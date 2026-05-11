Xbox promet de reparler de sa prochaine console, Project Helix, d’ici la fin de l’année

Le vice-président Xbox chargé de la nouvelle génération, Jason Ronald, a déclaré que de nouvelles informations sur la prochaine Xbox arriveraient dans les prochains mois

Il a écrit sur X qu’il y aurait « davantage d’informations à partager sur Project Helix plus tard cette année »

La publication est arrivée avant un live stream Game Dev Update organisé par Xbox, qui récapitulait les annonces de la GDC 2026

Le vice-président Xbox chargé de la nouvelle génération, Jason Ronald, a confirmé que nous en saurions plus dans les prochains mois sur la prochaine Xbox, actuellement connue sous le nom de Project Helix.

Ronald a fait cette déclaration dans une récente publication sur X, où il a écrit : « Nous aurons davantage d’informations à partager sur Project Helix plus tard cette année. »

For those who have asked, this is a recap of our announcements from GDC for those who weren't able to make it. We will have more to share about Project Helix later this year. https://t.co/9dZGg9WYNTMay 7, 2026

La publication est arrivée avant un live stream Game Dev Update organisé par Xbox, qui revenait sur les annonces de la marque lors de la GDC 2026.

Parmi les grandes informations à retenir de cet événement, Microsoft a notamment indiqué que la prochaine console Xbox était actuellement « en plein développement » et qu’elle serait propulsée par un SoC AMD personnalisé, compatible avec « la prochaine génération de DirectX et de FSR ».

Il a également été précisé que la prochaine console Xbox devait offrir « des gains significatifs en efficacité, en échelle et en ambition visuelle », au service de « mondes plus réalistes, immersifs et dynamiques pour les joueurs ».

Ronald a aussi confirmé que les premiers kits matériels devraient être envoyés aux développeurs au début de l’année 2027, ce qui laisse penser qu’une sortie grand public pourrait avoir lieu dans les deux prochaines années.

L’offre actuelle de Xbox, composée de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, a été lancée il y a plus de cinq ans, en novembre 2020. La plupart des consoles restant sur le marché pendant six à sept ans, le moment semble venu pour Microsoft de préparer son prochain grand lancement.

Dans une autre actualité récente, la CEO Asha Sharma a confirmé que le développement de Copilot pour Xbox était interrompu, tandis que les fonctionnalités de l’application mobile Xbox étaient abandonnées, dans le but de « renforcer » le lien de la marque avec les joueurs.