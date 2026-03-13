La future Xbox « Project Helix » promet d’écraser la Series X

Microsoft a dévoilé de nouveaux détails concernant sa prochaine console Xbox, baptisée Project Helix

Le système embarquera un SoC personnalisé basé sur une architecture AMD, co-conçu pour la prochaine génération de DirectX et de FSR

Il offrira également des performances et des capacités améliorées en matière de ray tracing

Après la présentation de Project Helix au début du mois, Microsoft a désormais partagé certaines spécifications de la console qui devraient permettre des performances de nouvelle génération.

Lors d’une keynote spéciale à la GDC 2026 (merci à IGN), Jason Ronald, vice-président en charge de la prochaine génération chez Microsoft, a proposé une présentation détaillée de cette future Xbox hybride PC/console, promettant « un gain d’un ordre de grandeur » en matière de performances de ray tracing.

« L’ensemble de la conception de la console vise à ouvrir la voie à la prochaine génération de jeux sur console en repoussant les limites de l’état de l’art et en faisant réellement tomber bon nombre de ces barrières », a déclaré Ronald. « Project Helix est conçue pour faire fonctionner vos jeux Xbox console et PC, en offrant des performances élevées et en proposant l’expérience ultime centrée sur le joueur. »

Ronald a annoncé que Microsoft travaille en étroite collaboration avec AMD « pour définir la prochaine génération de rendu et de simulation ». La console est équipée d’un SoC personnalisé basé sur AMD, co-conçu pour la prochaine génération de DirectX et de FSR, et proposera des performances et des capacités de ray tracing de nouvelle génération.

Au-delà de ces éléments, Project Helix inclut également « un gain d’un ordre de grandeur en matière de performances et de capacités de ray tracing, au-delà de ce qui est actuellement possible avec les Xbox Series X et Series S », ce qui suggère que Xbox vise une console plus performante que le matériel de génération actuelle.

« Elle débloque également l’exécution de work graphs pilotée par le GPU, éliminant les goulots d’étranglement liés au CPU, ce qui signifie que le GPU peut générer sa propre charge de travail en temps réel, offrant une amélioration massive des performances et permettant des simulations en temps réel à grande échelle ainsi que des mondes vastes et complexes utilisant une géométrie générée à l’exécution et des environnements interactifs de grande ampleur que les joueurs souhaitent réellement explorer », a ajouté Ronald.

Par ailleurs, Project Helix « est véritablement conçue pour la prochaine génération de rendu assisté par des réseaux neuronaux ». Selon Ronald, « nous avons atteint certaines des limites de ce qui est possible avec les techniques de rendu traditionnelles, et si nous voulons continuer à faire progresser l’état de l’art, nous devons inventer des technologies entièrement nouvelles ».

« L’un des éléments clés est la manière dont nous intégrons la prochaine version de l’AMD FSR dans Project Helix et dans le kit de développement Xbox. Cela est réellement conçu pour cette nouvelle génération de techniques de rendu neuronal, qu’il s’agisse de matériaux neuronaux, d’images générées, ou encore des dernières techniques d’upscaling basées sur l’apprentissage automatique ou de super résolution », a poursuivi Ronald. « Il faut également penser aux nouvelles techniques de génération multi-images basées sur le machine learning. Il existe même de nouvelles capacités, comme une toute nouvelle technique de régénération des rayons, spécifiquement conçue pour offrir un ray tracing haute performance, aussi bien en temps réel qu’en path tracing. »

Lors de cette keynote, Ronald a également confirmé que Microsoft prévoit d’expédier des versions alpha du matériel aux développeurs à partir de 2027, ce qui laisse entendre qu’il faudra probablement encore attendre un certain temps avant que la console n’arrive entre les mains des joueurs.