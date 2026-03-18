Fortnite revient sur Android… et vise déjà l’iPhone en embuscade

Fortnite fera son retour sur le Google Play Store à l’échelle mondiale le 19 mars

Le jeu avait été retiré de la plateforme en août 2020

Le 19 mars correspond également à la date d’augmentation du prix des V-Bucks

Il y a près de six ans, Fortnite avait été exclu du Google Play Store. Le 19 mars, il fera enfin son retour sur la boutique Android à l’échelle mondiale.

Il était déjà possible de télécharger Fortnite sur Android par des moyens tiers, comme l’Epic Games Store sur mobile, ou d’y jouer en streaming via des services tels qu’Amazon Luna ou Xbox Cloud Gaming. Toutefois, ce retour sur le Play Store rendra l’accès au jeu nettement plus simple.

Il s’agit de la boutique d’applications Android par défaut. Aucun avertissement lié aux risques potentiels des installations tierces ne devra être validé, et aucun abonnement à un service de streaming ne sera nécessaire.

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No matter where you are, we’ve got you covered. Fortnite is back on Google Play.Available everywhere Thursday, March 19. pic.twitter.com/gy9MCIstXxMarch 17, 2026

D’après la page du Play Store, il ne s’agira pas seulement d’un retour des modes Battle Royale. L’expérience complète sera disponible. Cela inclut Lego Fortnite, Fortnite OG, Festival, ainsi que tous les mondes multijoueurs créés par la communauté accessibles sur PC et consoles.

Il semble également que les joueurs mobiles arriveront directement dans la nouvelle saison Showdown du Chapitre 7 Saison 2.

En revanche, ils seront aussi confrontés aux nouveaux tarifs des V-Bucks. À partir du 19 mars, un pack standard de 1 000 V-Bucks ne donnera plus que 800 V-Bucks pour le même prix.

Epic Games espère probablement que ce retour complet sur Android permettra d’atténuer les frustrations liées à la hausse des prix. Toutefois, si l’on se fie aux réponses particulièrement animées sur X sous la publication d’annonce, une partie du public reste très focalisée sur ces augmentations. Parmi les commentaires, l’un demande explicitement à Epic de « rétablir les V-Bucks et le pack Crew », accompagné d’un GIF montrant un éléphant dans une pièce avec les mots « Address me ».

(Image credit: Epic Games)

Cette annonce suscite un réel enthousiasme. Le premier contrat d’écriture rémunéré concernait Fortnite, ainsi que d’autres battle royale. Même si l’engagement quotidien a fortement diminué depuis l’époque où plusieurs heures par jour y étaient consacrées, des retours occasionnels ont lieu. La facilité d’accès, via une simple icône d’application sur un Z Fold 7 ou un S26 Ultra, pourrait rendre ces retours plus fréquents.

La question demeure cependant de savoir quand le battle royale d’Epic Games reviendra pleinement sur l’App Store d’Apple pour les utilisateurs d’iPhone. Le jeu est disponible aux États-Unis, et la marketplace Epic Games Store est accessible sur iPhone dans l’Union européenne. En revanche, de nombreuses régions, dont le Royaume-Uni, ne peuvent y accéder que par le streaming cloud. Il reste à espérer que cette situation évoluera prochainement.