aux grandes entreprises technologiques américaines et à reprendre le contrôle de leurs logiciels.

« La souveraineté numérique n’est pas une option, c’est une nécessité stratégique », a écrit la ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Anne Le Hénanff.

« La France montre l’exemple en accélérant la transition vers des solutions souveraines, interopérables et durables. »

La démarche ne concerne pas uniquement Windows. Les outils collaboratifs, le cloud et les infrastructures, les systèmes d’IA, les bases de données et les réseaux sont également examinés dans le cadre de cette dynamique souveraine.

Le gouvernement français a déjà confirmé son intention de migrer une plateforme de données de santé vers une autre « solution de confiance ». Les agents de la Caisse nationale de l’Assurance maladie (CNAM) ont par ailleurs accès à des alternatives logicielles locales telles que Tchap, Visio et FranceTransfert.

Concernant le remplacement des systèmes Windows par Linux, les bénéfices sont doubles. Les alternatives open source offrent à la France un meilleur contrôle sur la sécurité et les mises à jour. De plus, la nature même de l’open source limite l’enfermement propriétaire et les coûts élevés de licences.

« Nous devons nous détacher des outils américains et reprendre le contrôle de notre destin numérique », a conclu le ministre de l’Action et des Comptes publics, David Amiel.