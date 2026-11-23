Un patient équipé d’un implant Neuralink a joué à GTA 6

Une vidéo de cette session de jeu circule sur les réseaux sociaux

L’implant cérébral permettrait de contrôler l’ensemble des actions du jeu

Au fil des années, nous avons assisté à plusieurs démonstrations impressionnantes de la technologie d’implant cérébral de Neuralink. Ces minuscules puces peuvent transformer des intentions cérébrales en paroles ou en actions dans le monde réel. Le dernier exemple de leur potentiel prend une tournure particulièrement actuelle.

Comme le rapporte Interesting Engineering, Neuralink a publié une courte vidéo sur les réseaux sociaux. Elle montre un patient participant à un essai clinique progresser dans une mission de GTA 6. Les données provenant de l’implant Neuralink apparaissent en surimpression sur les images du jeu.

Le joueur semble combiner de petits mouvements physiques, notamment des pressions du doigt, avec son activité cérébrale. Le dispositif lui permettrait néanmoins de contrôler toutes les actions de GTA 6, qu’il s’agisse de combattre, conduire, tirer ou piloter un appareil.

Neuralink ne fournit pas beaucoup de précisions sur les conditions de l’expérience. Le participant explique toutefois qu’il est « assez fou » de pouvoir contrôler ainsi Jason, le protagoniste de GTA 6. Selon lui, l’implant lui a ouvert une véritable « fenêtre sur le monde ».

Des recherches toujours en cours

Playing GTA VI with a Neuralink https://t.co/ViFjXK9OSVNovember 20, 2026

Une fois encore, les détails techniques du dispositif restent assez limités. Le patient explique qu’il devait auparavant se contenter de jeux reposant sur de simples pressions sur l’écran d’un iPad. Grâce à son implant Neuralink, il peut désormais accéder à des commandes beaucoup plus complexes.

Ces puces fonctionnent en associant certains types d’activité cérébrale à des intentions précises. Après un entraînement approfondi, elles apprennent à reconnaître les schémas d’activité neuronale correspondant à des commandes comme « appuyer sur A » ou « toucher B ».

Comme le précise Neuralink dans sa publication, les recherches se poursuivent. Ces implants ne disposent pas encore d’une autorisation réglementaire de commercialisation. Ils restent exclusivement accessibles aux volontaires participant à des essais cliniques.

Cette nouvelle démonstration met véritablement en évidence le potentiel de la technologie. Neuralink et d’autres entreprises travaillent activement au développement d’implants cérébraux intelligents. L’espoir est de rendre ces dispositifs plus largement accessibles, dans un avenir pas trop lointain, aux personnes qui en ont besoin.