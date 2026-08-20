GTA 6 fuite encore : du gameplay, toute la carte et une nouvelle cinématique apparaissent en ligne

MISE À JOUR : une troisième vidéo a désormais fuité, comme l’avait annoncé le pirate. Elle montre davantage de gameplay, notamment une nouvelle cinématique liée à une mission de l’histoire. Cet article a été mis à jour avec ces informations.

Grand Theft Auto 6 est de nouveau victime d’une fuite, avec des images montrant du gameplay et l’intégralité de la carte

L’auteur de la fuite exige des excuses et une déclaration de Rockstar Games concernant ses récentes décisions sur les jeux physiques, avec des « commandements » publiés dans un manifeste

L’auteur de la fuite a tenu sa promesse avec un troisième extrait apparu en ligne, montrant davantage de gameplay et une nouvelle cinématique

Rockstar Games s’apprête à lancer Grand Theft Auto 6, avec une nouvelle présentation qui doit être diffusée sur Netflix. Mais le studio et sa maison mère, Take-Two Interactive, doivent d’abord faire face à une perturbation majeure.

GTA 6 a une nouvelle fois fuité, révélant du gameplay inédit et l’intégralité de la carte de Leonida. Le groupe de hackers Cyberleek affirme être à l’origine de cette intrusion. Insider Gaming indique également que les images proviendraient probablement d’une ancienne version. Selon l’informateur réputé Nate The Hate, elles dateraient de plus d’un an.

Sans entrer dans les détails des images ayant fuité, pour des raisons évidentes, leur niveau de finition et de réalisme apparaît élevé. Cela laisse penser que la version finale pourrait être à la hauteur des attentes de nombreux fans.

Plus important encore, Cyberleek a publié un manifeste pour protester contre Rockstar. Le groupe menace de continuer à « perturber leurs opérations » en faisant fuiter du contenu du jeu jusqu’à ce que le studio publie une déclaration et présente ses excuses. Sans surprise, Cyberleek a tenu sa promesse et diffusé un nouvel extrait en ligne, montrant davantage de gameplay ainsi qu’une cinématique de l’histoire.

Ces fuites et cette demande d’excuses trouvent leur origine dans la volonté de Cyberleek de s’opposer à la disparition des disques physiques, poussée notamment par Sony et Rockstar. Le manifeste contient plusieurs « commandements », dont l’arrêt total des précommandes numériques, la préservation du contenu solo et la fin de la vente de « faux DLC solo ».

(Image credit: Rockstar Games)

Il s’agit désormais de la troisième fuite majeure de GTA 6 à l’approche de sa sortie. La première avait montré des séquences de gameplay très préliminaires et inachevées. La deuxième avait dévoilé la première bande-annonce du jeu quelques heures avant sa diffusion sur YouTube.

Ces fuites ne semblent pas près de s’arrêter, malgré les nombreuses demandes de retrait DMCA envoyées par Take-Two Interactive et Rockstar Games contre des publications diffusées sur les réseaux sociaux. Cyberleek laisse par ailleurs entendre que ses « commandements » ne concernent pas uniquement Rockstar et que d’autres éditeurs pourraient également être visés par des fuites.

Certaines pratiques récentes de Rockstar Games ont suscité des critiques et ont été qualifiées d’anti-consommateurs. C’est notamment le cas concernant la propriété des jeux, qui devient de fait inexistante sans disque physique.

Cependant, le chantage n’est acceptable dans aucun scénario. Il est illégal et ne poussera probablement pas Rockstar Games, ni aucun autre développeur ou éditeur, à accepter ces propositions ou à revenir sur des décisions controversées.

Les joueurs continueront à défendre la préservation et la propriété des jeux, mais il va sans dire que ce n’est clairement pas la bonne manière de s’y prendre.