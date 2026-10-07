La Norvège s’apprête à devenir le premier pays à interdire temporairement les lunettes connectées

Le gouvernement norvégien prévoit d’interdire l’utilisation des lunettes connectées dans les espaces publics.

Cette interdiction concernerait notamment les parcs, les plages, les musées et les salles de sport.

Bien que cette mesure soit temporaire, le gouvernement norvégien souhaite mettre en place une législation permanente à l’avenir.

La Norvège est devenue le premier pays à proposer une interdiction temporaire des lunettes connectées équipées d’une caméra et de fonctions d’intelligence artificielle dans certains espaces publics, sur fond d’inquiétudes croissantes concernant le respect de la vie privée.

Selon Ars Technica, le gouvernement norvégien envisage une interdiction générale dans certains lieux publics où il estime que les personnes sont particulièrement susceptibles d’être enregistrées sans leur consentement. Cette annonce intervient alors que l’enseigne néerlandaise d’optique Hans Anders a retiré cette semaine les Ray-Ban Meta de plus de 400 magasins.

Les lunettes connectées seraient notamment interdites dans les parcs, sur les plages, dans les musées, les écoles, les crèches, les centres commerciaux, les établissements de santé, les salles de sport et lors d’événements publics. Leur utilisation dans un cadre privé, par exemple au domicile de leur propriétaire, resterait en revanche autorisée.

Cette interdiction serait dans un premier temps temporaire. Le gouvernement norvégien semble toutefois déterminé à instaurer à terme une réglementation permanente et prévoit de faire appel à un groupe d’experts pour participer à l’élaboration de la future législation.

Pour justifier cette proposition, le ministre norvégien de la Numérisation, Torgeir Micaelsen, a déclaré être « préoccupé par l’arrivée de nouvelles technologies puissantes qui exposent les personnes au risque d’être photographiées, filmées ou enregistrées à leur insu ».

Selon lui, une interdiction temporaire permettrait de disposer du temps nécessaire pour « mener une évaluation approfondie et organiser un débat éclairé susceptible de poser les bases d’une réglementation permanente ».

Pour que cette interdiction soit adoptée, le Parti travailliste au pouvoir devra toutefois obtenir le soutien de partis d’opposition, puisqu’il ne dispose pas de la majorité absolue au Parlement norvégien. Le gouvernement affirme néanmoins vouloir présenter le projet de loi « dès que possible ».

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(Image credit: Meta)

Les lunettes connectées ont déjà conduit les autorités et certaines entreprises de plusieurs pays à mettre en place une multitude d’interdictions ponctuelles, une approche que beaucoup jugent insatisfaisante. La stratégie beaucoup plus large envisagée par la Norvège constituerait donc une première et pourrait servir de modèle à d’autres pays souhaitant instaurer des interdictions ou d’autres restrictions.

Le gouvernement australien a récemment annoncé que l’utilisation des lunettes connectées serait interdite dans les espaces de travail fédéraux, les centres de services publics et les bâtiments des collectivités locales. Il envisage également de restreindre leur utilisation dans les espaces publics. La ville de Sydney s’est de son côté associée à quatre autres collectivités locales pour interdire ces appareils dans les piscines publiques, les salles de sport, les crèches, les bibliothèques et d’autres lieux.

Des interdictions plus localisées ont également fait leur apparition ailleurs. Au Royaume-Uni, la chaîne de pubs Wetherspoons et certains restaurants ont instauré leurs propres restrictions. Les cinémas britanniques pourraient prochainement leur emboîter le pas, même si les inquiétudes concernent dans ce cas davantage le piratage des films que le respect de la vie privée.

L’une des principales préoccupations liées aux lunettes connectées vient de leur discrétion. Elles disposent certes d’un voyant lumineux signalant lorsqu’une vidéo est enregistrée, mais certains utilisateurs sont parvenus à le désactiver ou à le masquer. Pour limiter ce type de détournement, Meta a déployé une mise à jour empêchant désormais ses lunettes d’enregistrer une vidéo lorsque la LED est obstruée.