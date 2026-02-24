Call of Duty: Mobile frappe fort avec une saison 2 riche en surprises

Une nouvelle saison de Call of Duty: Mobile est disponible

La saison 2 de cette année propose de nombreux ajouts inspirés du Nouvel An lunaire

Au programme notamment, un nouveau passe de combat et de nombreux skins inédits

La dernière saison de Call of Duty: Mobile est disponible et propose une grande quantité de contenus placés sous le signe de l’Année du Cheval.

La saison 2 – Lunar Charge est disponible dès maintenant et apporte de nombreuses nouveautés au célèbre jeu de tir à la première personne sur mobile (FPS). La véritable vedette reste la nouvelle version de Shipment aux couleurs du Nouvel An lunaire, qui habille cette carte emblématique et compacte de rouge et d’or festifs, avec des décorations comme des pétards.

Elle s’accompagne d’une série d’événements saisonniers, dont Fortune Fusion. Celui-ci propose des missions quotidiennes qui permettent de gagner des Wealth Points, à dépenser pour débloquer des objets de valeur comme le plan d’arme épique Type 25 — Emerald Prosperity.

L’événement Starlit Quest est également proposé afin de célébrer le Ramadan. Il est déjà en ligne et comprend des équipements thématiques liés au Ramadan, disponibles jusqu’à la fin de la saison.

Bien entendu, l’ensemble s’ajoute à un nouveau passe de combat qui inclut de superbes skins inspirés du Nouvel An lunaire. De nouveaux tirages arrivent aussi dans la boutique du jeu, dont le Forged in Ruin Draw, qui offre une chance d’obtenir le nouveau fusil d’assaut mythique Lachman-556, entre autres récompenses.

(Image credit: Activision)

Le Golden Turn Draw est également proposé, avec un skin rouge et or pour l’opérateur exclusif à Call of Duty: Mobile, Lustre.

Enfin, de nombreux autres tirages sont prévus, allant du Year of the Horse Draw inspiré du Nouvel An lunaire à un nouveau Legendary Gun Draw.

Pour davantage de détails sur les ajouts, y compris le contenu destiné au mode DMZ: Recon récemment lancé, il est possible de consulter le blog officiel de Call of Duty.

Call of Duty: Mobile est disponible dès maintenant en free-to-play sur appareils Android et iOS.