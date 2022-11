Les meilleurs jeux de Battle Royale : Fortnite, Warzone et autres

Included in this guide:

Rien ne peut satisfaire cette soif primitive de chaos comme le font les meilleurs jeux de Battle Royale.

Depuis l'explosion de sa popularité dans les années 2010, les jeux de type Battle Royale sont devenus une valeur sûre pour les joueurs de tous âges. Qu'il s'agisse du mastodonte de la pop-culture Fortnite ou du classique Tetris des années 80 qui donne une tournure royale à un gameplay bien connu, les fans des modes multijoueurs en ligne prendront plaisir à éliminer amis et inconnus dans ces arènes en ligne où seul l'un d'entre vous peut remporter la victoire.

Les Battle Royale placent généralement les joueurs sur une carte et les laissent chercher des armes et des armures avant l'affrontement. Cela vous semble décourageant ? Ne craignez rien : certains des jeux de bataille royale les plus appréciés, tels que Call of Duty : Warzone, sont aussi les meilleurs jeux de FPS.

Pour faire monter les enchères et encourager les joueurs à se retrouver rapidement, certains Battle Royale voient les cartes se réduire progressivement. Dans la plupart des cas, l'habileté rencontre la chance, et les moments où l'on s'en sort de justesse sont souvent les plus drôles.

Grâce à leurs modes de jeu et à leur durée, les Battle Royale sont faciles à prendre en main et à maîtriser. Que vous soyez un débutant ou un vétéran de la chasse Sanglante, notre liste des meilleurs jeux du genre saura vous inspirer.

Les meilleurs jeux de Battle Royale

Apex Legends Il se situe véritablement au sommet

Disponible sur : PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Apex Legends a permis à Respawn de faire son entrée dans les jeux de Battle Royale, et ce fut un vrai succès.

Alors que Fortnite a suscité des attentes irréalistes quant à la rapidité avec laquelle ces jeux doivent être réinventés et rafraîchis, Respawn s'en est tenu à des changements saisonniers de qualité et à un flux constant de nouveaux héros. C'est aussi un jeu incroyablement riche, qui vous permet de débloquer tous ses héros avec de la monnaie du jeu, de sorte que vous n'avez pas besoin de dépenser quoi que ce soit, même si cela peut vous prendre un certain temps.

Battlefield V: Firestorm Battlefield se lance dans la Battle Royale

Disponible sur : PlayStation 4, Xbox One, PC

Le mode Firestorm de Battlefield V est un mode de Battle Royale ajouté au jeu des mois après sa sortie. Il voit des équipes de quatre ou moins courir sur une île scandinave pour récupérer des armes, des munitions et des extras alors qu'un cercle de feu se rapproche. C'est le jeu parfait de Johnny Cash.

En termes de mécanique, Firestorm est très, très similaire à Warzone, et un joueur moins indulgent qualifierait la version de Call of Duty de copie de celle de Battlefield. Pour nous, cela signifie que les deux jeux ont mérité leur place dans la liste des meilleurs jeux de Battle Royale disponibles. Les niveaux de classement des armes, les mécanismes d'armure et même l'aspect et la convivialité de la carte sont assez similaires, bien que le fait que Firestorm se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale dans une zone isolée pittoresque donne au jeu un aspect plus spécifique.

Call of Duty: Warzone Votre terrain de jeu CoD à taille humaine

Disponible sur : PlayStation 4, Xbox One, PC gratuitement.

Call of Duty : Warzone, l'extension gratuite de Call of Duty : Moden Warfare, n'est pas le jeu de Battle Royale le plus original (voir notre article sur Firestorm), mais il est certainement l'un des plus populaires, grâce à la notoriété de longue date de la franchise Call of Duty.

Dans Warzone, vous vous précipitez le long d'une grande carte remplie de lieux familiers pour tous ceux qui ont joué à un jeu multijoueur de Call of Duty, combattant en équipes de trois ou moins dans des affrontements massifs de 150 joueurs. Ce qui signifie bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres équipes à croiser. Warzone comporte quelques caractéristiques uniques qui le rendent intéressant, comme son Goulag qui vous offre une seconde chance et ses modes alternatifs qui vous voient vous démener pour collecter de l'argent au lieu de tuer.

Fortnite Addictif et coloré, la référence en matière de Battle Royale moderne

Disponible sur : PlayStation5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS, Android, Mac et PC gratuitement.

Ce n'était pas le premier jeu de Battle Royale, mais Fortnite a fait connaître le genre grâce à son modèle free-to-play. Le concept de base de Fortnite est simple (et similaire à beaucoup d'autres jeux de Battle Royale) : vous vous battez contre 99 autres joueurs, mais le jeu possède un atout majeur : la construction.

Lorsque vous vous déplacez sur la carte de Fortnite, vous ramassez des matériaux ainsi que des armes qui vous permettent de construire des murs et des rampes. Cela vous permet de traverser la carte plus rapidement, de vous protéger pendant les combats et, plus généralement, de prendre l'avantage sur l'ennemi pour vous permettre de devenir le dernier survivant.

Fortnite est partout maintenant et c'est à la fois un jeu vraiment excellent et un phénomène pop-culturel. S'il est difficile de dire ce qui lui a valu cette popularité, si ce n'est une très bonne stratégie marketing, il n'en reste pas moins que c'est l'un des meilleurs jeux de Battle Royale. Un jeu que vous devriez absolument essayer.

Fortnite est peut-être un jeu gratuit, mais vous pouvez acheter des packs comprenant la monnaie du jeu et plus encore.

Forza Horizon 5: The Eliminator Il y a une grande Battle Royale à l'horizon.

Disponible sur : Xbox Series X/S, PC

Si vous préférez le son d'un pot d'échappement guttural aux coups de feu et aux explosions, vous serez peut-être surpris d'apprendre que Forza Horizon 5 possède son propre mode de Battle Royale appelé The Eliminator. Dans ce mode, qui est inclus gratuitement dans le jeu depuis Forza Horizon 4, 72 pilotes s'affrontent dans des courses effrénées en tête-à-tête au cours desquelles un seul pilote peut être victorieux. Il change la formule populaire du dernier arrivé, car vous devrez défier les autres joueurs du jeu (et souvent éviter d'être défié) pour gagner.

Forza Horizon 5 est l'un des meilleurs jeux de course sur PC, avec des graphismes époustouflants et des modes de course variés, c'est un jeu qui a vraiment tout pour plaire. Il est vraiment étonnant qu'un tel titre se donne la peine de proposer sa propre version de la formule de Battle Royale.

Chaque pilote commence avec une modeste Mini Cooper de 1965 et doit s'assurer d'obtenir de meilleures voitures aussi vite que possible, qui tombent régulièrement dans le monde. Si vous atteignez le niveau avant un autre joueur, vous pourrez échanger votre bolide contre une voiture plus rapide, ce qui augmentera considérablement vos chances de battre les adversaires qui vous défient dans une course.

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) PUBG est le premier choix

Disponible sur : PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Android, iOS

Créé par le père du genre Battle Royale, Brendan "PlayerUnknown" Greene, PlayerUnknown's Battlegrounds était sans doute le premier jeu de Battle Royale entièrement réalisé comme tel. Greene avait déjà réalisé des mods pour d'autres jeux basés sur le film japonais Battle Royale et PUBG a été le premier jeu complet dédié à vous faire combattre avec pour objectif de rester le dernier joueur debout. Cela a ouvert la voie aux autres jeux de cette liste des meilleurs jeux de Battle Royale.

PUBG est sans doute beaucoup plus intense que Fortnite, car il repose sur le combat plutôt que sur des mécanismes tels que la construction, et il n'est plus aussi populaire qu'il l'était. Cependant, si vous préférez une expérience de Battle Royale stimulante et pure, vous ne pouvez pas passer à côté de PUBG.

Slither.io On vient d'ouvrir la boîte de Pandore en vous montrant ça...

Disponible sur : navigateur, Android, ioS

Et si nous vous disions que l'un des meilleurs jeux de Battle Royale consistait à nourrir des vers ?

Qui n'a pas envie de devenir le plus grand et le plus puissant ver qui ait jamais vécu ? Un roi parmi les annélides, le Genghis Kahn des nématodes, mangeant d'autres vers plus petits, plus faibles et pathétiques jusqu'à ce que tous les royaumes de vers s'inclinent devant votre puissant ver unique ? Un ver pour les gouverner tous et les lier dans l'obscurité.

Et si on vous disait que ce jeu existait ? Et si nous vous disions qu'il est gratuit, qu'il est possible d'y jouer avec des centaines d'autres vers concurrents en ligne, sur tous les supports, du navigateur de bureau à l'application pour téléphone ? Et si nous vous disions que ce jeu s'appelle Slither.io ?

Tetris 99 Seuls ensemble

Disponible sur : Nintendo Switch

On ne pensait pas qu'un jour Tetris et Battle Royale seraient dans la même phrase, mais les développeurs de Tetris 99, Akria, nous l'ont bien montré. Tetris 99 est l'un des rares jeux de cette liste où vous ne tirerez pas sur vos adversaires. Il réinvente entièrement la façon de jouer avec ces tétrominos colorés.

Cela dit, si la nouveauté et l'excellente exécution suffisent à faire de Tetris 99 l'un des meilleurs jeux de Battle Royale, il s'agit toujours de Tetris - il est presque impossible de garder un œil sur ce que font les autres joueurs.

C'est le jeu que vous connaissez et aimez, mais vous jouez contre 99 autres joueurs. Le but est de rester dans le jeu aussi longtemps que possible, et lorsque vous éliminez une ligne de tétrominos, vous les envoyez à l'un de vos adversaires pour essayer de perturber son jeu.