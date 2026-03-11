La prochaine Xbox fuite déjà… et « Project Helix » pourrait tout changer

La prochaine console de Microsoft porte le nom de code Project Helix

La PDG d’Xbox affirme qu’elle « mènera en matière de performances »

Des rumeurs évoquent une console puissante, possiblement hybride PC, attendue en 2027

Cela fait environ trois semaines qu’Asha Sharma a pris ses fonctions à la tête d’Xbox, succédant à Phil Spencer après un long mandat. Lors de l’annonce de sa nomination, elle avait réaffirmé son engagement envers la plateforme. De nouveaux éléments émergent désormais au sujet de la console de nouvelle génération.

Un premier détail concerne son nom de code : Project Helix sera la prochaine Xbox, comme l’a révélé Sharma dans une publication sur X (anciennement Twitter). Le compte officiel Xbox a ensuite partagé une courte vidéo teaser. Sharma écrit : « Project Helix mènera en matière de performances et fera fonctionner vos jeux Xbox et PC », mettant en avant la polyvalence attendue tout en laissant entendre que les rumeurs évoquant une console hybride PC pourraient être fondées.

Si des appareils estampillés Xbox ont déjà vu le jour, notamment sous la forme des consoles portables ASUS ROG Xbox Ally, plusieurs rumeurs indiquent que la véritable console de nouvelle génération arriverait en 2027. Plus récemment, la PDG d’AMD, Lisa Su, aurait déclaré que le développement progressait bien. D’après les informations disponibles, la console viserait une expérience haut de gamme avec un niveau de performance élevé.

Great start to the morning with Team Xbox, where we talked about our commitment to the return of Xbox including Project Helix, the code name for our next generation console.Project Helix will lead in performance and play your Xbox and PC games. Looking forward to chatting about… pic.twitter.com/Xx5rpVnAZIMarch 5, 2026

Ce dernier point constitue quasiment une exigence pour rivaliser directement avec les PC avancés et les autres consoles, qu’il s’agisse de modèles à venir ou de la génération actuelle.

Si les informations selon lesquelles Project Helix serait un hybride PC se confirment, cela pourrait appuyer l’affirmation de Sharma concernant le leadership en matière de performances. La console pourrait être partiellement évolutive, permettant des améliorations au fil du temps grâce au remplacement de certains composants matériels ou autres éléments.

Cette orientation s’inscrirait également dans la stratégie actuelle d’Xbox consistant à rendre ses jeux accessibles sur un large éventail d’appareils via le Game Pass et le cloud gaming. Une part importante de cette stratégie repose sur l’expansion au-delà de la console elle-même, en permettant aux joueurs de diffuser des titres sur d’autres plateformes. Le retour à une console de nouvelle génération pourrait marquer un certain retour aux sources. Toutefois, toute nouvelle Xbox devra dépasser les performances des Xbox Series X et Xbox Series S, toutes deux lancées en novembre 2020.

The next generation of Xbox console: Project Helix pic.twitter.com/YQUrCgCb9JMarch 5, 2026

Étant donné qu’il s’agit de la première annonce majeure d’Asha Sharma depuis sa prise de fonctions à la tête d’Xbox après le départ de Spencer, il peut sembler décevant que davantage de détails ne soient pas dévoilés. Elle a évoqué Project Helix avec les équipes Xbox plus tôt dans la journée du 5 mars 2026, date de la publication du message, et a indiqué avoir « hâte d’en discuter davantage avec les partenaires et les studios lors de [son] premier GDC la semaine prochaine ».

Les rumeurs situant le lancement de la prochaine Xbox en 2027 suggèrent que les équipes de Microsoft ont encore du chemin à parcourir. Néanmoins, cette confirmation précoce et la révélation du nom de code peuvent être perçues comme un signal positif pour les fidèles de la marque. Sharma a également souligné son engagement en faveur d’un « retour à Xbox », déclarant être « engagée envers Xbox, en commençant par la console », un message qui pourrait faire de Project Helix une étape importante dans cette direction.

Davantage d’informations devraient émerger dans les semaines et mois à venir, accompagnées sans doute de nouvelles rumeurs et analyses. Une attention particulière sera portée à la GDC la semaine prochaine. En attendant, il est possible d’indiquer quelles fonctionnalités et caractéristiques seraient souhaitées pour Project Helix.