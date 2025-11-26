Xbox Series X : vers une hausse de prix surprise dans les prochains jours ?

Le YouTuber « Moore’s Law is Dead » affirme que Microsoft pourrait être contraint d’augmenter le prix des consoles Xbox en raison d’une pénurie mondiale de mémoire RAM

Il explique que Sony, de son côté, « a anticipé » la situation, ce qui devrait éviter une hausse de prix sur les consoles PS5

Le tarif des Xbox pourrait augmenter « très prochainement », pour la troisième fois depuis le mois de mai

Selon plusieurs sources relayées par le YouTuber tech « Moore’s Law is Dead » dans sa dernière vidéo intitulée OpenAI RAM Hoarding Leak (relayée par TGP), Microsoft s’apprêterait à augmenter à nouveau le prix des Xbox Series X et Series S « très bientôt », en raison d’une potentielle pénurie mondiale de RAM.

D’après les informations recueillies auprès de distributeurs, fabricants de mémoire et partenaires, cette situation serait liée à la flambée des coûts et aux nouveaux accords passés entre OpenAI, Samsung et SK hynix, qui ont sécurisé une large partie de l’approvisionnement mondial en DRAM pour les mois à venir.

« Microsoft n’a apparemment pas du tout anticipé », précise-t-on. « Pour celles et ceux qui veulent encore acheter une Xbox au tarif actuel, ces prix risquent de grimper rapidement, ou bien les stocks pourraient simplement s’épuiser. Plusieurs sources affirment que des représentants commerciaux de Microsoft ont déjà averti que cela allait impacter très sérieusement les consoles Xbox Series, et ce, très prochainement. »

OpenAI RAM Hoarding Leak: RX 9070 GRE Cancelled, Nvidia SUPER in Limbo - YouTube Watch On

Bien qu’il semble qu’une pénurie de mémoire RAM pourrait toucher Microsoft, le YouTuber Moore’s Law Is Dead affirme que Sony est à l’abri d’une augmentation du prix de ses consoles PlayStation 5 parce qu’elle « a anticipé ». « D’après ce que j’ai entendu, Sony a anticipé, a acheté d’énormes quantités de RAM lorsque les tarifs étaient bas, et devrait donc être tranquille pendant plusieurs mois », ajoute‑t‑il. « Ils disposent d’un stock confortable de GDDR6, du moins c’est ce qu’on m’a rapporté. Les prix pourraient finir par monter, peut‑être l’année prochaine… mais il y a une raison derrière la baisse du prix de la PS5 pour le Black Friday. Ce n’est pas un coup désespéré ou une réaction à des ventes médiocres. Sony peut se le permettre ; visiblement, la marque ne s’inquiète pas de la pénurie de RAM, du moins à court et moyen terme. »

Si Microsoft est contraint d’augmenter le prix de son matériel pour la troisième fois, les tarifs pourraient alors s’envoler. L’entreprise avait déjà relevé le prix de ses consoles en mai (hausse d’environ 50 € en Europe) puis de nouveau en septembre (jusqu’à +70 € selon les modèles). Cette année a déjà été mouvementée pour Microsoft.