Call of Duty arrive enfin sur Switch 2 ? La fuite qui affole les fans

Call of Duty pourrait bientôt arriver sur la Nintendo Switch 2

Un leaker affirme avoir repéré des références aux consoles Nintendo dans le code du jeu

Il reste pour l’instant impossible de savoir quels opus pourraient être concernés

Un jeu Call of Duty pourrait bientôt débarquer sur la Nintendo Switch 2, si l’on en croit une fuite récente.

Comme l’a rapporté VGC, un leaker connu sous le nom de '@realityuk' aurait repéré des mentions explicites aux plateformes Nintendo dans le code source du jeu Call of Duty.

Yeah it's looking like Nintendo x COD is imminent, whenever the next round of Nintendo announcements are, expect that pic.twitter.com/ojiEUQnHDMJanuary 11, 2026

D’après la capture d’écran partagée, ces références apparaîtraient aux côtés du code destiné aux autres plateformes majeures comme Xbox et PlayStation.

Ubisoft Connect figure également dans cette liste, ce qui serait lié au fait que certains titres d’Activision, dont Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3, sont devenus disponibles via l’abonnement Ubisoft+ Premium en fin d’année dernière.

Le leaker avance qu’une annonce serait « imminente » et qu’elle pourrait être intégrée à la prochaine vague de révélations de Nintendo.

Aucune confirmation n’a été apportée quant aux jeux concernés, mais les candidats les plus probables restent Black Ops 7 et le battle royale gratuit Warzone.

Un portage inévitable ?

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Ces nouvelles rumeurs autour d’un portage de Call of Duty sur la Nintendo Switch 2 n’ont finalement rien de surprenant : Microsoft et Nintendo ont signé un accord juridiquement contraignant d’une durée de dix ans en 2023.

À l’époque, Brad Smith, vice-président et président de Microsoft, avait assuré que la firme comptait bien porter les jeux Call of Duty sur les consoles Nintendo.

Ces jeux devaient sortir « le même jour que sur Xbox, avec un contenu et des fonctionnalités équivalents », dans une logique d’« accès égal à long terme à Call of Duty pour les autres plateformes de jeu ».

L’annonce avait été faite dans le contexte d’une action en justice intentée par la Federal Trade Commission (FTC) contre Microsoft, qui accusait le groupe de violer les lois antitrust américaines par son rachat d’Activision Blizzard, détenteur de Call of Duty.

La procédure a finalement été abandonnée, et l’acquisition à 75,4 milliards de dollars a été bouclée le 13 octobre 2023.

Même si Microsoft a manqué l’occasion de lancer Black Ops 7 sur la Switch 2 en même temps que sur Xbox, l’annonce d’un portage permettrait tout de même d’en partie honorer sa promesse.