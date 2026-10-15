GTA 6 pourrait sortir sur PC dès début 2027, et les fans pensent que Rockstar veut devancer un émulateur PS5

La version PC de Grand Theft Auto 6 sortirait au premier trimestre 2027, quelques mois après les éditions consoles

Certains fans pensent qu’un lancement en 2028 était initialement possible avant une accélération du calendrier

Une théorie évoque la volonté de Rockstar de devancer un éventuel émulateur PS5

Un nouveau rapport affirme que la version PC de Grand Theft Auto 6 sortira au début de l’année 2027. Plusieurs fans pensent déjà que Rockstar Games chercherait ainsi à devancer les progrès d’un éventuel émulateur PS5.

L’information vient de GamesBeat, qui affirme que Rockstar prévoit une sortie de GTA 6 sur PC « au premier trimestre 2027 ». Le média cite quatre sources du secteur connaissant les plans du studio et ayant demandé à rester anonymes.

Cette information reste à prendre avec prudence puisque Rockstar n’a toujours annoncé aucune version PC. L’hypothèse attire néanmoins l’attention : GTA 6 arriverait alors sur ordinateur quelques mois seulement après les versions PS5 et Xbox, alors que GTA 5 avait attendu environ un an et sept mois avant son portage PC.

Certains joueurs pensent que Rockstar aurait accéléré ce calendrier afin d’anticiper les progrès d’un éventuel émulateur PS5. Un tel logiciel pourrait théoriquement permettre à certains utilisateurs PC d’exécuter la version console avant la commercialisation officielle sur ordinateur, tout en évitant un second achat.

Sur Reddit, un utilisateur estime ainsi que Rockstar ne voudrait pas patienter une année supplémentaire avec « l’émulateur PS5 dans son rétroviseur ». D’autres avancent qu’une version émulée pourrait apparaître très rapidement après la sortie console.

Plusieurs commentaires mentionnent également les récentes fuites attribuées à Cyberleek, relayées notamment par GamesRadar, et suggèrent que Rockstar souhaiterait accélérer la commercialisation afin de réduire les risques liés aux versions circulant illégalement.

D’autres participants à la discussion considèrent ainsi qu’une sortie PC initialement envisagée pour 2028 aurait pu être avancée face à la vitesse des nouveaux outils d’émulation et de recompilation.

Une autre théorie estime au contraire que Rockstar évite simplement d’annoncer trop tôt la version PC afin de maximiser les ventes des éditions consoles. Plusieurs hausses de prix importantes ont récemment touché les PS5 et PS5 Pro à l’approche du lancement du jeu.

Certains fans considèrent cette stratégie comme très plausible et soupçonnent la version PC d’être déjà largement avancée, avec un décalage volontaire destiné à favoriser les ventes sur consoles.

Aucune confirmation officielle n’existe encore. Les joueurs PS5 et Xbox n’auront en revanche plus longtemps à patienter : GTA 6 reste officiellement prévu pour le 19 novembre 2026.

De nouvelles informations publiées récemment ont par ailleurs révélé plusieurs éléments supplémentaires concernant le gameplay, notamment la taille du monde ouvert, sa faune et son système météo dynamique.