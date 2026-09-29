PS6 vs Xbox Helix : une fuite donne 40 % de puissance brute en plus à la prochaine Xbox

Une source affirme que les puces de la PS6 et de la Xbox Helix ont été « taped out », c’est-à-dire finalisées avant leur envoi en fabrication

La même fuite évoque 56 TFLOPS pour la Xbox Helix et 40 TFLOPS pour la PS6

À titre de comparaison, la PS5 Pro atteint environ 16,7 TFLOPS et la Xbox Series X 12 TFLOPS

Le lancement des consoles de prochaine génération de Sony et Microsoft se rapproche progressivement, et une nouvelle rumeur affirme que les puces de la PlayStation 6 et de celle qui porte actuellement le nom de Xbox Helix ont désormais été « taped out » — autrement dit, leur conception serait finalisée avant transmission aux fabricants.

L’information vient du leaker réputé KeplerL2, relayé par VideoCardz. La source avance également environ 40 TFLOPS pour le matériel Sony et 56 TFLOPS pour Microsoft.

TFLOPS signifie Tera Floating-Point Operations Per Second et mesure le nombre de milliers de milliards d’opérations en virgule flottante qu’un processeur peut effectuer en une seconde.

Cette valeur donne une indication de la puissance brute, mais ne raconte pas toute l’histoire. L’architecture, la bande passante mémoire et de nombreux autres choix techniques auront également un rôle essentiel.

Sur le papier, la future Xbox posséderait tout de même environ 40 % de puissance brute supplémentaire. Un précédent invite cependant à la prudence : la Xbox Series X disposait déjà d’un avantage d’environ 20 % en TFLOPS sur la PS5 en 2020, sans que cela produise systématiquement des jeux visuellement supérieurs.

Les comparaisons directes avec la génération actuelle restent également délicates puisque de nombreux paramètres changeront simultanément. TweakTown rappelle que la PS5 atteint environ 10,28 TFLOPS, la PS5 Pro environ 16,7 TFLOPS en fonctionnement typique et 18,05 TFLOPS en pic, contre 12 TFLOPS pour la Xbox Series X.

Mais combien coûteront-elles ?

Les précédentes fuites suggèrent que la Xbox Helix comme la PlayStation 6 utiliseront des CPU de la famille AMD Zen 6 et une architecture graphique AMD RDNA 5.

Il a également été question de 30 Go de RAM pour la PS6, sans estimation comparable encore suffisamment précise pour la machine de Microsoft.

Les discussions sur Reddit montrent cependant que de nombreux joueurs accordent relativement peu d’importance aux chiffres de TFLOPS divulgués, précisément parce qu’ils ne se traduisent pas directement en performances réelles dans les jeux.

La question du prix paraît nettement plus inquiétante. Plusieurs utilisateurs anticipent une hausse tarifaire massive et commencent déjà à douter du maintien de consoles réellement abordables durant cette génération.

La pénurie persistante de mémoire contribue à ces craintes. La hausse des coûts des puces RAM touche déjà une grande partie du matériel informatique et gaming.

Quant à la date de sortie, mieux vaut ne pas s’attendre à une commercialisation imminente. Les estimations actuelles rendent un lancement avant 2028 peu probable, même si les principaux processeurs sont effectivement désormais finalisés.

D’ici là, GTA 6 devrait fournir suffisamment de matière pour patienter.