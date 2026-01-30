Pour éviter les leaks, Rockstar pourrait sabrer les versions physiques de GTA 6

Grand Theft Auto 6 ne serait disponible qu’en version numérique lors de sa sortie, selon un nouveau rapport

Un informateur réputé pour la fiabilité de ses annonces concernant les dates de sortie de plusieurs portages affirme que cette décision viserait à éviter de nouvelles fuites au lancement

Il est indiqué que la version physique pourrait arriver quelques semaines plus tard, voire pas avant le début de l’année 2027

Un nouveau rapport affirme que Grand Theft Auto 6 ne sera proposé qu’en version numérique au lancement, afin de limiter les risques de fuites.

D’après le site polonais PPE.pl (relayé par VGC), l’informateur « de confiance » Graczdari, actif dans la distribution physique de jeux en Europe, a indiqué que Take-Two ne prévoyait pas pour l’instant de sortie physique de GTA 6, en raison du risque de fuites liées à l’histoire ou au gameplay.

Le jeu sortirait donc d’abord en version numérique, avec une version physique prévue plus tard. Mais les informations divergent : certains rapports évoquent un délai de trois à quatre semaines, tandis que d’autres parlent d’un lancement physique repoussé à 2027.

« On entend de plus en plus que la version physique ne sortira pas en même temps que la version numérique, pour éviter les fuites », a déclaré la source.

« Les retours sont contradictoires : certains annoncent une sortie physique trois à quatre semaines après la version numérique, d’autres parlent du début de l’année 2027. Davantage d’informations sont attendues à la mi-février. »

Ce rapport reste à prendre avec des pincettes pour l’instant, car l’idée d’un GTA 6 uniquement numérique – alors qu’il s’agit de l’un des jeux les plus attendus de tous les temps – pourrait avoir un impact massif sur les ventes du studio, d’autant plus que le jeu ne sera pas disponible sur PC au lancement.

Cela dit, il convient de noter que Graczdari a déjà fait ses preuves en annonçant avec précision les dates de sortie de la version physique d’Oblivion: Remastered, de la version PS5 de Microsoft Flight Simulator, ou encore du portage Nintendo Switch 2 de Sonic Racing: CrossWorlds.

GTA 6 a déjà été la cible de plusieurs fuites par le passé : la toute première bande-annonce avait été publiée en ligne avant la date officielle en 2023, et d’autres contenus (notamment des animations en cours de développement) avaient ensuite émergé sur Reddit.

GTA 6 devait initialement sortir le 26 mai 2026, mais la sortie a été repoussée. Le jeu est désormais attendu pour le 19 novembre 2026 sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.