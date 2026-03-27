Project Helix : pourquoi Microsoft veut unifier le développement sur Xbox

Le directeur général du portefeuille Xbox conseille aux studios indépendants de développer leurs jeux sur les consoles Xbox actuelles et sur PC afin d’être prêts pour Project Helix

Chris Charla affirme que « procéder ainsi garantit qu’ils disposeront d’une version native sur Project Helix »

Il ajoute que Project Helix sera plus facile à exploiter pour les développeurs

Le directeur général du portefeuille et des programmes Xbox, Chris Charla, a déclaré que Project Helix sera plus simple à exploiter pour les développeurs, tout en recommandant aux studios de privilégier le développement de leurs jeux pour la génération actuelle de consoles et pour PC dans un premier temps.

Lors d’un entretien accordé à IGN, interrogé sur la difficulté de développement pour Project Helix pour les équipes n’ayant jamais créé de jeu sur Xbox, Charla a confirmé que le processus serait plus accessible.

« Nous travaillons activement pour que les développeurs puissent, à l’avenir, créer une seule version Xbox qui fonctionnera sur leur console Project Helix, sur PC ainsi que sur des supports de streaming et de cloud comme les téléviseurs intelligents et d’autres appareils », a déclaré Charla.

Il a poursuivi en indiquant que le même niveau d’accompagnement actuellement proposé par Xbox serait maintenu pour les développeurs souhaitant créer des jeux pour Project Helix. Cela inclut notamment l’aide à l’intégration des API Xbox, la gestion des systèmes back-end, les processus commerciaux, le partage de données marketing, et bien davantage.

Charla a également conseillé aux développeurs, en particulier aux studios indépendants, de créer leurs jeux pour Xbox Series X et PC, précisant que cela garantira une version native pour Project Helix lors du lancement du matériel de nouvelle génération.

« Toute personne souhaitant être prête pour la prochaine génération avec Xbox devrait développer dès aujourd’hui pour la console Xbox, développer pour Xbox sur PC et prendre en charge Xbox Play Anywhere », a déclaré Charla.

« Cela permettra d’être idéalement positionné pour la prochaine génération et garantira que le jeu Xbox sur PC fonctionne nativement sur Project Helix. Les spécificités exactes pourront varier selon les développeurs et les jeux. Dans de nombreux cas, si le développement part d’une version Steam ou d’un build PC standard, il peut être plus judicieux de commencer par la version Xbox pour PC, puis de l’utiliser comme base pour la version console Xbox.

« Bien entendu, davantage de détails seront communiqués dans les mois à venir sur la manière dont les développeurs pourront tirer parti des caractéristiques matérielles spécifiques de Project Helix, mais procéder ainsi garantit qu’ils disposeront d’une version native sur Project Helix. »

Project Helix a été dévoilé plus tôt ce mois-ci, et des versions alpha du matériel devraient être mises à disposition des développeurs à partir de 2027.

Microsoft a également partagé certaines spécifications de la console, qui offrira des performances de nouvelle génération, notamment grâce à un système sur puce (SoC) personnalisé basé sur AMD, co-conçu pour la prochaine génération de DirectX et de FSR, ainsi que des performances améliorées en ray tracing.