Cette nouvelle fonction Xbox pourrait donner une seconde vie à toute votre collection de jeux physiques

La fonctionnalité de conversion des jeux physiques au format numérique de Microsoft arriverait ce mois-ci sur les consoles Xbox

Selon The Verge, cette fonctionnalité permettra aux développeurs de proposer leurs jeux Xbox 360 sur les « PC Xbox », les consoles portables et les « appareils Xbox de nouvelle génération » comme Project Helix

Un déploiement « progressif » est prévu entre 2027 et 2028 « sur les appareils de nouvelle génération »

La fonctionnalité de conversion des jeux physiques au format numérique de Microsoft arriverait ce mois-ci et serait compatible avec Project Helix. Elle permettrait aux joueurs de numériser leur bibliothèque de jeux Xbox physiques existante.

L’information provient d’un document confidentiel obtenu par The Verge. Celui-ci semble présenter une feuille de route regroupant les fonctionnalités prévues ces prochains mois, puis en 2027 et 2028.

Le mois dernier, des sources proches des projets de Microsoft affirmaient que l’entreprise travaillait sur un moyen de numériser les jeux physiques des utilisateurs Xbox. Cette fonctionnalité leur permettrait d’insérer un disque compatible, d’installer le jeu et d’y jouer. Une licence numérique serait alors associée à leur compte.

La fonctionnalité serait compatible avec les disques Xbox One et Xbox Series X, mais pas avec ceux des Xbox 360 ou de la première Xbox. Toutefois, certains disques Xbox One pourraient ne pas fonctionner.

The Verge rapporte désormais que Microsoft permettra aux développeurs de proposer leurs jeux Xbox 360 sur les consoles Xbox, mais aussi sur les « PC Xbox », les consoles portables et les « appareils Xbox de nouvelle génération » comme Project Helix.

Les développeurs pourront choisir de rendre leurs anciens titres rétrocompatibles. Ils garderont également le contrôle sur leur prix et leur éventuelle disponibilité dans le Game Pass.

it looks like devs won’t have to do any engineering work to get Xbox 360 and Xbox games on PC. Microsoft’s Xbox PC emulator handles it all 👍 https://t.co/3veMXdaJb2 pic.twitter.com/daFEomcVUaAugust 3, 2026

D’après la feuille de route, la fonctionnalité doit être déployée « progressivement » entre 2027 et 2028 « sur les appareils de nouvelle génération ». Le « lancement complet » des jeux de la première Xbox sur PC, via le Game Pass ou le Xbox Store, est quant à lui prévu pour octobre 2026.

Le média affirme également qu’une bêta publique du programme de conversion des jeux physiques au format numérique était prévue en juillet. Une disponibilité générale pour tous les propriétaires de Xbox One et de Xbox Series X devait ensuite intervenir en août. Microsoft comptait initialement tester la fonctionnalité auprès des membres Xbox Insider le mois dernier. Cependant, la bêta a été repoussée et le maintien du lancement général en août reste désormais incertain.

Par ailleurs, les prix des Xbox Series X et Series S ont une nouvelle fois augmenté au Royaume-Uni. La Xbox Series X 1 To entièrement numérique coûte désormais 749,99 €, contre 499,99 € auparavant. La version équipée d’un lecteur de disque passe quant à elle de 499,99 € à 669,99 €.